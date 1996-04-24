AI Trade Analyzer
- 实用工具
- Sergey Batudayev
- 版本: 2.8
- 更新: 21 十二月 2025
- 激活: 5
AI Trade Analyzer是一款以指标格式实现的智能市场分析工具。该程序在图表上可视化信号，并帮助交易者根据技术指标和新闻背景评估市场情况。
主要功能：
1.技术分析：
-
支持流行指标：EMA（短/长）、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、随机指标、ATR、布林带、枢轴点、斐波那契。
-
识别趋势、分歧和关键水平。
2. 有新闻背景的工作经历：
-
根据指定的参数（时间范围、日期）接收经济事件。
-
考虑到宏观经济数据可能对市场产生的影响。
3.自动化和可定制性：
-
通过计算潜在切入点、SL 和 TP 形成分析结论。
-
根据既定参数解释信息的能力来评估市场状况。
4.多语言支持：
-
结果可以以俄语、英语、德语和印尼语显示。
5.灵活的接口：
-
用户可以使用控制键（键盘上的箭头）更改分析块窗口的位置和大小，以根据他们的喜好调整显示。
重要的：
-
为了使指标正常工作，您需要在参数中输入外部 API 的访问密钥（例如，OpenAI API 和新闻服务）。
-
该产品未开通交易。这是一个辅助分析工具。
-
所有参数和界面均为全英文。
-
所有计算均在终端内部进行。该 API 通过 WebRequest 使用，并经用户在 MetaTrader 终端设置中同意。
必要的连接
打开和连接 API 并不困难 - 设置说明在这里 https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099 。
- OpenAI API – 用于数据分析（您需要注册您的 API 密钥）
- 利润API – 用于新闻分析（每天 100 次免费请求）
AI Trade Analyzer适合需要基于综合数据方法获取市场情况高级分析的交易者。