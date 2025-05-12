EasyInsight AIO MT5

EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm

Genel Bakış

Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin.

EASY Insight AIO, yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity ve daha fazlası ile anında analiz edilebilir.

Pencere değiştirme yok, karmaşa yok, grafik üzerinde gösterge katmanları yok. Sadece otomatik olarak dışa aktarılan, saf ve yapılandırılmış içgörü; böylece sonsuz grafik izlemeden ziyade veriye dayalı akıllı kararlarınıza odaklanabilirsiniz.

Neden EASY Insight AIO?

Gerçek anlamda hepsi bir arada

• Kurulum yok, gösterge yüklemesi yok, grafik katmanı yok. Sadece kur, çalıştır ve dışa aktar — hepsi bu kadar. Çoklu varlık desteği

• Forex, metal, kripto, endeks ve hisse senetlerini — brokerınızın sunduğu tüm varlıkları — tarayın ve analiz edin. Yapay zeka için hazır veri dışa aktarımı

• AI araçları ve platformlarıyla doğrudan kullanılmak üzere yüksek derecede yapılandırılmış, prompt-optimize edilmiş CSV’ler. Kapsamlı dışa aktarım şunları içerir:

• 3 seçilebilir zaman diliminde döviz gücü analizi

• Net uzun pozisyon değişimleriyle piyasa duyarlılığı

• Hacim değişimleri, volatilite ve hassas destek/direnç seviyeleri

• M15, H1, D1 için OHLC dahil piyasa verileri

• Tüm veriler anında dışa aktarılmaya hazır — ek bir yapılandırmaya gerek yok Akıllı prompt mühendisliği

• Dahili prompt dosyaları, dışa aktarılan verinin AI tarafından hızlı ve doğru yorumlanması için rehberlik sağlar; böylece anında işlem fikirleri ve piyasa analizleri elde edersiniz. Zahmetsiz otomasyon

• Dışa aktarımlarınız, varlık sınıfı klasörlerine (Forex, Kripto, Metal vb.) otomatik olarak ayrılır; her biri kolay geriye dönük test, AI eğitimi ve strateji geliştirme için zaman serisi dosyalarını içerir.

Tam güç, sıfır karmaşa

Ayrı ayrı gösterge satın alma, lisanslama veya yapılandırma ihtiyacı yoktur. EASY Insight AIO her şeyi — anında — içerir. Sadece saf veri çıktısı alırsınız; grafiklerinize müdahale etmez ve manuel işlem gerektirmez.

Topluluk tarafından güveniliyor

Hızla büyüyen EASY Insight topluluğu, gelişmiş AI prompt ayarları, otomatik alım-satım stratejileri ve hatta tam EA framework’lerini — hepsi bu saf veri dışa aktarımı temelinde — halihazırda paylaşmaktadır. Kullanıcılar, lansmandan sonraki ilk günlerde kripto ve diğer piyasalarda kârlı işlemler bildirmişlerdir.

EASY Insight AIO’yu iş başında görün

Gerçek kullanım örnekleri ve tam anlatımları AI Trading YouTube oynatma listemizde izleyebilirsiniz.

Kaynaklar & Destek

• EASY Insight ile yeni misiniz? Buradan başlayın: EasyInsight SSS

• Şablonlara, stratejilere, videolara ve grup sohbetlerine Stein Investments merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kısaca – neden EASY Insight AIO?

• Tüm ana varlık sınıfları için tek tıkla CSV dışa aktarımı

• %100 veri: Gösterge yok, katman yok, ayar yok

• Yapay zeka ile yatırım için tasarlandı — yapılandırılmış, prompt-optimize edilmiş, kullanıma hazır

• Hepsi bir arada kolaylığı ve sıfır manuel çaba

• Veriye dayalı yatırımın geleceğini inşa eden hızla büyüyen bir topluluk tarafından kullanılıyor

• Verimli, modern ve bir sonraki işleminiz için hazır

Daha akıllı ve zahmetsiz yatırım için hazır mısınız?

EASY Insight AIO’yu bugün edinin ve herhangi bir ayar olmadan gerçek anlamda AI destekli hassas yatırıma adım atın.