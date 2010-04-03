Trend Teller

Trend Teller, tüm ana döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde (M1’den MN1’e kadar) piyasa trendine kuşbakışı bir bakış sunan güçlü ve sezgisel bir kontrol paneli aracıdır.
Trader’lar tarafından trader’lar için geliştirilen bu araç, piyasa yönünü analiz ederken yaşanan karmaşayı ortadan kaldırır ve sizi büyük resme uygun şekilde yönlendirir.

Birçok yeni başlayan trader piyasa yönünü belirlemekte zorlanır — hatta profesyonel trader'lar bile zaman zaman bu konuda yanılabilir.

İşte bu nedenle Trend Teller, her seviyeden trader için mükemmel bir araçtır.

Temel Özellikler

Çoklu Zaman Dilimi Analizi
Tüm zaman dilimlerinde ve ana para birimlerinde trendin gücünü ve yönünü anında analiz edin. İster scalping ister swing trade yapıyor olun — Trend Teller size destek olur.

Kişiselleştirilebilir Görünüm
Fazla veri gözünüzü mü korkuttu? İsterseniz sadece değerleri, sadece renk sinyallerini gösterebilir veya belirli zaman dilimlerini tamamen gizleyebilirsiniz.

Entegre Bildirimler
Ekrana sürekli bakmanıza gerek yok! Güçlü bir trend ya da işlem fırsatı oluştuğunda anında bildirim alırsınız — böylece zamanında ve doğru karar verebilirsiniz.

Yeni Başlayanlar İçin Uygun, Uzmanlar İçin Etkili
Trend yönünü bilmek, başarılı işlemlerin temelidir. Trend Teller bu süreci kolaylaştırır ve deneyimli trader'lara bile yeni bir perspektif kazandırır.

İşlem Fikri Uyarıları
Yüksek olasılıklı bir trend oluştuğunda panelin altında bir mesaj belirir. Bu mesaj size analiz yapmanız ve karar vermeniz için zaman tanır.

Haber Ticareti İçin İdeal
Önemli ekonomik haberler sırasında hangi döviz çiftlerinin en fazla tepki verdiğini hızlıca görün. Farklı grafikler arasında gezinmeye gerek yok — her şey tek bir yerde.

Giriş Noktası Değil, Trend Yönü Odaklı
Trend Teller, sinyal veren bir giriş göstergesi değildir. Amacı, genel piyasa yönünü anlamanızı sağlamaktır. Kararlarınızı trend gücüne göre verin, duygularınıza değil.

Basit Ayarlar, Güçlü Sonuçlar
Yenileme hızı, gösterim seçenekleri veya analiz edilecek zaman dilimlerini kolayca ayarlayın. Trend Teller, işlem stilinize göre şekillenir.

Trend Teller, piyasayı anlamanızda güvenilir yardımcınızdır.
Analiz yapın, işlem fikirlerinizi doğrulayın ve trendin daima bir adım önünde olun.




