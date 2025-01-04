Telegram to MT5 Coppy

Telegram para MT5: A solução definitiva para cópia de sinais

Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência.

[Instructions and DEMO]

Principais características

Integração direta da API do Telegram Autentique via número de telefone e código seguro.

Gerencie facilmente IDs de bate-papo por meio de uma ponte EXE fácil de usar.

Adicione, exclua e atualize vários canais/chats para cópia simultânea de sinais. Análise de sinais com filtros avançados Ignora sinais indesejados que contêm palavras de exceção (por exemplo, "relatório", "resultado").

Suporta formatos flexíveis de SL e TP: preço, pips ou pontos.

Calcula automaticamente pontos de entrada para sinais que especificam pontos em vez de preços. Personalização e flexibilidade de pedidos Configure o tamanho da ordem com vários modos: lotes fixos, lotes dinâmicos (% de risco) ou lotes específicos de símbolo.

Ajuste SL/TP usando dados de sinal ou parâmetros personalizados.

Defina limites de deslizamento, tempos de expiração de ordens pendentes e parâmetros de nova tentativa para uma execução perfeita. Gerenciamento abrangente de símbolos Exclua símbolos específicos ou mapeie para símbolos específicos do corretor.

Personalize o mapeamento de símbolos entre sinais e símbolos de corretoras (por exemplo, GOLD=XAUUSD). Gestão Avançada de Risco e Comércio Defina limites de perdas diários, semanais ou mensais em porcentagens ou moeda.

Pare de copiar automaticamente quando os limites de perda forem atingidos.

Habilite stop de equilíbrio e trailing stops dinâmicos para lucros otimizados. Filtros de tempo e comércio Gerencie os horários de negociação e os dias permitidos.

Limite o número máximo de negociações ou perdas por dia. Integração e configuração perfeitas Interface EXE amigável para login seguro no Telegram e gerenciamento de chat/canal.

Copie sinais de vários canais simultaneamente implantando o utilitário em gráficos separados. Reconhecimento de Comando Flexível Reconhece comandos para fechar, modificar ou excluir pedidos com base no texto do sinal.

Suporta frases como "fechar todas as posições", "mover o SL para o ponto de equilíbrio" e muito mais.

Para quem é esse utilitário?

Esta ferramenta é perfeita para traders que buscam automatizar suas estratégias ou sinalizar assinantes. Com sua interface intuitiva, ampla personalização e processamento de sinais confiável, o Telegram para MT5 é um assistente indispensável.

Não há necessidade de DLLs, garantindo máxima segurança e compatibilidade.

Configurações totalmente personalizáveis para se adequar ao seu estilo de negociação e tolerância ao risco.

Processamento confiável até mesmo de sinais complexos e formatos não convencionais.

Comece hoje mesmo

Revolucione sua abordagem de negociação com o Telegram para MT5. Alcance eficiência, precisão e confiança em todas as negociações.

Você não executou o programa como administrador, para um funcionamento correto, execute o arquivo exe (ponte para o telegrama) como administrador

Se o Telegram estiver bloqueado no seu país, você deverá usar uma VPN em todo o PC que permitirá que o arquivo de ponte EXE se conecte ao Telegram; uma solução é colocar o copiador em uma VPN que não tenha o Telegram bloqueado.

A negociação automática não está habilitada, você deve habilitar a negociação automática nas configurações do terminal

#MT5Utility #TelegramTrading #FerramentasForex #CópiaDeSinal #AutomaçãoDeNegociação #NegociaçãoSimplificada #ConsultorEspecialista #SinaisForex



