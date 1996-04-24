AI Trade Analyzer
- Utilitários
- Sergey Batudayev
- Versão: 2.8
- Atualizado: 21 dezembro 2025
- Ativações: 5
O AI Trade Analyzer é uma ferramenta inteligente de análise de mercado implementada no formato de indicador. O programa visualiza sinais no gráfico e ajuda o trader a avaliar a situação do mercado com base em indicadores técnicos e notícias de fundo.
Principais funções:
1. Análise técnica:
-
Suporte para indicadores populares: EMA (curto/longo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, Pontos de Pivô, Fibonacci.
-
Identificar tendências, divergências e níveis-chave.
2. Trabalhando com informações de fundo:
-
Receber eventos econômicos de acordo com parâmetros especificados (período de tempo, data).
-
Levando em conta o possível impacto dos dados macroeconômicos no mercado.
3. Automação e personalização:
-
Formação de conclusões analíticas com cálculo de potenciais pontos de entrada, SL e TP.
-
Avaliar as condições de mercado com capacidade de interpretar informações de acordo com parâmetros estabelecidos.
4. Suporte multilíngue:
-
Os resultados podem ser apresentados em russo, inglês, alemão e indonésio.
5. Interface flexível:
-
O usuário pode alterar a posição e o tamanho da janela do bloco analítico usando as teclas de controle (setas no teclado), adaptando a exibição às suas preferências.
Importante:
-
Para que o indicador funcione, você precisa inserir chaves de acesso para APIs externas nos parâmetros (por exemplo, OpenAI API e serviço de notícias).
-
O produto não abre negociações. Esta é uma ferramenta de análise auxiliar.
-
Todos os parâmetros e interface estão completamente em inglês.
-
Todos os cálculos são realizados dentro do terminal. A API é usada via WebRequest com o consentimento do usuário nas configurações do terminal MetaTrader.
- API OpenAI – para análise de dados (você precisa registrar sua chave de API)
- API de lucro – para análise de notícias (100 solicitações gratuitas por dia)
Abrir e conectar a API não é difícil - as instruções de configuração estão aqui - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099
O AI Trade Analyzer é adequado para traders que precisam obter análises avançadas da situação do mercado com base em uma abordagem abrangente de dados.