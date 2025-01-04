Telegram to MT5 Coppy
- Utilitários
- Sergey Batudayev
- Versão: 1.52
- Atualizado: 27 novembro 2025
- Ativações: 5
Telegram para MT5: A solução definitiva para cópia de sinais
Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência.
Principais características
-
Integração direta da API do Telegram
- Autentique via número de telefone e código seguro.
- Gerencie facilmente IDs de bate-papo por meio de uma ponte EXE fácil de usar.
- Adicione, exclua e atualize vários canais/chats para cópia simultânea de sinais.
-
Análise de sinais com filtros avançados
- Ignora sinais indesejados que contêm palavras de exceção (por exemplo, "relatório", "resultado").
- Suporta formatos flexíveis de SL e TP: preço, pips ou pontos.
- Calcula automaticamente pontos de entrada para sinais que especificam pontos em vez de preços.
-
Personalização e flexibilidade de pedidos
- Configure o tamanho da ordem com vários modos: lotes fixos, lotes dinâmicos (% de risco) ou lotes específicos de símbolo.
- Ajuste SL/TP usando dados de sinal ou parâmetros personalizados.
- Defina limites de deslizamento, tempos de expiração de ordens pendentes e parâmetros de nova tentativa para uma execução perfeita.
-
Gerenciamento abrangente de símbolos
- Exclua símbolos específicos ou mapeie para símbolos específicos do corretor.
- Personalize o mapeamento de símbolos entre sinais e símbolos de corretoras (por exemplo, GOLD=XAUUSD).
-
Gestão Avançada de Risco e Comércio
- Defina limites de perdas diários, semanais ou mensais em porcentagens ou moeda.
- Pare de copiar automaticamente quando os limites de perda forem atingidos.
- Habilite stop de equilíbrio e trailing stops dinâmicos para lucros otimizados.
-
Filtros de tempo e comércio
- Gerencie os horários de negociação e os dias permitidos.
- Limite o número máximo de negociações ou perdas por dia.
-
Integração e configuração perfeitas
- Interface EXE amigável para login seguro no Telegram e gerenciamento de chat/canal.
- Copie sinais de vários canais simultaneamente implantando o utilitário em gráficos separados.
-
Reconhecimento de Comando Flexível
- Reconhece comandos para fechar, modificar ou excluir pedidos com base no texto do sinal.
- Suporta frases como "fechar todas as posições", "mover o SL para o ponto de equilíbrio" e muito mais.
Para quem é esse utilitário?
Esta ferramenta é perfeita para traders que buscam automatizar suas estratégias ou sinalizar assinantes. Com sua interface intuitiva, ampla personalização e processamento de sinais confiável, o Telegram para MT5 é um assistente indispensável.Por que escolher o Telegram em vez do MT5?
- Não há necessidade de DLLs, garantindo máxima segurança e compatibilidade.
- Configurações totalmente personalizáveis para se adequar ao seu estilo de negociação e tolerância ao risco.
- Processamento confiável até mesmo de sinais complexos e formatos não convencionais.
Comece hoje mesmo
Revolucione sua abordagem de negociação com o Telegram para MT5. Alcance eficiência, precisão e confiança em todas as negociações.Os principais motivos para não copiar um sinal:
- Você não executou o programa como administrador, para um funcionamento correto, execute o arquivo exe (ponte para o telegrama) como administrador
- Se o Telegram estiver bloqueado no seu país, você deverá usar uma VPN em todo o PC que permitirá que o arquivo de ponte EXE se conecte ao Telegram; uma solução é colocar o copiador em uma VPN que não tenha o Telegram bloqueado.
- A negociação automática não está habilitada, você deve habilitar a negociação automática nas configurações do terminal
The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.