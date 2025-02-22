Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe

, Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri çizen bir Otomatik Fibonacci Seviyesi sistemi içerir. Bu araç, traderların daha fazla güven ve yapı ile planlama yapmasını ve karar vermesini sağlar, Smart Money Concepts temelinde emir girişlerinin verimliliğini artırır. Bu, tek bir araçta akıllı bölge analizi ile gerçek zamanlı işlem giriş sinyallerini birleştiren bir Gösterge + Sinyal Sistemi (2’si 1 arada) paketidir. Bu sistemi doğrudan kullanıyor olun veya kendi analizleriniz için, bireysel ticaret stilinize uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Özellikler şunları içerir:

Otomatik piyasa yapısı tespiti (BOS CHoCH), (mBOS mCHoCH) ile iç ve dış piyasa yapısı arasında net ayrım.

İlgi Noktaları (POI): Yapı kırılmasından sonra tüm bölgeler.

Order Blocks (OB), Arz ve Talep Bölgeleri (SD) ve Fair Value Gaps (FVG) tanımlaması.

Likidite, Eşit Yüksekler ve Eşit Düşükler, PDH / PDL (Önceki Günün Yüksek/Düşük Seviyeleri), PWH / PWL (Önceki Haftanın Yüksek/Düşük Seviyeleri).

Premium ve İndirim alanları.

Otomatik Fibonacci Seviyesi: Otomatik çizilen Fibonacci seviyeleri ile geri çekilmeleri ve dönüşleri tespit edin.

Ticaret seansı saatleri (Tokyo, Londra, New York).

Kişiselleştirilebilir kontrol paneli, benzersiz ticaret stilinize uyacak şekilde ayarlanabilir.

Program basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bölgeler asla kaybolmaz – geçmiş veriler üzerinde backtest yapmak ve planlama yapmak kolaydır. Çoklu zaman dilimleri ve faktörler üzerinde analiz yapmak isteyen stratejik traderlar için idealdir. Metodik olarak eğitim almanıza ve hassas ticaret stratejileri oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu araç, ticaret sinyallerini açıp kapatmanıza ve grafik görünümünü tercih ettiğiniz stile göre özelleştirmenize olanak tanır. Sistemi kullanarak veya kendi analizlerinize dayanarak ticaret yapıyor olun, bu özellik stratejinize uygun esneklik sunar.

Tek pakette Gösterge + Sinyal Sistemi: Güçlü bölge analizini gerçek zamanlı giriş sinyalleriyle birleştirir – hepsi tek bir araçta.

İpucu: Her varlığa uygun Swing ayarını yaparak backtest ile ticaret doğruluğunuzu artırın. Swing değerini her döviz çifti veya varlığın özel özelliklerine göre ayarlamak, daha kesin stratejiler geliştirmenize ve sonuçları daha etkili analiz etmenize yardımcı olur.

Ayrıca, Risk Başına İşlem Hesaplayıcısı lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar! Artık manuel hesaplama yapmanıza gerek yok — sadece Stop Loss ve % riskinizi belirleyin, sistem gerisini otomatik olarak halledecektir. BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP veya SELL LIMIT olduğunu belirtmenize gerek yoktur. ***

*** Sistem, hem piyasa analizi hem de sinyal gösteriminde gerçek zamanlı çalışır ve yeniden boyama (repaint) yapmaz. ***

Kullanıcı Kılavuzu: Kontrol Paneli & Özellik Ayarları ve SSS - Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe

“Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe” Göstergesinin Ücretsiz Demo Sürümü Nasıl İndirilir

“Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe” göstergesinden alınmış gerçek ekran görüntüsü örneği.

Kurulum, Satın Alma, Güncelleme ve Sürümleri Anlama İçin Adım Adım Kılavuz

*** Neden Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe’i Seçmelisiniz? ***

Smart Money Concept (SMC) ile Tersine Dönüş Sinyallerini Birleştiren Bir Gösterge, Risk-Ödül Oranınızı (R/R) Geliştirmek İçin Tasarlandı.

Piyasa Yapısı Analizi, SMC Prensiplerine Dayanır ve Karar Verme Hassasiyetini Artırır.

Çoklu Zaman Dilimi Analizi ile Aynı Anda Birden Fazla Zaman Dilimini İnceleyerek Daha Geniş Bir Piyasa Perspektifi Kazanın.