Önerilen ürünler
CChart
Rong Bin Su
Göstergeler
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
Future Function RX322
Pavle Grkovic
Göstergeler
About indicator > The indicator is a function based on one value (open/high prices up to now) and then it is a mathematical representation of the whole function that is totally independent from any else values. So, if you ask yourself will the future be as it is on the graph... I can tell you - as it was the same as the trading function up to the moment "now"... In conclusion, the point of the indicator is  to try to show the future of the trading function into eternity. The graphic is sometime
Trend Speaker
Shelly
Göstergeler
Trend Speaker göstergesi gerçek zamanlı olarak piyasa trendlerini kolayca izlemek ve analiz etmek isteyen tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Grafikte net ve güvenilir alım ve satım sinyalleri sağlar, bu da piyasanın mevcut trendini değerlendirmeyi son derece uygun hale getirir. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, Trend Speaker, potansiyel bir ticaret fırsatını kaçırmamanızı sağlar, bilinçli kararlar almanıza ve ticaret stratejinizi geliştirmenize yardımcı olur. Tüm ALIM ve SATIM sinya
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Göstergeler
Introducing RSIScalperPro - the revolutionary RSI-based indicator for Metatrader 5, specifically designed for scalping in the one-minute chart. With RSIScalperPro, you'll have a powerful toolkit for precise entry and exit signals to take your trading to the next level. RSIScalperPro utilizes two different RSI indicators that provide clear signals for overbought and oversold areas. You can customize the time periods and limit values of the two RSIs according to your preferences to achieve the be
Kill Zones MT5
Diego Arribas Lopez
Göstergeler
MT4 Version Kill Zones Kill Zones allows you to insert up to 3 time zones in the chart. The visual representation of the Kill Zones in the chart together with an alert and notification system helps you to ignore fake trading setups occurring outside the Kill Zones or specific trading sessions. Using Kill Zones in your trading will help you filter higher probability trading setups. You should select time ranges where   the market   usually reacts with high volatility. Based on   EST time zone, fo
Gold Scalping Matrix MT5
Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
Yardımcı programlar
The Gold Scalping Matrix is an advanced trading algorithm designed to capitalize on market action and price reversals in the gold market. This innovative bot employs real time market behavior trading strategy, intelligently placing buy and sell orders at predetermined intervals around the current market price.  *Key Features:* 1. *Psychological Analysis*: The bot leverages market sentiment indicators to identify potential reversal points, allowing it to predict shifts in investor behavior and
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Uzman Danışmanlar
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
The 4 headed dragon MT5
Marta Gonzalez
Göstergeler
The 4 headed dragon is an indicator that has two functions. 1) Set the background trend. 2) Mark the predominant trend. By combining these two indicator signals, we will be able to trade for or against the trend, adapting the signals to your reading of the market. You can download the demo and test it yourself. 1) Set the background trend.    Define four possibilities of trend that are the four heads of the dragon, marked by colors on the indicator, marking a) Powerful buying trend. b) Weak
Kiobi
Firas Al-qasimi
Göstergeler
KIOBI VISION KIOBI VISION is a multi-factor analysis indicator designed for professional traders who want a clear and structured view of the market across multiple time frames. Objective The indicator offers a unique summary table that combines several technical tools (RSI, MACD, Stochastics, Vortex, Momentum, PSAR, DMI, MFI, Fisher, and general trend) to provide reliable and quick-to-interpret buy and sell signals. Key Features Multi-timeframe analysis (M1 → MN): a consolidated view of the
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
Göstergeler
Trend Strength Visualizer A Simple Tool for Trend Analysis This indicator helps you quickly assess the strength of market trends using fast and slow moving averages. It’s designed to give you a clear visual representation of the trend, so you can make better trading decisions. ~Displays: Green Line : Strong uptrend (potential buying opportunities). Red Line : Strong downtrend (potential selling opportunities). ~Values That Can Be Changed: Fast MA period. Slow MA period. Line color for uptrend an
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Göstergeler
Gann Box göstergesi, trader'ların piyasanın kilit seviyelerini tanımlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve çok yönlü bir araçtır. Bu gösterge, grafiğe bir dikdörtgen çizmeyi sağlar ve bu dikdörtgen otomatik olarak stratejik seviyeler olan 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 ile birkaç bölgeye ayrılır. Fiyat bu seviyelerden birine ulaştığında, alarmlar tetiklenir ve bu, ticaret kararları için değerli bir destek sağlar. Çizdiğiniz bölgeye göre piyasanın gelişimini an
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
Yardımcı programlar
QuantumXAU Matrix – Smart Gold Trading EA for MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix is a powerful, fully automated Expert Advisor specifically designed for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It follows a smart averaging strategy with controlled risk management, aiming for consistent profits through adaptive lot sizing and precise trade timing. Symbol-specific : Trades only on XAUUSD for optimized performance Automated logic : Opens positions based on market distance and profit targets
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Göstergeler
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
FFXMV Forex Dashboard Indicator MT5
Opengates Success International
Göstergeler
FULL FOREX MARKET VIEW Gösterge Panosu MT5 Bu, MT5 platformu için oluşturulmuş özel bir göstergedir ve yatırımcılara piyasada neler olup bittiğine dair tam bir görünüm sağlar. Piyasayı analiz etmek ve başarılı bir işlem için gerekli tüm bilgileri göstermek için gerçek zamanlı veriler kullanır. KURULUM: Bu göstergiyi grafik penceresine eklemeden önce, MT5'inizdeki "Piyasa İzleme" paneline gidin ve ihtiyaç duymadığınız veya işlem yapmadığınız tüm döviz çiftlerini GİZLEYİN, yalnızca gerekli olanlar
CounterTrend 5
Antony Augustine
Göstergeler
The indicator shows buy and sell signals.  The " CounterTrend 5 " is designed to recognize profitable counter trend patterns from your chart. Features: The CounterTrend 5 is a Counter-Trend Trading with Simple Range Exhaustion System. Signals based on the daily trading range. The indicator calculates the trading range for the last few days and compare the price movements on short time intervals and generating short term reversal points.  This is a leading indicator. It works on any instruments.
Fibonacci Sonar
Lorentzos Roussos
Göstergeler
Fibonacci Sonar Fibonacci sonar, 28 sembolden ve 7 zaman diliminden toplanan fiyat hareketi desenlerinin dahili bir kütüphanesine sahiptir. Her desen 2 tarafa ayrılmıştır. Önceki taraf ve sonraki taraf. Fibonacci sonar, benzer desenleri tanımak için önceki tarafı kullanır. En son fiyat hareketi (herhangi bir anda) en yeni çubuğun açılış fiyatına kadar kütüphaneyi aramak için önceki taraf olarak kullanılır. Sonraki taraf, her desenin gördüğü tüm aktivitelerin toplamını tutar. Fibonacci terimi b
Trade Utility Pro
Sovannara Voan
4.36 (58)
Yardımcı programlar
Trade Utility Pro is a bot utility designed to help you manage trades more easily, quickly, and accurately. This utility features a control panel interface and supports MetaTrader 5 exclusively. This utility does not link to any account information or external sources, ensuring safety. Main Features: Open Trade Support: Lot size calculation Fixed Lot: Custom input lot required Money Risk Lot: Automatically calculated based on stop loss and money risk Account % Risk Lot: Automatically calculated
FREE
Market Variation Pro
Maicon Fernando Cabral Pereira
Göstergeler
Market Variation Pro (MVP) is a unique indicator in the market, easy to use and configure, and works on any time frame and any asset . It calculates the average percentage variation of any asset over a defined period. Unlike indicators that only analyze the closing price, MVP considers the entire price range, providing a more comprehensive view of market behavior. Main functionalities Volatility measurement Quantifies average volatility in percentage terms Compares volatility across different a
UGenesys Volume MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Göstergeler
50% Off Today Only! Price Goes Back Up at 11 PM (EST) uGenesys Volume Indicator: Your Key to Mastering Market Volume Analysis What Traders Are Saying: "A must-have indicator...really a game-changer." – wuzzy66 "Amazing indicator...strongly recommend to beginners." – joinbehar Understanding Market Volume:   Volume in the market is a critical indicator of movement and opportunity. The uGenesys Volume Indicator is specially crafted to pinpoint when the market has the most volume, allowing you to
Horizontal Volumes
Vitalii Zakharuk
Göstergeler
