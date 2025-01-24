Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.

Bu, NZDUSD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA). Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık. EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler. EA, CANDLESTICK PATTERNS stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.



Temel özellikler: Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar. Her pozisyonun başlangıçtan itibaren sabit bir Kar Hedefi (TP) ve sabit bir Zarar Durdurma (SL) seviyesi vardır. Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir. Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur. Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.

Üç Çalışma Modu:

Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz. Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır. Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.

Nasıl kurulur: Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (NZDUSD) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (NZDUSD) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (NZDUSD) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır: [#01] Sihirli Sayı,

[#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),

--- [#02] Sabit Lot ise,

--- [#02] Sabit Kar (USD) ise,

--- [#02] Otomatik Lot ise,

[#06] Yorum,

[#07] Sonek.

Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.



Bu uzmanın ana stratejisi - CANDLESTICK PATTERNS - Steve Nison tarafından

Mum çubuğu grafikleri çoğunlukla hisse senedi ve döviz fiyat formasyonlarının teknik analizinde kullanılır. Tüccarlar ve uzmanlar tarafından geçmiş formasyonlara dayanarak olası fiyat hareketlerini belirlemek için kullanılırlar ve o zaman diliminin açılış fiyatını, kapanış fiyatını, en yüksek ve en düşük fiyatını kullanırlar. Açılış ve kapanış arasındaki alan gerçek gövde olarak adlandırılır, gerçek gövdenin üstündeki ve altındaki fiyat gezileri gölgelerdir. Fiyat aralığı, mum çubuğunun zaman dilimi boyunca hareket eden üst gölgenin tepesi ile alt gölgenin dibi arasındaki mesafedir. Aralık, düşük fiyatın yüksek fiyattan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bir mum çubuğu formasyonu, bir mum çubuğu grafiği üzerinde yer alan ve esas olarak trendleri belirlemek için kullanılan belirli bir mum çubuğu dizisidir. Formasyonun tanınması özneldir ve grafik oluşturmak için kullanılan uzmanlar formasyonu eşleştirmek için önceden tanımlanmış kurallara güvenmek zorundadır. Basit ve karmaşık desenler olarak ayrılabilen 42 tanınmış desen vardır.

ENGULF Yutan formasyonlar, yatırımcıların olası bir trend dönüşü beklentisiyle piyasaya girmeleri için bir yaklaşım sağlar. Yutan formasyon, bir yükseliş ya da düşüş trendinin sonunda ortaya çıkmasına bağlı olarak düşüş ya da yükseliş yönünde olabilen bir ters mum çubuğu formasyonudur. Formasyon oluşumu iki mumdan oluşur. İlk mum küçük bir gövdeye sahiptir ve bunu gövdesi bir önceki mumun gövdesini tamamen içine alan daha uzun bir mum izler. Yutan Boğa formasyonu bir düşüş trendinin dibinde ortaya çıktığında en güçlü sinyali verir ve alım baskısında bir artış olduğunu gösterir. Yutan Ayı formasyonu, Yutan Ayı formasyonunun tam tersidir.

ÇEKİÇ Çekiç tek bir Japon mum çubuğu formasyonudur. Siyah ya da beyaz bir mum çubuğudur ve tepe noktasına yakın küçük bir gövde ile çok az ya da hiç üst gölge ve uzun bir alt gölgeden (ya da kuyruktan) oluşur. Çekiç mum çubuğu bir düşüş trendi sırasında oluştuğunda bir boğa formasyonu olarak kabul edilir. Özetle, Çekiç mum çubuğu bir düşüş trendi sırasında ortaya çıkar, aralığın tepesinde küçük bir gerçek gövde ile uzun bir alt gölge gösterir. Fiyat bir dip oluşturuyor olabilir ve yukarı yönde tersine dönmesi bekleniyor olabilir.

ASILI ADAM Asılı Adam, küçük bir gövdeye, çok az veya hiç üst gölgeye (veya fitile) ve bir alt gölgeye sahip olarak tanımlanan bir Japon şamdanıdır. Asılı Adam mumunun geçerli olabilmesi için alt gölgenin mumun gövdesinin en az iki katı büyüklüğünde olması gerekir. Ve mumun gövdesi işlem aralığının üst ucunda olmalıdır. Özetle, Asılı Adam bir yükseliş trendi sırasında ortaya çıkar ve aralığın tepesinde küçük bir gerçek gövde ile uzun bir alt gölge gösterir. Fiyat zirve yapmış ve aşağı yönde bir dönüşe eğilimli olabilir.

ÜÇ YÖNTEM Üç Metot formasyonu en az beş mum çubuğundan oluşur, ancak daha fazlasını da içerebilir. Üç Metot formasyonu bir yükseliş veya düşüş trendinde ortaya çıkabilen bir trend devam formasyonudur. Bir yükseliş trendinde, Yükselen Üç Yöntem formasyonu olarak adlandırılır. Düşüş trendinde ise Düşen Üç Yöntem formasyonu olarak adlandırılır.

Bu uzman aynı zamanda temel olarak bir gösterge sepeti kullanır, bunlardan en önemlisi geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.



