ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks

5

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.


Bu, CADJPY sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, ICT OB ORDER BLOCKS stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.


Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun sabit bir Hedefi ve başlangıçtan itibaren belirlenmiş sabit bir Zararı Durdurma hedefi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.


Üç Çalışma Modu:

Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.


Nasıl kurulur:

  1. Bu EA'yı indirin,
  2. Tüm çiftlerin (CADJPY) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M),
  3. H1 zaman diliminde (CADJPY) grafiğine sahip olun,
  4. Bu EA'yı (CADJPY) grafiğine yerleştirin,
  5. Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın,
  6. Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın,
  7. Bitti!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

    • [#01] Sihirli Sayı,
    • [#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),
    •   ---   [#02] Sabit Lot ise,
    •   ---   [#02] Sabit Kar (USD) ise,
    •   ---   [#02] Otomatik Lot ise,
    • [#06] Yorum,
    • [#07] Sonek.


    Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.


    Bu uzmanın ana stratejisi - ICT OB ORDER BLOCKS - Michael J. Huddleston


    Inner Circle Trading (ICT) tarafından geliştirilen Order Block (OB) tekniği, büyük piyasa katılımcılarının (bankalar ve kurumlar gibi) emirleri biriktirdiği veya dağıttığı alanları belirleyerek, gelecekteki fiyat hareketlerini etkileyen likidite blokları oluşturur. Bu bölgeler, trendin tersine dönmesini veya devam etmesini öngörmek için çok önemlidir ve akıllı para stratejilerinde yaygın olarak kullanılır.


    SİPARİŞ BLOKLARINI BELİRLEME

    Sipariş Blokları, genellikle önemli bir fiyat hareketinden önce, önemli yükseliş veya düşüş mum çubuklarında oluşur. Yükseliş OB'si, yukarı yönlü bir ralliden önce güçlü bir yükseliş mum çubuğu olarak görünürken, düşüş OB'si, aşağı yönlü bir düşüşten önce güçlü bir düşüş mum çubuğu olarak oluşur. Fiyat bu alanları destek veya direnç olarak yeniden test ettiğinde teyit gerçekleşir.


    PİYASA BAĞLAM

    OB'nin etkinliği piyasa bağlamına bağlıdır. Trend yapısı (yükseliş trendi veya düşüş trendi) ve Fibonacci geri çekilmeleri, likidite havuzları (swing yüksekleri/düşükleri) veya arz/talep bölgeleri gibi kilit seviyelerle uyumlu olmalıdır. Önemli bir seviyede OB'ye yakın fiyat hareketi, güçlü bir tepki olasılığını artırır.


    PRATİK UYGULAMA VE RİSK YÖNETİMİ

    OB'lerle işlem yaparken, piyasa yapısında kırılmalar veya tersine dönüş formasyonları (örneğin, yutan mumlar) gibi teyitleri beklemek çok önemlidir. Yanlış sinyalleri önlemek için stop-loss emirleri OB'nin ötesine yerleştirilirken, kar hedefleri yakındaki likidite bölgelerinde belirlenebilir. Bu teknik genellikle Silver Bullet veya Market Maker Move gibi diğer ICT kavramlarıyla birleştirilir.


    Bu uzman ayrıca bir dizi göstergeyi temel alır ve bunların başında, geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir gösterge gelir.


    İncelemeler 1
    Gabriel Saletti Pinotti
    338
    Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
     

    Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

