AI Trade Analyzer
- 유틸리티
- Sergey Batudayev
- 버전: 2.8
- 업데이트됨: 21 12월 2025
- 활성화: 5
AI Trade Analyzer 는 지표 형식으로 구현된 지능형 시장 분석 도구입니다. 이 프로그램은 차트에 신호를 시각화하여 표시하고, 기술 지표와 뉴스 배경을 바탕으로 트레이더가 시장 상황을 평가하는 데 도움을 줍니다.
주요 기능:
1. 기술적 분석:
-
인기 있는 지표 지원: EMA(단기/장기), 이치모쿠, ADX, RSI, MACD, 스토캐스틱, ATR, 볼린저 밴드, 피벗 포인트, 피보나치.
-
추세, 차이점 및 주요 수준을 파악합니다.
2. 뉴스 배경을 활용한 작업:
-
지정된 매개변수(기간, 날짜)에 따라 경제적 이벤트를 수신합니다.
-
거시경제 데이터가 시장에 미칠 수 있는 영향을 고려합니다.
3. 자동화 및 사용자 정의:
-
잠재적 진입점, SL, TP를 계산하여 분석적 결론을 형성합니다.
-
확립된 매개변수에 따라 정보를 해석하는 능력을 바탕으로 시장 상황을 평가합니다.
4. 다국어 지원:
-
결과는 러시아어, 영어, 독일어, 인도네시아어로 표시될 수 있습니다.
5. 유연한 인터페이스:
-
사용자는 제어 키(키보드의 화살표)를 사용하여 분석 블록 창의 위치와 크기를 변경하고, 선호도에 맞게 디스플레이를 조정할 수 있습니다.
중요한:
-
이 지표가 작동하려면 매개변수에 외부 API에 대한 액세스 키를 입력해야 합니다(예: OpenAI API 및 뉴스 서비스).
-
해당 상품은 거래가 불가능합니다. 이는 보조 분석 도구입니다.
-
모든 매개변수와 인터페이스는 모두 영어로 작성되었습니다.
-
모든 계산은 터미널 내부에서 수행됩니다. API는 MetaTrader 터미널 설정에서 사용자 동의를 얻어 WebRequest를 통해 사용됩니다.
- 오픈AI API – 데이터 분석을 위해 (API 키를 등록해야 합니다)
- 이익 API – 뉴스 분석용(하루 100건의 무료 요청)
API를 열고 연결하는 것은 어렵지 않습니다. 설정 지침은 여기에 있습니다. - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099
AI Trade Analyzer는 데이터에 대한 포괄적인 접근 방식을 기반으로 시장 상황에 대한 고급 분석을 얻어야 하는 트레이더에게 적합합니다.