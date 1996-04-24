AI Trade Analyzer

O AI Trade Analyzer é uma ferramenta inteligente de análise de mercado implementada no formato de indicador. O programa visualiza sinais no gráfico e ajuda o trader a avaliar a situação do mercado com base em indicadores técnicos e notícias de fundo.

Principais funções:

1. Análise técnica:

  • Suporte para indicadores populares: EMA (curto/longo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, Pontos de Pivô, Fibonacci.

  • Identificar tendências, divergências e níveis-chave.

2. Trabalhando com informações de fundo:

  • Receber eventos econômicos de acordo com parâmetros especificados (período de tempo, data).

  • Levando em conta o possível impacto dos dados macroeconômicos no mercado.

3. Automação e personalização:

  • Formação de conclusões analíticas com cálculo de potenciais pontos de entrada, SL e TP.

  • Avaliar as condições de mercado com capacidade de interpretar informações de acordo com parâmetros estabelecidos.

4. Suporte multilíngue:

  • Os resultados podem ser apresentados em russo, inglês, alemão e indonésio.

5. Interface flexível:

  • O usuário pode alterar a posição e o tamanho da janela do bloco analítico usando as teclas de controle (setas no teclado), adaptando a exibição às suas preferências.

Importante:

  • Para que o indicador funcione, você precisa inserir chaves de acesso para APIs externas nos parâmetros (por exemplo, OpenAI API e serviço de notícias).

  • O produto não abre negociações. Esta é uma ferramenta de análise auxiliar.

  • Todos os parâmetros e interface estão completamente em inglês.

  • Todos os cálculos são realizados dentro do terminal. A API é usada via WebRequest com o consentimento do usuário nas configurações do terminal MetaTrader.

Conexões necessárias
  • API OpenAI   – para análise de dados (você precisa registrar sua chave de API)
  • API de lucro   – para análise de notícias (100 solicitações gratuitas por dia)

Abrir e conectar a API não é difícil - as instruções de configuração estão aqui - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099

O AI Trade Analyzer é adequado para traders que precisam obter análises avançadas da situação do mercado com base em uma abordagem abrangente de dados.

