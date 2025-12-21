AI Trade Analyzer ist ein intelligentes Marktanalysetool, das im Indikatorformat implementiert ist. Das Programm visualisiert Signale im Chart und hilft dem Händler, die Marktsituation anhand technischer Indikatoren und Nachrichtenhintergründe zu bewerten.

Hauptfunktionen:

1. Technische Analyse:

Unterstützung für gängige Indikatoren: EMA (kurz/lang), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stochastic, ATR, Bollinger Bands, Pivot Points, Fibonacci.

Erkennen von Trends, Abweichungen und Schlüsselebenen.

2. Arbeiten mit Nachrichtenhintergrund:

Empfangen von Wirtschaftsereignissen gemäß festgelegten Parametern (Zeitrahmen, Datum).

Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen makroökonomischer Daten auf den Markt.

3. Automatisierung und Anpassbarkeit:

Bildung analytischer Schlussfolgerungen mit Berechnung potenzieller Einstiegspunkte, SL und TP.

Bewerten Sie die Marktbedingungen mit der Fähigkeit, Informationen gemäß festgelegter Parameter zu interpretieren.

4. Mehrsprachige Unterstützung:

Die Ergebnisse können in Russisch, Englisch, Deutsch und Indonesisch angezeigt werden.

5. Flexible Schnittstelle:

Der Benutzer kann die Position und Größe des Analyseblockfensters mithilfe der Steuertasten (Pfeile auf der Tastatur) ändern und die Anzeige an seine Vorlieben anpassen.

Wichtig:

Damit der Indikator funktioniert, müssen Sie in den Parametern Zugriffsschlüssel zu externen APIs eingeben (z. B. OpenAI API und Newsdienst).

Das Produkt eröffnet keine Trades. Dies ist ein unterstützendes Analysetool.

Alle Parameter und die Benutzeroberfläche sind vollständig auf Englisch.

Alle Berechnungen werden innerhalb des Terminals durchgeführt. Die API wird über WebRequest mit Zustimmung des Benutzers in den MetaTrader-Terminaleinstellungen verwendet.

Notwendige Verbindungen OpenAI-API – zur Datenanalyse (Sie müssen Ihren API-Schlüssel registrieren)

– zur Datenanalyse (Sie müssen Ihren API-Schlüssel registrieren) Profit-API – für Nachrichtenanalysen (100 kostenlose Anfragen pro Tag) Das Öffnen und Verbinden der API ist nicht schwierig – Anweisungen zum Einrichten finden Sie hier - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099



AI Trade Analyzer eignet sich für Händler, die erweiterte Analysen der Marktsituation auf der Grundlage eines umfassenden Datenansatzes benötigen.