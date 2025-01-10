Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.





Bu, GBPUSD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, ICT INNER CIRCLE TRADING stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.





Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun başlangıçtan itibaren sabit bir Kar Hedefi (TP) ve sabit bir Zarar Durdurma (SL) seviyesi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.





Üç Çalışma Modu:



Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.





Nasıl kurulur:

Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (GBPUSD) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (GBPUSD) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (GBPUSD) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

[#01] Sihirli Sayı,

[#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),

--- [#02] Sabit Lot ise,

--- [#02] Sabit Kar (USD) ise,

--- [#02] Otomatik Lot ise,

[#06] Yorum,

[#07] Sonek.





Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.





Bu uzmanın ana stratejisi - ICT INNER CIRCLE TRADING - Michael J. Huddleston tarafından





ICT stratejisi, teknik analizi piyasa davranışına vurgu yaparak bir araya getiren forex ticareti için yapılandırılmış bir yöntemdir. Bu strateji ile uzman, işlem yapmak için potansiyel fırsatları işaret eden temel fiyat seviyelerini ve kalıplarını arayacaktır. Strateji ayrıca, yatırımcıların büyük oyuncuların kendilerini nerede konumlandıracaklarını tahmin etmelerine yardımcı olan kurumsal ticaret hareketleri bilgisini de içerir.

ICT, piyasadaki büyük kurumsal oyuncuların eylemlerini temsil eden forex ticaretine sofistike bir yaklaşımdır, perakende tüccarların bu kurumlar tarafından kullanılan forex ticaret stratejilerini öğrenerek ve taklit ederek piyasa hareketlerini ölçmelerini sağlar.

ICT stratejileri, potansiyel ticaret kurulumlarını tespit etmek ve piyasa davranışını öngörmek için gerekli olan bir dizi bileşeni içerir. Bunlar toplu olarak tüccarlar için emir blokları, gerçeğe uygun değer boşlukları, likidite havuzları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli çerçeveleri temsil eder.

ICT ticaret stratejisi bir dizi kavramı kapsar: piyasa yapısı, optimum ticaret giriş noktaları ve çeşitli ticaret seanslarının önemi.





FGV ADIL DEĞER BOŞLUĞU

Dengesizlik olarak da bilinen adil değer boşluğu (FVG), ICT forex ticaret stratejisi için kritik öneme sahiptir. Bu terim, alış veya satıştaki dengesizliğin yarattığı ve genellikle adil değerinden uzakta güçlü bir fiyat hareketine yol açan bir fiyat boşluğunu ifade eder. Bu boşluklar tipik olarak piyasa bir denge arayışına girdiğinde doldurulur ve yatırımcılara olası giriş ve çıkış stratejileri sunar.





OTE OPTIMAL TICARET GIRIŞI

Optimal ticaret girişi, ICT stratejisinin bir diğer önemli bileşenidir. Bu kavram, piyasanın trendine devam etmeden önce tekrar test edeceği bir bölge olan dengeli fiyat aralığının belirlenmesini içerir. Bu seviyeler, kurumsal katılımcılar için önemli olmaları bakımından önemlidir. Örneğin, fiyatın belirli bir seviyede ivme kazanması, büyük bir işlemin gerçekleştirildiğini ya da önemli zarar durdurma veya kar alma emirlerinin tetiklendiğini gösterir. Fiyatlar genellikle bu dürtü noktalarına geri döner, bu da onları en uygun giriş noktaları yapar.





OB EMIR BLOKLARI

Emir blokları, kurumsal piyasa katılımcılarının ve perakende tüccarların büyük emirler verdiği arz ve talep bölgeleridir. Büyük bir emir güçlü bir fiyat değişikliğine neden olabileceğinden, karşı emirler likidite biriktirdikçe gerçekleştirilen daha küçük emir bloklarına ayrılır. Bu adımlar, kurumsal yatırımcıların fiyatı önemli ölçüde etkilemeden büyük bir emri tam olarak yerine getirmelerine olanak tanır.





ÖLÜM BÖLGESİ

Öldürme bölgeleri, piyasanın özellikle belirli öngörülebilir hareketler gösterme olasılığının yüksek olduğu günün belirli bir zaman dilimini temsil eder. Bu dönemler Asya Seansı, Londra Açık ve New York Açık'ı içerir.

Sabah 3:00'ten öğlen 12:00'ye (GMT+3) kadar olan Asya seansı aralığı, ICT stratejisinde çok önemli bir dönemdir çünkü genellikle bir piyasa konsolidasyonu gösterir ve bu da daha değişken Londra ve New York seansları için potansiyel ticaret fırsatları oluşturur.

Londra Açılışı, özellikle sabah 09:00 ile öğlen 12:00 (GMT +3) arasındaki Londra açık öldürme bölgesi sırasında yüksek volatilitesi ve önemli fiyat hareketleriyle tanınır.

Hacim analizi perspektifinden bakıldığında, kışın 13:00 - 16:00 (GMT +3) ve yazın 12:00 - 15:00 (GMT +3) saatleri arasındaki New York öldürme bölgesi, USD ile eşleştirilmiş para birimleri ve neredeyse tüm piyasalar için çok önemlidir.





Bu uzman aynı zamanda temel olarak bir gösterge sepeti kullanır, bunlardan en önemlisi geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.




