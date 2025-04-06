Bitcoin Striker M5X
- Uzman Danışmanlar
- Krisztian Gulyas
- Sürüm: 5.4
- Güncellendi: 22 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
**Bitcoin Striker M5X**, **yalnızca BTCUSD paritesi ve M5 zaman dilimi** için titizlikle optimize edilmiş bir işlem robotudur.
ATR tabanlı SL/TP seviyeleri, RSI eğilim mantığı, Heikin-Ashi mumları ve uyarlanabilir Choppiness filtresiyle çalışır. Bot **aynı anda yalnızca tek bir pozisyon** tutar; böylece risk azalır, hesap yönetimi kolaylaşır.
> ⚠️ Uyarı: Diğer enstrümanlarda kullanıldığında beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.
**Hızlı Başlangıç**
1. MT5’te *Algo Trading*’i etkinleştirin.
2. **BTCUSD M5** grafiğini açın.
3. EA dosyasını grafiğe sürükleyip “OK”e tıklayın.
*(VPS önerilir, ancak zorunlu değildir.)*
---
## Temel Özellikler
- **BTCUSD (M5)** için özel EA
- Hazır **High-Risk** / **Low-Risk** ayarları
- **ATR katsayıları** ile dinamik SL/TP
- **Fibonacci geri çekilmeleri** doğrulama amacıyla
- Hibrit sinyal seti: **RSI + MA + Heikin-Ashi**
- **Tek pozisyon** (Buy ya da Sell) politikası
- Aşırı oynaklığı engelleyen dahili haber filtresi
- **Ömür boyu ücretsiz güncellemeler** (MQL5 Market)
---
## Çalışma Prensibi
### Tek Pozisyon Tasarımı
Algoritma aynı anda iki pozisyon açmaz; marjin kullanımı düşer, risk takibi netleşir.
### Dinamik Lot Hesabı
`RISK_PERCENTAGE` (varsayılan **%1,78**) her işlemdeki riski belirler.
- Değer ↑ ⇒ potansiyel kâr **ve** çekilme artar
- Değer ↓ ⇒ daha temkinli mod
### Teknik Modüller
- **ATR**: SL/TP ve takip eden stop hesapları
- **RSI + Hibrit MA**: trend yönü
- **Heikin-Ashi**: fiyat gürültüsü süzme
- **Choppiness Index**: yatay piyasada işlemden kaçınma
---
## Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|-----------------------|-------|
| **Minimum bakiye** | **1 000 USD** |
| **Minimum lot** | 0,03 |
| **Kaldıraç önerisi** | 1 : 500 |
| **Hesap türü** | Hedge |
| **İşlem çifti** | BTCUSD |
---
## Sık Sorulan Sorular (SSS)
**1. ETH, Altın ya da FX paritelerinde kullanabilir miyim?**
Önerilmez. Bot BTCUSD volatilitesine göre kalibre edilmiştir.
**2. VPS şart mı?**
Hayır. < 500 ms gecikmeli stabil bağlantı yeterlidir. VPS dalgalı bağlantılarda fayda sağlar.
**3. Riski nasıl ayarlarım?**
*High-Risk* veya *Low-Risk* hazır profillerinden birini seçin ya da `RISK_PERCENTAGE` değerini değiştirin.
**4. Aynı anda birden fazla emir açar mı?**
Hayır. Her zaman tek aktif pozisyon vardır.
**5. Güncellemeleri nasıl alırım?**
Market’ten satın alanlar *İndirilenler → Satın Alınanlar* bölümünden yeni sürümleri ücretsiz edinir.
> Ek sorularınız mı var? **Comments** sekmesinde bize yazın!
---
## Sürüm Geçmişi
- **v5.0 — 24 Haz 2025**
- Heikin-Ashi ağırlıkları güncellendi
- Choppiness Slope değeri 2,90’a ayarlandı
- Trend tükenmesini tespit eden ADX-Hook filtresi eklendi
---
### Anahtar Kelimeler (TR)
`BTCUSD EA, M5 robotu, ATR trailing stop, swing trading, Bitcoin, kripto, Expert Advisor`
> **Risk Uyarısı:** Geçmiş performans gelecekteki getirilerin garantisi değildir. EA’yi kullanmak tüm işlem risklerini kabul ettiğiniz anlamına gelir.