Piyasa yapısındaki değişiklikleri asla kaçırmayın! Otomatik BOS ve CHoCH ile Çoklu Zaman Dilimi Gösterge Paneli, piyasa analizini her zamankinden daha kolay hale getirir!

Anahtar Bölgelerin Otomatik Tespiti: Order Block’ları (OB), Talep ve Arz Bölgelerini (SD), Adil Değer Boşluklarını (FVG) otomatik olarak vurgular.

POI, Taze Bölgeler – Piyasa tepki vermeden önce potansiyel işlem fırsatları için dokunulmamış alanları belirler.

Otomatik Fibonacci Seviyeleri – Fiyatın geri çekilme veya dönüş yapması muhtemel alanları analiz etmek için Fibonacci araçlarını kullanır. Sistem, Fibonacci seviyelerini otomatik olarak tepe noktasından dip noktasına (veya trend yönüne bağlı olarak tam tersi) çizer.

İşlem Seansı Analizi – Tokyo, Londra ve New York seanslarındaki fiyat hareketlerini analiz eder.

Özelleştirilebilir Gösterge Paneli ve Kullanıcı Dostu Ayarlar – Ticaret tarzınıza uyacak şekilde kişiselleştirin. Program basit ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Risk Başına İşlem Hesaplayıcısı – Hassas işlem yapın ve portföyünüzü koruyun!

Artık manuel lot büyüklüğü hesaplamasına gerek yok! Stop Loss ve risk yüzdesini ayarlayın, sistem geri kalanını otomatik olarak halleder. BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP veya SELL LIMIT olup olmadığını belirtmenize gerek yok, sistem sizin için uygun seçeneği belirler.

Doğru Lot Büyüklüğü Hesaplaması – Tahmin yapmadan veya manuel hesaplama yapmadan güvenle işlem yapın!

Hem Bekleyen Emirleri Hem de Piyasa Emirlerini Destekler – Stratejinizi piyasa koşullarına kolayca uyarlayın!

Aşırı İşlem Yapmayı Önler ve Marjin Çağrısı Riskini Azaltır – Sermayenizi kontrol edin ve portföyünüzü koruyun!

Gerçek Zamanlı Uyarılar – Fiyat önemli bölgelere dokunduğunda anında bildirim alın!

Sistemimizi mümkün olduğunca basit ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarladık.

*** Lütfen bu mesajı okuyun: Eğer Risk Başına İşlem Hesaplayıcısına ihtiyacınız yoksa, Göstergeler bölümündeki versiyonu kontrol edebilirsiniz! ***

Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe Gösterge sürümü ile Utility (Yardımcı Araçlar) sürümü arasındaki fark nedir?

Her iki sürüm özellikler açısından tamamen aynıdır. Tek fark, Utility sürümüne Risk Başına İşlem (Risk Per Trade) özelliğinin eklenmiş olmasıdır.

Diğer her şey aynıdır. Zaten başka ticaret hesaplama araçlarınız varsa, grafiklere ek araçlar bağlamanıza olanak tanıdığı için Gösterge sürümünü kullanmanızı öneririm.

Öte yandan, Risk Başına İşlem özelliğini içeren Utility sürümü diğer göstergeleri eklemeyi desteklemez.

Ancak, avantajı kurulum sürecini basitleştirmesidir; çünkü başka bir şey eklemenize gerek kalmaz.

------------------------------------------------------ SMC Ana Özellikleri Doğru Giriş Noktaları (SMC Tuzaklarından Kaçınma)

Yüksek olasılıklı işlem girişleri bulun.

Yaygın SMC tuzaklarından kaçınan işlem sinyalleri. SMC’ye Dayalı Piyasa Yapısı Analizi

Otomatik Trend Tespiti: Tüm zaman dilimlerinde trendleri analiz ederek büyük piyasa trendiyle uyumlu işlem yapmanıza yardımcı olur.

Piyasa yapısındaki değişiklikleri asla kaçırmayın! Otomatik BOS ve CHoCH ile Çoklu Zaman Dilimi Paneli, piyasa analizini her zamankinden daha kolay hale getirir!

Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Daha yüksek doğruluk için yüksek ve düşük zaman dilimi analizlerini birleştirir.

