O AI Trade Analyzer é uma ferramenta inteligente de análise de mercado implementada no formato de indicador. O programa visualiza sinais no gráfico e ajuda o trader a avaliar a situação do mercado com base em indicadores técnicos e notícias de fundo.

Principais funções:

1. Análise técnica:

Suporte para indicadores populares: EMA (curto/longo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, Pontos de Pivô, Fibonacci.

Identificar tendências, divergências e níveis-chave.

2. Trabalhando com informações de fundo:

Receber eventos econômicos de acordo com parâmetros especificados (período de tempo, data).

Levando em conta o possível impacto dos dados macroeconômicos no mercado.

3. Automação e personalização:

Formação de conclusões analíticas com cálculo de potenciais pontos de entrada, SL e TP.

Avaliar as condições de mercado com capacidade de interpretar informações de acordo com parâmetros estabelecidos.

4. Suporte multilíngue:

Os resultados podem ser apresentados em russo, inglês, alemão e indonésio.

5. Interface flexível:

O usuário pode alterar a posição e o tamanho da janela do bloco analítico usando as teclas de controle (setas no teclado), adaptando a exibição às suas preferências.

Importante:

Para que o indicador funcione, você precisa inserir chaves de acesso para APIs externas nos parâmetros (por exemplo, OpenAI API e serviço de notícias).

O produto não abre negociações. Esta é uma ferramenta de análise auxiliar.

Todos os parâmetros e interface estão completamente em inglês.

Todos os cálculos são realizados dentro do terminal. A API é usada via WebRequest com o consentimento do usuário nas configurações do terminal MetaTrader.

Conexões necessárias API OpenAI – para análise de dados (você precisa registrar sua chave de API)

– para análise de dados (você precisa registrar sua chave de API) API de lucro – para análise de notícias (100 solicitações gratuitas por dia) Abrir e conectar a API não é difícil - as instruções de configuração estão aqui - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099



O AI Trade Analyzer é adequado para traders que precisam obter análises avançadas da situação do mercado com base em uma abordagem abrangente de dados.