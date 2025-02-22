Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe, Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri çizen bir Otomatik Fibonacci Seviyesi sistemi içerir. Bu araç, traderların daha fazla güven ve yapı ile planlama yapmasını ve karar vermesini sağlar, Smart Money Concepts temelinde emir girişlerinin verimliliğini artırır. Bu, tek bir araçta akıllı bölge analizi ile gerçek zamanlı işlem giriş sinyallerini birleştiren bir Gösterge + Sinyal Sistemi (2’si 1 arada) paketidir. Bu sistemi doğrudan kullanıyor olun veya kendi analizleriniz için, bireysel ticaret stilinize uyacak şekilde özelleştirilebilir.

-----------------------------------------------------------------------

📍 ÜCRETSİZ! The FABLE Pro Suite – Akıllı Para Trader’ları için Hepsi Bir Arada Ticaret Araç Seti

Bu göstergeyi satın aldığınızda, The FABLE Pro Suite’i tamamen ücretsiz olarak alacaksınız!

Her Akıllı Para Konseptleri (SMC) trader’ının sahip olması gereken temel bir araç
Sadece SMC FABLE destekçileri için özel olarak tasarlanmıştır
Daha doğru analiz yapmanıza ve daha verimli kararlar almanıza yardımcı olur.
Satın alma sonrası anında indirme imkanı – beklemeye gerek yok!

📍 The FABLE Pro Suite Araç Seti : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB
                                             📃 Kurulum Kılavuzu : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

-----------------------------------------------------------------------

Özellikler şunları içerir: 

📍Yeni Özellik: Hacimlendirilmiş Emir Blokları (VOB)  https://docs.google.com/document/d/1n9G_8MucTQmBrq8tKbhZT9hTyJ9UX9dO9cW-izLYdzo

  • Otomatik piyasa yapısı tespiti (BOS CHoCH), (mBOS mCHoCH) ile iç ve dış piyasa yapısı arasında net ayrım.

  • İlgi Noktaları (POI): Yapı kırılmasından sonra tüm bölgeler.

  • Order Blocks (OB), Arz ve Talep Bölgeleri (SD) ve Fair Value Gaps (FVG) tanımlaması.

  • Likidite, Eşit Yüksekler ve Eşit Düşükler, PDH / PDL (Önceki Günün Yüksek/Düşük Seviyeleri), PWH / PWL (Önceki Haftanın Yüksek/Düşük Seviyeleri).

  • Premium ve İndirim alanları.

  • Otomatik Fibonacci Seviyesi: Otomatik çizilen Fibonacci seviyeleri ile geri çekilmeleri ve dönüşleri tespit edin.

  • Ticaret seansı saatleri (Tokyo, Londra, New York).

  • Kişiselleştirilebilir kontrol paneli, benzersiz ticaret stilinize uyacak şekilde ayarlanabilir.

  • Program basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

  • Bölgeler asla kaybolmaz – geçmiş veriler üzerinde backtest yapmak ve planlama yapmak kolaydır. Çoklu zaman dilimleri ve faktörler üzerinde analiz yapmak isteyen stratejik traderlar için idealdir. Metodik olarak eğitim almanıza ve hassas ticaret stratejileri oluşturmanıza yardımcı olur.

  • Bu araç, ticaret sinyallerini açıp kapatmanıza ve grafik görünümünü tercih ettiğiniz stile göre özelleştirmenize olanak tanır. Sistemi kullanarak veya kendi analizlerinize dayanarak ticaret yapıyor olun, bu özellik stratejinize uygun esneklik sunar.

  • Tek pakette Gösterge + Sinyal Sistemi: Güçlü bölge analizini gerçek zamanlı giriş sinyalleriyle birleştirir – hepsi tek bir araçta.

  • İpucu: Her varlığa uygun Swing ayarını yaparak backtest ile ticaret doğruluğunuzu artırın. Swing değerini her döviz çifti veya varlığın özel özelliklerine göre ayarlamak, daha kesin stratejiler geliştirmenize ve sonuçları daha etkili analiz etmenize yardımcı olur.

Ayrıca, Risk Başına İşlem Hesaplayıcısı lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar! Artık manuel hesaplama yapmanıza gerek yok — sadece Stop Loss ve % riskinizi belirleyin, sistem gerisini otomatik olarak halledecektir. BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP veya SELL LIMIT olduğunu belirtmenize gerek yoktur. ***

    *** Sistem, hem piyasa analizi hem de sinyal gösteriminde gerçek zamanlı çalışır ve yeniden boyama (repaint) yapmaz. ***

    Bizimle canlı ileri test yapın : https://www.youtube.com/@fableedge     
      Eğitici Video (İzlemek için tıklayın) : https://youtu.be/tWrs7uaR5Bg
    Eğitici Video (İzlemek için tıklayın) : https://youtu.be/4ic_nZlwqsI