Horizontal Volumes Indicator - using a histogram, displays the volume of transactions at a certain price without reference to time. At the same time, the histogram appears directly in the terminal window, and each column of the volume is easily correlated with the quote value of the currency pair. The indicator practically does not require changing the settings, and if desired, any trader can figure them out. The volume of transactions is of great importance in exchange trading, usually an inc
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Uzman Danışmanlar
The price is 450$ for next 10 buyers (Remaining copy :10) Next price: 600$ KAPITAL SECURE EA    : I s a fully automated "arbitrage" trading system, which is especially effective in trading popular currency pairs, it uses 11 pairs at the same time: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. In order to pass the MQL4 tests, we have modified the settings, you just need to download our profitable settings that we use on LIVE accounts. LIVE Signals: Capital #1  50K € Cap
QQE Mod Indicator
Filip Valkovic
Göstergeler
The Quantitative Qualitative Estimation (QQE) indicator is derived from Wilder’s famous Relative Strength Index (RSI). In essence, the QQE is a heavily smoothed RSI. Modification of this version: ( converted from tradingview script by Mihkell00, original from Glaz) So there are Two QQEs. One that is shown on the chart as columns, and the other "hidden" in the background which also has a 50 MA   bollinger band   acting as a zero line. When both of them agree - you get a blue or a red bar.
Gold Combo MT5
Lin Lin Ma
Göstergeler
Gold Combo MT5 is a practical analysis tool built for every trader, helping you make smarter trading decisions.   Key Analysis Methods   It blends common analysis tools to judge trading timing from three angles: trend, momentum, and volume:   - Dual Moving Averages: Uses short and long-term average crossovers to see if prices are rising or falling, helping you find good entry points. - SAR Indicator: Automatically spots potential price reversals. You can adjust parameters based on market volati
FREE
Knight Rider FX
Oliver John Vella
Göstergeler
PRICE WILL BE INCREASED TO £1499 SOON! Knight Rider FX is a precision-engineered trading indicator that delivers highly accurate, non-repainting signals without flooding your chart. It filters out noise and selectively highlights only the highest probability trade setups. On higher timeframes, it anticipates major market reversals, while on intraday charts it pinpoints mini reversals with tactical clarity. By focusing on quality over quantity, Knight Rider FX equips traders with disciplined ent
News Clock
Victor Klenov
Göstergeler
The professional browser of News and Trading Sessions is now available in MetaTrader 5. Now all the most important market information is collected on one dial! News located on the Time scale. Planning your working time has never been so easy and convenient ... The news scale can be switched a day, two, a week, a month forward or backward (see the details in the short video). All news updates in real time. Thanks to the built-in filters, you can configure the display of news by importance, cou
G Channel Indicator
Dinh Hoan Luu
Göstergeler
G Channels – Efficient Adaptive Channel Indicator Introduction Channel indicators are widely used in technical analysis, offering valuable insights into price movements, trend identification, and volatility. Most channel-based indicators, such as Bollinger Bands and Keltner Channels, rely on a central tendency estimator (e.g., a moving average) combined with a volatility component to define upper and lower bands. The G Channels indicator takes this concept further by leveraging a highly efficie
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Uzman Danışmanlar
Automation with Precision. No Surprises. Nexus Alpha Engine   delivers a new standard of trading precision.   Meet NexusEA —the foundational expert advisor in this framework, built for traders who demand absolute transparency and full control over their automated strategies. With   NexusEA , you're not just buying an EA; you're acquiring a powerful   "strategy skeleton builder."   We provide the robust, deterministic framework—you   integrate   your unique market insights and precise rules. Aut
Burning London
Magma Software Solutions UG
Uzman Danışmanlar
Burning London EA MT5 – Precision Breakout Execution Manual:  https://magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller LIVE SIGNAL: ICTrading - High Risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2311936 --- Why Choose Burning London?   • Fully automated breakout system for GBPUSD   • Session start is calculated internally – no manual timing needed   • Three
Volume Buy Sell Support Resistance
Paolo Scopazzo
5 (1)
Göstergeler
This easy to setup indicator shows you the market volumes in a different way, with support and resistance as showed. You can setup: - Backdays volume to show - Heiken Ashi candle view It works for every kind of graph and every kind of period. The program shows the volumes based on the number of candles displayed in the chart: the more candles the more volumes. Enjoy this very useful indicator. Please feel free to message me to report any kind of improvements! :D
