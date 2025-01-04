Telegram to MT5 Coppy

Télégramme vers MT5 : la solution ultime pour copier des signaux

Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue.

[Instructions ] [ DÉMO ]

Caractéristiques principales

Intégration directe de l'API Telegram Authentifiez-vous via un numéro de téléphone et un code sécurisé.

Gérez facilement les identifiants de chat via un pont EXE convivial.

Ajoutez, supprimez et actualisez plusieurs canaux/chats pour la copie simultanée du signal. Analyse du signal avec des filtres avancés Ignore les signaux indésirables contenant des mots d'exception (par exemple, « rapport », « résultat »).

Prend en charge les formats SL et TP flexibles : prix, pips ou points.

Calcule automatiquement les points d'entrée pour les signaux qui spécifient des points au lieu de prix. Personnalisation et flexibilité des commandes Configurez la taille de la commande avec plusieurs modes : lots fixes, lots dynamiques (% de risque) ou lots spécifiques au symbole.

Ajustez SL/TP à l'aide de données de signal ou de paramètres personnalisés.

Définissez des limites de glissement, des délais d'expiration des commandes en attente et des paramètres de nouvelle tentative pour une exécution transparente. Gestion complète des symboles Exclure des symboles spécifiques ou les mapper vers des symboles spécifiques au courtier.

Personnalisez le mappage des symboles entre les signaux et les symboles du courtier (par exemple, GOLD=XAUUSD). Gestion avancée des risques et des échanges commerciaux Définissez des limites de perte quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles en pourcentage ou en devise.

Arrêtez automatiquement la copie lorsque les limites de perte sont atteintes.

Activez le seuil de rentabilité et les stops suiveurs dynamiques pour des profits optimisés. Filtres de temps et d'échange Gérez les heures de trading et les jours autorisés.

Limitez le nombre maximum de transactions ou de pertes par jour. Intégration et configuration transparentes Interface EXE conviviale pour une connexion sécurisée à Telegram et une gestion du chat/canal.

Copiez les signaux de plusieurs canaux simultanément en déployant l'utilitaire sur des graphiques distincts. Reconnaissance flexible des commandes Reconnaît les commandes de fermeture, de modification ou de suppression de commandes en fonction du texte du signal.

Prend en charge des expressions telles que « fermer toutes les positions », « déplacer SL au seuil de rentabilité », et bien plus encore.

À qui s'adresse cet utilitaire ?

Cet outil est idéal pour les traders souhaitant automatiser leurs stratégies ou les abonnés aux signaux. Avec son interface intuitive, ses nombreuses personnalisations et son traitement fiable des signaux, Telegram vers MT5 est un assistant indispensable.

Pas besoin de DLL, garantissant une sécurité et une compatibilité maximales.

Paramètres entièrement personnalisables pour s'adapter à votre style de trading et à votre tolérance au risque.

Traitement fiable même des signaux complexes et des formats non conventionnels.

Commencez dès aujourd'hui

Révolutionnez votre approche du trading avec Telegram vers MT5. Gagnez en efficacité, précision et confiance à chaque transaction.

Vous n'avez pas exécuté le programme en tant qu'administrateur, pour un fonctionnement correct, exécutez le fichier exe (pont vers Telegram) en tant qu'administrateur

Si Telegram est bloqué dans votre pays, vous devez utiliser un VPN sur l'ensemble du PC qui permettra au fichier de pont EXE de se connecter à Telegram ; une solution consiste à placer le copieur sur un VPN sur lequel Telegram n'est pas bloqué.

Le trading automatique n'est pas activé, vous devez activer le trading automatique dans les paramètres du terminal

#MT5Utility #TelegramTrading #ForexTools #Copie de signaux #Automatisation du trading #TradingSimple #ExpertAdvisor #ForexSignals