    -----------------------------------------------------------------------

    • Kullanıcı Kılavuzu: Kontrol Paneli & Özellik Ayarları ve SSS - Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe

    https://docs.google.com/document/d/1xgUfsj3LqrAHXzhi-CTIdvAjMbWHCOx67G4GpiYwpy8

    ------------------------------------------------------

    • “Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe” Göstergesinin Ücretsiz Demo Sürümü Nasıl İndirilir

    https://docs.google.com/document/d/13bCDw5YQoDRLI5qcOAVDKewmaC6fGxp7BAlb2VqYSjU

    https://youtu.be/lHWQRQLmniE

    ------------------------------------------------------

    • “Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe” göstergesinden alınmış gerçek ekran görüntüsü örneği.

    https://docs.google.com/document/d/1UiQfxFwOnMuCWdIsYscPWit98_XJ5ipLHYjZ5kr-gtU

    ------------------------------------------------------
    • Kurulum, Satın Alma, Güncelleme ve Sürümleri Anlama İçin Adım Adım Kılavuz

    ------------------------------------------------------

    SMC | Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) | AKILLI PARA | SMC Sinyalleri | Entry In The Zone | Bölge | SMC Tersine Dönüş Sinyal Aracı | SMCFABLE | SMC MT5 | MT5 için Akıllı Para Konseptleri | MT5 üzerinde SMC Göstergesi | Sinyaller | SMC Sinyal Göstergesi | SMC Sinyal Göstergesi MT5 | Piyasa Yapısı | ICT | Piyasa Yapısı Analizi | BOS CHoCH | orderblock | Otomatik BOS CHoCH Algılayıcı | mBOS mCHoCH | Order Blocks | OB | Arz ve Talep | SD | Fair Value Gaps | FVG | Likidite | Premium İndirim | İlgi Noktası (POI) | POI | otomatik Fibonacci seviyeleri | Otomatik Fib Seviyesi | Taze Bölge Tanımlama | SMC Çoklu Zaman Dilimi | Çoklu Zaman Dilimi Analizi | Ticaret Seansı Analizörü | Tokyo, Londra, New York Ticaret Seansı İçgörüleri | Destek Direnç | Eşit Yüksekler Eşit Düşükler | PDH/PDL/PWH/PWL | Ölçek Kilitleme Özelliği | Gerçek Zamanlı Uyarılar | Özelleştirilebilir Kontrol Paneli | FABLE | SMC FABLE

    ------------------------------------------------------

    *** Neden Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe’i Seçmelisiniz? ***

    Smart Money Concept (SMC) ile Tersine Dönüş Sinyallerini Birleştiren Bir Gösterge, Risk-Ödül Oranınızı (R/R) Geliştirmek İçin Tasarlandı.
    Piyasa Yapısı Analizi, SMC Prensiplerine Dayanır ve Karar Verme Hassasiyetini Artırır.
    Çoklu Zaman Dilimi Analizi ile Aynı Anda Birden Fazla Zaman Dilimini İnceleyerek Daha Geniş Bir Piyasa Perspektifi Kazanın.
    Piyasa yapısındaki değişiklikleri asla kaçırmayın! Otomatik BOS ve CHoCH ile Çoklu Zaman Dilimi Gösterge Paneli, piyasa analizini her zamankinden daha kolay hale getirir!
    Anahtar Bölgelerin Otomatik Tespiti: Order Block’ları (OB), Talep ve Arz Bölgelerini (SD), Adil Değer Boşluklarını (FVG) otomatik olarak vurgular.
    POI, Taze Bölgeler – Piyasa tepki vermeden önce potansiyel işlem fırsatları için dokunulmamış alanları belirler.
    Otomatik Fibonacci Seviyeleri – Fiyatın geri çekilme veya dönüş yapması muhtemel alanları analiz etmek için Fibonacci araçlarını kullanır. Sistem, Fibonacci seviyelerini otomatik olarak tepe noktasından dip noktasına (veya trend yönüne bağlı olarak tam tersi) çizer.
    İşlem Seansı Analizi – Tokyo, Londra ve New York seanslarındaki fiyat hareketlerini analiz eder.
    Özelleştirilebilir Gösterge Paneli ve Kullanıcı Dostu Ayarlar – Ticaret tarzınıza uyacak şekilde kişiselleştirin. Program basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.
    Risk Başına İşlem Hesaplayıcısı – Hassas işlem yapın ve portföyünüzü koruyun!
    Artık manuel lot büyüklüğü hesaplamasına gerek yok! Stop Loss ve risk yüzdesini ayarlayın, sistem geri kalanını otomatik olarak halleder. BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP veya SELL LIMIT olup olmadığını belirtmenize gerek yok, sistem sizin için uygun seçeneği belirler.