Candle Good Setup
Kibalo Alain Kabissa
Göstergeler
You ask yourself the question every time you open your charts: how to win in trading? Will using a lot of indicators work? well know that I also asked myself the same questions when I first started trading. After testing many indicators, I realized that winning trading is simple and accurate trading. after several months of thinking and optimizing I was able to find my solution: Candle Good Setup Candle Good setup is a trend and entry timing indicator analyzing the market in multi-frame to give
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Yazarın diğer ürünleri
Propfirm Saver
Ian Nganga Comba
Uzman Danışmanlar
Propfirm Saver 10 kopyadan yalnızca 10’i kaldı – Fiyat: $120 Satıştan sonra fiyat $200 olacaktır Strateji özeti Propfirm Saver, traderların prop firm sınavlarını geçmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir Expert Advisor’dır. İşlemleri, bir prop firm hesabı ve bir canlı hesap arasında dağıtarak riski azaltır. Temel özellikler Aynı anda sadece bir işlem açar (grid veya martingale yok) Tüm işlemler Stop Loss ve Take Profit ile korunur Basit ve bilgilendirici arayüz Önceden optimize edil
Crazy Peacock
Ian Nganga Comba
Uzman Danışmanlar
Evrimsel Bir Ticaret Çözümü: 16+ Stratejiye Sahip Uzman Danışmanın Tanıtımı Otomatik ticaretin potansiyelini açığa çıkartarak, tek bir, sağlam araç içinde 16'dan fazla karlı stratejiyi barındıran bir Uzman Danışmanı (EA) gururla sunuyoruz. Bu EA, riskli taktikler olan grid veya martingale stratejilerini kullanmadan ticaretin kapsamlı bir yaklaşımını sunarak, güvenli ve güvenilir bir ticaret deneyimi sağlıyor. Güvenlik Önceliklidir: Bu EA'nın tasarım felsefesinin temeli güvenliktir. Agresif tica
FREE
Gold Diggers
Ian Nganga Comba
Yardımcı programlar
PROP FİRMA SEÇİMİ Finansal potansiyelinizi ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Gold Digger'ı bugün satın alın ve gerçek bir altın avcısı olun! Gold Digger EA Açıklaması: İyi analiz edilmiş bir ızgara sistemi kullanarak aylık %4-8 getiri sağlamayı hedefler. Genel Bakış Gold Digger, XAUUSD (Altın) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ızgara ticaret sistemi kullanan sofistike bir Expert Advisor (EA)'dır. Bu EA, %4-8 aralığında tutarlı aylık getiri sağlamayı amaçlar. Profesyonel traderlar
FREE
Trend Teller MT4
Ian Nganga Comba
Göstergeler
Trend Teller, tüm ana döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde (M1’den MN1’e kadar) piyasa trendine kuşbakışı bir bakış sunan güçlü ve sezgisel bir kontrol paneli aracıdır. Trader’lar tarafından trader’lar için geliştirilen bu araç, piyasa yönünü analiz ederken yaşanan karmaşayı ortadan kaldırır ve sizi büyük resme uygun şekilde yönlendirir. Birçok yeni başlayan trader piyasa yönünü belirlemekte zorlanır — hatta profesyonel trader'lar bile zaman zaman bu konuda yanılabilir. İşte bu nedenle Trend Tel
FREE
Fast Alert MT4
Ian Nganga Comba
Yardımcı programlar
Fast Alerts MT4 — Bir kere al. Ömür boyu uyarı al. Bir zamanlar, piyasaların bir adım önünde olmak, pahalı platformlara her ay abone olmak anlamına geliyordu… 20$ burada, 50$ orada — sadece günde birkaç bildirim almak için. Değer için ödeme yapmıyordun — çünkü başka seçeneğin yoktu. Şimdiye kadar. Bir trader tarafından, traderlar için geliştirilmiş bu araç, ilgilendiğiniz herhangi bir fiyat seviyesinde uyarılar ayarlama özgürlüğü sunar ve fiyat milisaniyeler içinde belirlediğiniz bölgeye girdiği
Price Alert MT5
Ian Nganga Comba
Yardımcı programlar
Price Alert MT5 — Bir kez satın alın. Bir ömür boyu uyarı alın. Piyasada önde olmak bir zamanlar pahalı platformlara aylık abone olmayı gerektirirdi… Burada 20 $, şurada 50 $ — günde birkaç uyarı almak için. Değer için değil, alternatif olmadığı için ödeme yapıyordunuz. Ta ki şimdiye kadar. Bir trader tarafından trader’lar için geliştirilen bu araç, ilgilendiğiniz herhangi bir fiyat seviyesinde uyarı ayarlama özgürlüğü sunar — ve fiyat ilgi alanınıza girdiğinde milisaniye içinde bildirim alırsın
Funding EA
Ian Nganga Comba
Yardımcı programlar
FUNDING EA artık tamamen güncel değildir ve PROP FIRM SAVER EA onun üzerine inşa edilmiş, daha gelişmiş bir versiyondur. Yeni sürümün gerçek zamanlı olarak nasıl çalıştığını göstermek için bunu ücretsiz sunuyoruz. Prop firm challenge satın alıp zarar etmekten bıktınız mı? FUNDING EA bu durumu değiştirmek için burada. Bu EA yalnızca challenge’ları başarıyla geçmekle kalmaz, aynı zamanda başarısız olunması halinde iade garantisi de sunar. FUNDING EA ile ek maliyet endişesi olmadan istediğiniz kada
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt