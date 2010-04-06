AI Trade Analyzer 는 지표 형식으로 구현된 지능형 시장 분석 도구입니다. 이 프로그램은 차트에 신호를 시각화하여 표시하고, 기술 지표와 뉴스 배경을 바탕으로 트레이더가 시장 상황을 평가하는 데 도움을 줍니다.

주요 기능:

1. 기술적 분석:

인기 있는 지표 지원: EMA(단기/장기), 이치모쿠, ADX, RSI, MACD, 스토캐스틱, ATR, 볼린저 밴드, 피벗 포인트, 피보나치.

추세, 차이점 및 주요 수준을 파악합니다.

2. 뉴스 배경을 활용한 작업:

지정된 매개변수(기간, 날짜)에 따라 경제적 이벤트를 수신합니다.

거시경제 데이터가 시장에 미칠 수 있는 영향을 고려합니다.

3. 자동화 및 사용자 정의:

잠재적 진입점, SL, TP를 계산하여 분석적 결론을 형성합니다.

확립된 매개변수에 따라 정보를 해석하는 능력을 바탕으로 시장 상황을 평가합니다.

4. 다국어 지원:

결과는 러시아어, 영어, 독일어, 인도네시아어로 표시될 수 있습니다.

5. 유연한 인터페이스:

사용자는 제어 키(키보드의 화살표)를 사용하여 분석 블록 창의 위치와 크기를 변경하고, 선호도에 맞게 디스플레이를 조정할 수 있습니다.

중요한:

이 지표가 작동하려면 매개변수에 외부 API에 대한 액세스 키를 입력해야 합니다(예: OpenAI API 및 뉴스 서비스).

해당 상품은 거래가 불가능합니다. 이는 보조 분석 도구입니다.

모든 매개변수와 인터페이스는 모두 영어로 작성되었습니다.

모든 계산은 터미널 내부에서 수행됩니다. API는 MetaTrader 터미널 설정에서 사용자 동의를 얻어 WebRequest를 통해 사용됩니다.

필요한 연결 오픈AI API – 데이터 분석을 위해 (API 키를 등록해야 합니다)

– 데이터 분석을 위해 (API 키를 등록해야 합니다) 이익 API – 뉴스 분석용(하루 100건의 무료 요청) API를 열고 연결하는 것은 어렵지 않습니다. 설정 지침은 여기에 있습니다. - https://www.mql5.com/en/blogs/post/765099



AI Trade Analyzer는 데이터에 대한 포괄적인 접근 방식을 기반으로 시장 상황에 대한 고급 분석을 얻어야 하는 트레이더에게 적합합니다.