    • Doğru Lot Büyüklüğü Hesaplaması – Tahmin yapmadan veya manuel hesaplama yapmadan güvenle işlem yapın!

    • Hem Bekleyen Emirleri Hem de Piyasa Emirlerini Destekler – Stratejinizi piyasa koşullarına kolayca uyarlayın!

    • Aşırı İşlem Yapmayı Önler ve Marjin Çağrısı Riskini Azaltır – Sermayenizi kontrol edin ve portföyünüzü koruyun!

    Gerçek Zamanlı Uyarılar – Fiyat önemli bölgelere dokunduğunda anında bildirim alın!
    Sistemimizi mümkün olduğunca basit ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarladık.

    ------------------------------------------------------

    *** Lütfen bu mesajı okuyun: Eğer Risk Başına İşlem Hesaplayıcısına ihtiyacınız yoksa, Göstergeler bölümündeki versiyonu kontrol edebilirsiniz! ***
    Gösterge sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/129435

    Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe Gösterge sürümü ile Utility (Yardımcı Araçlar) sürümü arasındaki fark nedir?

    • Her iki sürüm özellikler açısından tamamen aynıdır. Tek fark, Utility sürümüne Risk Başına İşlem (Risk Per Trade) özelliğinin eklenmiş olmasıdır.

    • Diğer her şey aynıdır. Zaten başka ticaret hesaplama araçlarınız varsa, grafiklere ek araçlar bağlamanıza olanak tanıdığı için Gösterge sürümünü kullanmanızı öneririm.

    • Öte yandan, Risk Başına İşlem özelliğini içeren Utility sürümü diğer göstergeleri eklemeyi desteklemez.

    • Ancak, avantajı kurulum sürecini basitleştirmesidir; çünkü başka bir şey eklemenize gerek kalmaz.


      ------------------------------------------------------

      SMC Ana Özellikleri

      1. Doğru Giriş Noktaları (SMC Tuzaklarından Kaçınma)
        Yüksek olasılıklı işlem girişleri bulun.
        Yaygın SMC tuzaklarından kaçınan işlem sinyalleri.

      2. SMC’ye Dayalı Piyasa Yapısı Analizi
        Otomatik Trend Tespiti: Tüm zaman dilimlerinde trendleri analiz ederek büyük piyasa trendiyle uyumlu işlem yapmanıza yardımcı olur.
        Piyasa yapısındaki değişiklikleri asla kaçırmayın! Otomatik BOS ve CHoCH ile Çoklu Zaman Dilimi Paneli, piyasa analizini her zamankinden daha kolay hale getirir!
        Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Daha yüksek doğruluk için yüksek ve düşük zaman dilimi analizlerini birleştirir.
        Otomatik Piyasa Yapısı Güncelleme: Fiyat hareketlerine uyum sağlayarak piyasa yapısını gerçek zamanlı günceller.

      3. Order Block’ların (OB), Talep ve Arz Bölgelerinin (SD) ve Adil Değer Boşluklarının (FVG) Kesin Tespiti
        Önemli piyasa bölgelerini otomatik olarak vurgular.
        POI (İlgi Noktası): Smart Money’nin aktif olduğu, Order Block’lar, FVG’ler ve Likidite Kapmaları gibi önemli alanları belirler.
        Taze Bölgeler: Piyasa tepki vermeden önce işlem girişleri için ideal dokunulmamış bölgeleri bulur.

      4. Premium İndirim
        Doğru girişler için Premium İndirim seviyelerini otomatik olarak hesaplar ve vurgular.

      5. Otomatik Fibonacci Seviyeleri

      Otomatik Çizilen Fibonacci Seviyeleri ile Geri Çekilmeleri ve Dönüşleri Belirleyin
      Fiyatın geri çekilme veya dönüş yapma olasılığı yüksek alanları analiz etmek için Fibonacci araçlarını kullanır.
      Sistem, trend yönüne bağlı olarak otomatik olarak en yüksekten en düşüğe (veya tam tersi) Fibonacci seviyelerini çizer.

      Fibonacci Seviyeleri : https://docs.google.com/document/d/1T0ByO4wYs8Tdp7_Z3WJxPevH_30senP0Cbav0TW44hs

      1. Likidite Bölgesi Tespiti
        Yüksek likidite alanlarını tespit eder, bunlar arasında:

      • Eşit Yüksekler ve Eşit Düşükler

      • Önceki Günün Yüksek ve Düşük Seviyeleri

      • Önceki Haftanın Yüksek ve Düşük Seviyeleri

      1. İşlem Seansı Analizi
        Her piyasa seansına göre fiyat davranışını analiz eder:

      Tokyo Seansı: Genellikle düşük volatilite, Smart Money’nin likidite tuzakları oluşturduğu dönem.
      Londra Seansı: Yüksek işlem hacmi ve önemli fiyat hareketleri, kırılmalar ve trend devamları için ideal.
      New York Seansı: Artan volatilite ve likidite, New York dönüşlerini ve likidite taramalarını yakalamak için ideal.

