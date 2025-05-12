EasyInsight AIO MT5

4.89

EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm

Genel Bakış
Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin.
EASY Insight AIO, yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity ve daha fazlası ile anında analiz edilebilir.

Pencere değiştirme yok, karmaşa yok, grafik üzerinde gösterge katmanları yok. Sadece otomatik olarak dışa aktarılan, saf ve yapılandırılmış içgörü; böylece sonsuz grafik izlemeden ziyade veriye dayalı akıllı kararlarınıza odaklanabilirsiniz.

Neden EASY Insight AIO?

Gerçek anlamda hepsi bir arada
• Kurulum yok, gösterge yüklemesi yok, grafik katmanı yok. Sadece kur, çalıştır ve dışa aktar — hepsi bu kadar.

Çoklu varlık desteği
• Forex, metal, kripto, endeks ve hisse senetlerini — brokerınızın sunduğu tüm varlıkları — tarayın ve analiz edin.

Yapay zeka için hazır veri dışa aktarımı
• AI araçları ve platformlarıyla doğrudan kullanılmak üzere yüksek derecede yapılandırılmış, prompt-optimize edilmiş CSV’ler.

Kapsamlı dışa aktarım şunları içerir:
• 3 seçilebilir zaman diliminde döviz gücü analizi
• Net uzun pozisyon değişimleriyle piyasa duyarlılığı
• Hacim değişimleri, volatilite ve hassas destek/direnç seviyeleri
• M15, H1, D1 için OHLC dahil piyasa verileri
• Tüm veriler anında dışa aktarılmaya hazır — ek bir yapılandırmaya gerek yok

Akıllı prompt mühendisliği
• Dahili prompt dosyaları, dışa aktarılan verinin AI tarafından hızlı ve doğru yorumlanması için rehberlik sağlar; böylece anında işlem fikirleri ve piyasa analizleri elde edersiniz.

Zahmetsiz otomasyon
• Dışa aktarımlarınız, varlık sınıfı klasörlerine (Forex, Kripto, Metal vb.) otomatik olarak ayrılır; her biri kolay geriye dönük test, AI eğitimi ve strateji geliştirme için zaman serisi dosyalarını içerir.

Tam güç, sıfır karmaşa

Ayrı ayrı gösterge satın alma, lisanslama veya yapılandırma ihtiyacı yoktur. EASY Insight AIO her şeyi — anında — içerir. Sadece saf veri çıktısı alırsınız; grafiklerinize müdahale etmez ve manuel işlem gerektirmez.

Topluluk tarafından güveniliyor

Hızla büyüyen EASY Insight topluluğu, gelişmiş AI prompt ayarları, otomatik alım-satım stratejileri ve hatta tam EA framework’lerini — hepsi bu saf veri dışa aktarımı temelinde — halihazırda paylaşmaktadır. Kullanıcılar, lansmandan sonraki ilk günlerde kripto ve diğer piyasalarda kârlı işlemler bildirmişlerdir.

EASY Insight AIO’yu iş başında görün

Gerçek kullanım örnekleri ve tam anlatımları AI Trading YouTube oynatma listemizde izleyebilirsiniz.

Kaynaklar & Destek

• EASY Insight ile yeni misiniz? Buradan başlayın: EasyInsight SSS
• Şablonlara, stratejilere, videolara ve grup sohbetlerine Stein Investments merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kısaca – neden EASY Insight AIO?

• Tüm ana varlık sınıfları için tek tıkla CSV dışa aktarımı
• %100 veri: Gösterge yok, katman yok, ayar yok
• Yapay zeka ile yatırım için tasarlandı — yapılandırılmış, prompt-optimize edilmiş, kullanıma hazır
• Hepsi bir arada kolaylığı ve sıfır manuel çaba
• Veriye dayalı yatırımın geleceğini inşa eden hızla büyüyen bir topluluk tarafından kullanılıyor
• Verimli, modern ve bir sonraki işleminiz için hazır

Daha akıllı ve zahmetsiz yatırım için hazır mısınız?
EASY Insight AIO’yu bugün edinin ve herhangi bir ayar olmadan gerçek anlamda AI destekli hassas yatırıma adım atın.

İncelemeler 9
minnox
233
minnox 2025.07.18 20:11 
 

Another great and high quality tool from Stein Investments that gives you a fast overview of the market and suggestions with help from AI.

If trading volume is picking up or there is no major news event on the horizon, the win rate tends to be solid.

Of course, it is not a holy grail. Sometimes the AI suggests trades that don’t fully hold up. That is where your own trading experience and judgment matters, you should always double check if a setup makes sense. Like when it points to a buy at a zone that was just rejected, ask yourself is there really enough momentum to push through this time?

But instead of scanning charts all by yourself, everything is done by AI analyzing the CSV tables, and this is a huge time saver. You can even do this with a fulltime job in your coffee break.

Besides all that, their support impressed me, really fast and detailed. Every time I had an issue, they replied quickly.

The price value is pretty decent. Definitely worth considering if you want an extra edge without spending hours glued to the screen.

johnnypn
48
johnnypn 2025.07.18 09:14 
 

Well it's a tool not an EA, but it requires so little time from user, like 15 minutes once you get to know it. And better than EA in regards to Risk Reward Ratios. A well thought companion tool together with AI perplexity to make things easier and more rewarding.

matts373
278
matts373 2025.07.17 17:09 
 

Excellent EA unlike anything I have seen in the market and very good author! Check it out if you want to make some safe, consistent trading results with very little need for market knowledge or entry techniques

İncelemeye yanıt