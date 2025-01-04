Telegram to MT5 Coppy
- 实用工具
- Sergey Batudayev
- 版本: 1.52
- 更新: 27 十一月 2025
- 激活: 5
Telegram 到 MT5：终极信号复制解决方案
使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。
主要特点
-
直接 Telegram API 集成
- 通过电话号码和安全码进行身份验证。
- 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。
- 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。
-
使用高级过滤器进行信号解析
- 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。
- 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。
- 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。
-
订单定制和灵活性
- 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。
- 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。
- 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。
-
综合符号管理
- 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。
- 自定义信号和经纪商符号之间的符号映射（例如，GOLD=XAUUSD）。
-
高级风险和贸易管理
- 以百分比或货币设置每日、每周或每月的损失限额。
- 当达到损失限额时自动停止复制。
- 启用盈亏平衡和动态追踪止损以优化利润。
-
时间和交易过滤器
- 管理交易时间和允许天数。
- 限制每天的最大交易次数或损失次数。
-
无缝集成和设置
- 用户友好的 EXE 界面，用于安全的 Telegram 登录和聊天/频道管理。
- 通过在单独的图表上部署实用程序，同时从多个通道复制信号。
-
灵活的命令识别
- 根据信号文本识别关闭、修改或删除订单的命令。
- 支持“关闭所有仓位”、“将 SL 移至盈亏平衡点”等短语。
此实用程序适用于谁？
此工具非常适合希望实现策略自动化或信号订阅的交易者。凭借其直观的界面、丰富的自定义功能和可靠的信号处理能力，Telegram MT5 是您不可或缺的助手。为什么选择 Telegram 到 MT5？
- 无需 DLL，确保最大程度的安全性和兼容性。
- 完全可定制的设置以适合您的交易风格和风险承受能力。
- 可靠地处理复杂的信号和非常规格式。
立即开始
使用 Telegram 连接 MT5，彻底革新您的交易方式。确保每笔交易高效、精准、充满信心。不复制信号的主要原因：
- 您没有以管理员身份运行该程序，为了正确操作，请以管理员身份运行 exe 文件（桥接电报）
- 如果您所在的国家/地区屏蔽了 Telegram，那么您应该在整个 PC 上使用 VPN，以允许 EXE 桥接文件连接到 Telegram；一种解决方案是将复印机放在未屏蔽 Telegram 的 VPN 上。
- 自动交易未启用，您必须在终端设置中启用自动交易
#MT5Utility #TelegramTrading #ForexTools #SignalCopying #TradeAutomation #TradingMadeSimple #ExpertAdvisor #ForexSignals
The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.