      1. Risk Başına İşlem Hesaplayıcısı – Hassas İşlem Yapın ve Portföyünüzü Koruyun!

      Manuel lot büyüklüğü hesaplamalarına son! Sadece Stop Loss ve Risk Yüzdesini ayarlayın, sistem geri kalanını otomatik olarak halleder. BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP veya SELL LIMIT olduğunu belirtmenize gerek yok – sistem sizin için uygun seçeneği belirler.
      Doğru Lot Büyüklüğü Hesaplaması
      – Tahmin yapmadan ya da manuel hesaplama yapmadan güvenle işlem yapın!

      Hem Bekleyen Emirleri Hem de Piyasa Emirlerini Destekler
      – Stratejinizi piyasa koşullarına kolayca uyarlayın!

      Aşırı İşlemi Önler ve Marjin Çağrısı Riskini Azaltır
      – Sermayenizi kontrol edin ve portföyünüzü koruyun!

      Kullanıcı Dostu – Yeni Başlayanlar İçin Uygun
      – Basit arayüz; ideal lot büyüklüğünü hesaplamak için sadece birkaç tıklama!

      – Tam olarak ne kadar risk aldığınızı bilerek güvenle işlem yapın
      – Hesaplama hatalarından endişe etmeyin – sistemi sizin için halletsin!

      1. Özelleştirilebilir Gösterge Paneli
        İşlem tarzınıza tamamen uyacak şekilde ayarlanabilir.

      2. Hızlı Zaman Dilimi Değiştirme
        Etkili analiz için zaman dilimleri arasında anında geçiş yapın.

      3. Kullanıcı Dostu Ayarlar
        İşlem stratejinize uygun kolayca özelleştirilebilir ayarlar.

      4. Tekli ve Çoklu Zaman Dilimi Modları
        Maksimum esneklik için tekli ve çoklu zaman dilimi analizleri arasında geçiş yapın.

      5. Uyarı Sistemi
        Farklı zaman dilimlerinde Giriş Noktası ve Giriş Bölgesi Uyarıları.
        Gerçek zamanlı açılır bildirimler ve push bildirimleri ile uyarılar alın.

        ------------------------------------------------------

        https://docs.google.com/document/d/1V5kS3paIXZaoLhQ1u_oKKhRp84jzbZ7N2PU8wJTOots

        ------------------------------------------------------

        📍SMC FABLE ürünlerine gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür ederiz.
        İletişim: Herhangi bir sorunuz varsa veya destek ihtiyacınız olursa, lütfen özel mesaj yoluyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

        İncelemeler 4
        Gledistony Felix De Araujo
        236
        Gledistony Felix De Araujo 2025.09.23 22:09 
         

        Great indicator, I recommend it!

        bagats074
        444
        bagats074 2025.07.18 09:40 
         

        Best of it's kind I have experienced. Still exploring it's intricacies. Cannot comment on support yet.

        diogougo31
        29
        diogougo31 2025.08.18 16:49 
         

        Still Using and i can tell that i ready like , cant give full review but ill add more as i go

        Manus Pro
        Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
        Uzman Danışmanlar
        MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
        Owl Smart Levels MT5
        Sergey Ermolov
        4.07 (30)
        Göstergeler
        MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
        Maximum Trend Arrows OT MT5
        Mulweli Valdaz Makulana
        Göstergeler
        STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
        King ElChart Manual Trade Panel
        Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
        Yardımcı programlar
        King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
        SMC Workflow Auto EA
        Choawana Malaikitsanachalee
        Uzman Danışmanlar
        EN — Product Description SMC Workflow Auto EA — FVG-first with BOS Confirmation Expert Advisor that trades only when a Smart-Money-Concepts setup appears: Fair Value Gap (FVG) entry after Break of Structure (BOS) confirmation , with optional filters (trend EMA, OB proximity, FVG mid-zone, min gap). The EA includes robust risk controls (fixed lot default, lot cap, margin-aware sizing, BE & ATR trailing) and market-validation safeguards for brokers that restrict “close to market” modifications. W
        FREE
        Gann Squaring Out of Time and Price
        Yardley Zuniga
        Göstergeler
        Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
        Trade Panel R3p
        Eduardo Terra
        Yardımcı programlar
        Simple and easy-to-use trading panel. Replaces the standard Meta Trader 5 panel. This new panel allows you to add stop loss and take profit (in points). It also allows you to click and drag it to any place on the screen, making it easier to view and operate. Risk control with a limit on the margin that can be used and a limit on possible loss per stop loss. With the facility to place only the stop loss and the EA automatically calculates the allowed lot size, in order to avoid possible loss abov
        İncelemeye yanıt