Otomatik Piyasa Yapısı Güncelleme: Fiyat hareketlerine uyum sağlayarak piyasa yapısını gerçek zamanlı günceller. Order Block’ların (OB), Talep ve Arz Bölgelerinin (SD) ve Adil Değer Boşluklarının (FVG) Kesin Tespiti

Önemli piyasa bölgelerini otomatik olarak vurgular.

POI (İlgi Noktası): Smart Money’nin aktif olduğu, Order Block’lar, FVG’ler ve Likidite Kapmaları gibi önemli alanları belirler.

Taze Bölgeler: Piyasa tepki vermeden önce işlem girişleri için ideal dokunulmamış bölgeleri bulur. Premium İndirim

Doğru girişler için Premium İndirim seviyelerini otomatik olarak hesaplar ve vurgular. Otomatik Fibonacci Seviyeleri Otomatik Çizilen Fibonacci Seviyeleri ile Geri Çekilmeleri ve Dönüşleri Belirleyin

Fiyatın geri çekilme veya dönüş yapma olasılığı yüksek alanları analiz etmek için Fibonacci araçlarını kullanır.

Sistem, trend yönüne bağlı olarak otomatik olarak en yüksekten en düşüğe (veya tam tersi) Fibonacci seviyelerini çizer. Fibonacci Seviyeleri : https://docs.google.com/document/d/1T0ByO4wYs8Tdp7_Z3WJxPevH_30senP0Cbav0TW44hs



Likidite Bölgesi Tespiti

Yüksek likidite alanlarını tespit eder, bunlar arasında: Eşit Yüksekler ve Eşit Düşükler

Önceki Günün Yüksek ve Düşük Seviyeleri

Önceki Haftanın Yüksek ve Düşük Seviyeleri İşlem Seansı Analizi

Her piyasa seansına göre fiyat davranışını analiz eder: Tokyo Seansı: Genellikle düşük volatilite, Smart Money’nin likidite tuzakları oluşturduğu dönem.

Londra Seansı: Yüksek işlem hacmi ve önemli fiyat hareketleri, kırılmalar ve trend devamları için ideal.

New York Seansı: Artan volatilite ve likidite, New York dönüşlerini ve likidite taramalarını yakalamak için ideal. Risk Başına İşlem Hesaplayıcısı – Hassas İşlem Yapın ve Portföyünüzü Koruyun! Manuel lot büyüklüğü hesaplamalarına son! Sadece Stop Loss ve Risk Yüzdesini ayarlayın, sistem geri kalanını otomatik olarak halleder. BUY STOP, BUY LIMIT, SELL STOP veya SELL LIMIT olduğunu belirtmenize gerek yok – sistem sizin için uygun seçeneği belirler.

Doğru Lot Büyüklüğü Hesaplaması

– Tahmin yapmadan ya da manuel hesaplama yapmadan güvenle işlem yapın! Hem Bekleyen Emirleri Hem de Piyasa Emirlerini Destekler

– Stratejinizi piyasa koşullarına kolayca uyarlayın! Aşırı İşlemi Önler ve Marjin Çağrısı Riskini Azaltır

– Sermayenizi kontrol edin ve portföyünüzü koruyun! Kullanıcı Dostu – Yeni Başlayanlar İçin Uygun

– Basit arayüz; ideal lot büyüklüğünü hesaplamak için sadece birkaç tıklama! – Tam olarak ne kadar risk aldığınızı bilerek güvenle işlem yapın

– Hesaplama hatalarından endişe etmeyin – sistemi sizin için halletsin! Özelleştirilebilir Gösterge Paneli

İşlem tarzınıza tamamen uyacak şekilde ayarlanabilir. Hızlı Zaman Dilimi Değiştirme

Etkili analiz için zaman dilimleri arasında anında geçiş yapın. Kullanıcı Dostu Ayarlar

İşlem stratejinize uygun kolayca özelleştirilebilir ayarlar. Tekli ve Çoklu Zaman Dilimi Modları

Maksimum esneklik için tekli ve çoklu zaman dilimi analizleri arasında geçiş yapın. Uyarı Sistemi

Farklı zaman dilimlerinde Giriş Noktası ve Giriş Bölgesi Uyarıları.

Gerçek zamanlı açılır bildirimler ve push bildirimleri ile uyarılar alın.

📍SMC FABLE ürünlerine gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür ederiz.

İletişim: Herhangi bir sorunuz varsa veya destek ihtiyacınız olursa, lütfen özel mesaj yoluyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.