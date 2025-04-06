Bitcoin Striker M5X

 
**Bitcoin Striker M5X**, **yalnızca BTCUSD paritesi ve M5 zaman dilimi** için titizlikle optimize edilmiş bir işlem robotudur.  
ATR tabanlı SL/TP seviyeleri, RSI eğilim mantığı, Heikin-Ashi mumları ve uyarlanabilir Choppiness filtresiyle çalışır. Bot **aynı anda yalnızca tek bir pozisyon** tutar; böylece risk azalır, hesap yönetimi kolaylaşır.

> ⚠️ Uyarı: Diğer enstrümanlarda kullanıldığında beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

**Hızlı Başlangıç**  
1. MT5’te *Algo Trading*’i etkinleştirin.  
2. **BTCUSD M5** grafiğini açın.  
3. EA dosyasını grafiğe sürükleyip “OK”e tıklayın.  
*(VPS önerilir, ancak zorunlu değildir.)*

---

## Temel Özellikler  

- **BTCUSD (M5)** için özel EA  
- Hazır **High-Risk** / **Low-Risk** ayarları  
- **ATR katsayıları** ile dinamik SL/TP  
- **Fibonacci geri çekilmeleri** doğrulama amacıyla  
- Hibrit sinyal seti: **RSI + MA + Heikin-Ashi**  
- **Tek pozisyon** (Buy ya da Sell) politikası  
- Aşırı oynaklığı engelleyen dahili haber filtresi  
- **Ömür boyu ücretsiz güncellemeler** (MQL5 Market)

---

## Çalışma Prensibi

### Tek Pozisyon Tasarımı  
Algoritma aynı anda iki pozisyon açmaz; marjin kullanımı düşer, risk takibi netleşir.

### Dinamik Lot Hesabı  
`RISK_PERCENTAGE` (varsayılan **%1,78**) her işlemdeki riski belirler.  
- Değer ↑ ⇒ potansiyel kâr **ve** çekilme artar  
- Değer ↓ ⇒ daha temkinli mod

### Teknik Modüller  
- **ATR**: SL/TP ve takip eden stop hesapları  
- **RSI + Hibrit MA**: trend yönü  
- **Heikin-Ashi**: fiyat gürültüsü süzme  
- **Choppiness Index**: yatay piyasada işlemden kaçınma

---

## Teknik Özellikler

| Parametre             | Değer |
|-----------------------|-------|
| **Minimum bakiye**    | **1 000 USD** |
| **Minimum lot**       | 0,03 |
| **Kaldıraç önerisi**  | 1 : 500 |
| **Hesap türü**        | Hedge |
| **İşlem çifti**       | BTCUSD |

---

## Sık Sorulan Sorular (SSS)

**1. ETH, Altın ya da FX paritelerinde kullanabilir miyim?**  
Önerilmez. Bot BTCUSD volatilitesine göre kalibre edilmiştir.

**2. VPS şart mı?**  
Hayır. < 500 ms gecikmeli stabil bağlantı yeterlidir. VPS dalgalı bağlantılarda fayda sağlar.

**3. Riski nasıl ayarlarım?**  
*High-Risk* veya *Low-Risk* hazır profillerinden birini seçin ya da `RISK_PERCENTAGE` değerini değiştirin.

**4. Aynı anda birden fazla emir açar mı?**  
Hayır. Her zaman tek aktif pozisyon vardır.

**5. Güncellemeleri nasıl alırım?**  
Market’ten satın alanlar *İndirilenler → Satın Alınanlar* bölümünden yeni sürümleri ücretsiz edinir.

> Ek sorularınız mı var? **Comments** sekmesinde bize yazın!

---

## Sürüm Geçmişi  

- **v5.0 — 24 Haz 2025**  
  - Heikin-Ashi ağırlıkları güncellendi  
  - Choppiness Slope değeri 2,90’a ayarlandı  
  - Trend tükenmesini tespit eden ADX-Hook filtresi eklendi

---

### Anahtar Kelimeler (TR)

`BTCUSD EA, M5 robotu, ATR trailing stop, swing trading, Bitcoin, kripto, Expert Advisor`

> **Risk Uyarısı:** Geçmiş performans gelecekteki getirilerin garantisi değildir. EA’yi kullanmak tüm işlem risklerini kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Nulladik_EGZ
19
Nulladik_EGZ 2025.06.23 09:47 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt