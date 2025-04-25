EasyInsight MT5

5

EASY Insight – Akıllı Yatırım Burada Başlıyor

Genel Bakış
Tüm piyasayı – Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler – saniyeler içinde, hiç manuel grafik taraması yapmadan analiz edebileceğinizi hayal edin.

EASY Insight, gösterge verilerini uygulanabilir ticaret zekasına dönüştüren, yapay zekaya hazır bir dışa aktarma aracıdır. Artık tahminlere ve görsel karmaşaya zaman harcamak istemeyen yatırımcılar için geliştirilmiştir; tüm piyasanın anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar.

Bu, tamamen yeni bir ticaret seviyesi – sonsuz pencere değişimi yok, karmaşık grafik katmanları yok. Yalnızca zaten bildiğiniz araçlardan gelen saf, yapılandırılmış analiz: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) ve Forex dışı varlıklar için IX Power (IXP).

Daha fazla kolaylık mı istiyorsunuz? Her şeyin tek kurulumda olduğu EASY Insight AIO'yu seçin – ek kurulum gerekmez, grafikte gösterge görselleri yok, sadece anında yapay zeka analizi için saf veri dışa aktarımı.

1. EASY Insight Ticaretinizi Neden Değiştirecek?

Çoklu Varlık Kapsamı
• Forex, metaller, kripto paralar, endeksler, hisseler – brokerınızın sunduğu her şeyi analiz edin.

Yapay Zeka Optimizasyonlu Dışa Aktarım
• ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity ve daha fazlasıyla doğrudan kullanılmak üzere tasarlanmış, son derece yapılandırılmış verileri dışa aktarın.

Dışa Aktarım İçeriği:
• 3 seçilebilir zaman diliminde baz ve karşıt para birimlerinin güç analizi (FXP’den).
• Net uzun pozisyon değişimleriyle duyarlılık dinamikleri (FXV’den).
• Hacim değişimleri (FXV), volatilite (FXD), hassas destek/direnç bölgeleri (FXL).
• M15, H1, D1 için OHLC dahil piyasa verileri.

Güçlü Prompt Mühendisliği
• Yapay zekanızın dışa aktarılan verileri doğru yorumlamasına yardımcı olmak için prompt dosyası dahil.
• Her türlü yapılandırılmış girişe sahip yapay zeka sistemiyle çalışır ve süper hızlı ticaret önerileri sağlar.

2. Daha fazlasını isteyen yatırımcılar için

Standart sürüm, temel göstergelerimize zaten sahip olan (veya ayrı ayrı lisanslamayı tercih eden), analiz sırasında araçlarını grafik üzerinde görmeyi isteyen yatırımcılar için uygundur.

Grafik katmanlarına ihtiyacınız yok mu? Sadelik mi tercih ediyorsunuz? O halde EASY Insight AIO sizin için ideal — her şey dahil, anında dışa aktarım için hazır, ek kurulum gerekmez.

3. Akıllı Klasör Yapısı

Verileriniz, varlık sınıfına göre (Forex, Kripto, Metaller vb.) otomatik olarak klasörlere ayrılır ve her biri, yapay zeka işlemesi, eğitim ve geriye dönük test için zaman aralıklı dışa aktarımlar içerir.

4. Toplulukta Kanıtlanmış Performans

Hızla büyüyen EASY Insight topluluğumuz, dışa aktarılan verilere dayalı gelişmiş prompt ayarları, ticaret stratejileri ve hatta tam EA framework'leri paylaşıyor. İlk kullanıcılar, lansman sonrası aynı hafta sonunda karlı kripto işlemleri bildirdi.

EASY Insight’a katılarak ticaret işbirliği ve inovasyonda yeni bir boyuta geçiyorsunuz.

5. Uygulamada Görmek İster misiniz?

Gerçek örnekleri ve tam anlatımları AI Trading YouTube oynatma listemizde izleyin.

6. Kaynaklar & Destek

• EASY Insight’ı ilk kez mi kullanıyorsunuz? Buradan başlayın: EasyInsight SSS
• Şablonlara, ticaret stratejilerine, videolara ve grup sohbetlerine Stein Investments merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz.

7. Kısaca – Neden EASY Insight?

• Tüm ana varlık sınıfları için tek tıkla CSV dışa aktarma
• Yapay zeka araçları için yapılandırılmış ve prompt-optimize edilmiş
• En sevdiğiniz Stein Investments göstergelerine dayanır
• Büyüyen bir topluluk tarafından veri odaklı yatırımın geleceği için kullanılıyor
• Verimli, modern ve bir sonraki işleminize hazır

Daha akıllı ticarete hazır mısınız?
EASY Insight’ı bugün edinin ve yapay zekâ destekli hassas yatırım dünyasına adım atın.

İncelemeler 6
Jeffrey Quiatchon
616
Jeffrey Quiatchon 2025.07.09 23:53 
 

I’ve been able to extend my trading dynamics using this tool. If you’re into data-driven or AI-enhanced trading, this is a game-changer—a must-have for Algo Traders who want smarter decisions.

Gryffn10
352
Gryffn10 2025.07.06 20:18 
 

I was an early adopter of this EA and I held off reviewing it, until I had assessed it and had spent time with it.. Whether you are a seasoned Trader just looking for confirmations, or even if you are new to the Trading game, with Easy Insight, your trading will never be the same again. The EA opens the door to a remarkable and even fascinating, brand new Trading Landscape from which there will never be any turning back. Not only does it make things easier, it makes your trading profitable and much more fun.... It is a paradigm shift and a game changer, and the sooner you can get yourself in, the better! The Authors trade their products, provide videos, an Easy Insight Telegram Channel and regular product updates and are absolutely hands on and genuinely care for and assist their users. This is the best Trading product I have ever purchased in well over 15 years of trading!

kenrock54
64
kenrock54 2025.07.02 01:20 
 

change my trading.very useful.

İncelemeye yanıt