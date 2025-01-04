Telegram to MT5 Coppy

5

Telegram para MT5: A solução definitiva para cópia de sinais

Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência.

[Instructions and DEMO]

Principais características

  1. Integração direta da API do Telegram

    • Autentique via número de telefone e código seguro.
    • Gerencie facilmente IDs de bate-papo por meio de uma ponte EXE fácil de usar.
    • Adicione, exclua e atualize vários canais/chats para cópia simultânea de sinais.

  2. Análise de sinais com filtros avançados

    • Ignora sinais indesejados que contêm palavras de exceção (por exemplo, "relatório", "resultado").
    • Suporta formatos flexíveis de SL e TP: preço, pips ou pontos.
    • Calcula automaticamente pontos de entrada para sinais que especificam pontos em vez de preços.

  3. Personalização e flexibilidade de pedidos

    • Configure o tamanho da ordem com vários modos: lotes fixos, lotes dinâmicos (% de risco) ou lotes específicos de símbolo.
    • Ajuste SL/TP usando dados de sinal ou parâmetros personalizados.
    • Defina limites de deslizamento, tempos de expiração de ordens pendentes e parâmetros de nova tentativa para uma execução perfeita.

  4. Gerenciamento abrangente de símbolos

    • Exclua símbolos específicos ou mapeie para símbolos específicos do corretor.
    • Personalize o mapeamento de símbolos entre sinais e símbolos de corretoras (por exemplo, GOLD=XAUUSD).

  5. Gestão Avançada de Risco e Comércio

    • Defina limites de perdas diários, semanais ou mensais em porcentagens ou moeda.
    • Pare de copiar automaticamente quando os limites de perda forem atingidos.
    • Habilite stop de equilíbrio e trailing stops dinâmicos para lucros otimizados.

  6. Filtros de tempo e comércio

    • Gerencie os horários de negociação e os dias permitidos.
    • Limite o número máximo de negociações ou perdas por dia.

  7. Integração e configuração perfeitas

    • Interface EXE amigável para login seguro no Telegram e gerenciamento de chat/canal.
    • Copie sinais de vários canais simultaneamente implantando o utilitário em gráficos separados.

  8. Reconhecimento de Comando Flexível

    • Reconhece comandos para fechar, modificar ou excluir pedidos com base no texto do sinal.
    • Suporta frases como "fechar todas as posições", "mover o SL para o ponto de equilíbrio" e muito mais.

Para quem é esse utilitário?

Esta ferramenta é perfeita para traders que buscam automatizar suas estratégias ou sinalizar assinantes. Com sua interface intuitiva, ampla personalização e processamento de sinais confiável, o Telegram para MT5 é um assistente indispensável.

Por que escolher o Telegram em vez do MT5?
  • Não há necessidade de DLLs, garantindo máxima segurança e compatibilidade.
  • Configurações totalmente personalizáveis para se adequar ao seu estilo de negociação e tolerância ao risco.
  • Processamento confiável até mesmo de sinais complexos e formatos não convencionais.

Comece hoje mesmo

Revolucione sua abordagem de negociação com o Telegram para MT5. Alcance eficiência, precisão e confiança em todas as negociações.

Os principais motivos para não copiar um sinal:
  • Você não executou o programa como administrador, para um funcionamento correto, execute o arquivo exe (ponte para o telegrama) como administrador
  • Se o Telegram estiver bloqueado no seu país, você deverá usar uma VPN em todo o PC que permitirá que o arquivo de ponte EXE se conecte ao Telegram; uma solução é colocar o copiador em uma VPN que não tenha o Telegram bloqueado.
  • A negociação automática não está habilitada, você deve habilitar a negociação automática nas configurações do terminal

#MT5Utility #TelegramTrading #FerramentasForex #CópiaDeSinal #AutomaçãoDeNegociação #NegociaçãoSimplificada #ConsultorEspecialista #SinaisForex


Comentários 8
Evren Ayyildiz
429
Evren Ayyildiz 2025.11.20 07:55 
 

The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.06 07:41 
 

Yes, it works The creator really helps us adapt what we need

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.09.09 17:31 
 

Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!

Produtos recomendados
SmartAlgo Panel
Lungile Mpofu
Utilitários
Welcome to Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - the ultimate   risk management tool designed to make trading more effective based on user needs.  It is a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. It does not matter weather you a beginner or an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, SmartAlgo Trade Panel  adapts to your needs offering flexibility across all markets of your choice. You can put SL, Lot and TP of choice
CChart
Rong Bin Su
Indicadores
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
Trades Time Manager MT5
Omar Alkassar
Utilitários
Assuma o controle de sua rotina de negociação sem esforço com o revolucionário Trades Time Manager. Essa ferramenta potente automatiza a execução de ordens em horários designados, transformando sua abordagem de negociação. Crie listas de tarefas personalizadas para diversas ações de negociação, desde a compra até a definição de pedidos, tudo sem intervenção manual. Guia de instalação e entradas do Trades Time Manager Se você deseja receber notificações sobre o EA, adicione nosso URL ao terminal
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
4 (3)
Experts
Sem truques chamativos. Sem promessas quebradas. Urban Pulse é projetado para traders que se preocupam com uma coisa: consistência. Seja você escalando através de um desafio prop ou gerenciando capital de clientes, este EA permanece dentro dos limites — e entrega. Execute em um único gráfico: Anexe ao GBPUSD no período H1 . É isso. Um gráfico. Uma arma. Importante: Esta versão está disponível a um preço com desconto . Preço final: $399. O acesso antecipado acaba em breve. Link do canal =  https:
Aurum Quant Engine Pro
Javed Ali Khan Patan
Experts
Aurum Quant Engine Pro A disciplined execution model designed for decision clarity, trend alignment, and precise signal filtration. Trades are triggered only when price structure, directional context, and pattern strength align cohesively. Aurum Quant Engine Pro is the enhanced Version 2 of the original release Aurum Quant Engine now equipped with advanced filtering layers for improved trade quality, precision entries, and stronger overall performance. Support & Feedback If you have any qu
Mew Account Statistic
Vu Bao Linh
Indicadores
Indicator Statistics MultiPairs 1. Current Openning Ords - Symbols Openning + Buy Orders + Buy Volume + Sell Orders +Sell Volume - Floating by Symbols 2. Closed Orders - Statistics by Today, Week, Month, YTD and Volume - Sum of Closed Orders by Symbol 3. Statistics by Day - Statistics by Day and Volume 4. DrawDown by Day - Each day DrawDown in Week - Percent of DrawDown Contact me at Telegram @MaiMew68
Binance Futures Trade Panel
Ping You Jiang
Utilitários
Binance é uma bolsa de criptomoedas de renome mundial! Para facilitar aos usuários do MT5 a negociação direta de Futuros Binance, o programa oferece as seguintes funções de negociação: 1. Imitar o estilo de negociação de Binance Futures e fornecer um painel de operação amigável; 2. Insira api e secret por conta própria (você precisa abrir permissão de negociação de futuros na API Binance) para obter alavancagem, saldo e outras informações; 3. Suporte limitOrder (ordem de limite), marketOrder
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Experts
Este Expert Advisor foi desenvolvido para uma abordagem institucional de negociação, utilizando os princípios-chave do ICT (Inner Circle Trader). Ele analisa a estrutura do mercado, os níveis de liquidez e as zonas de desequilíbrio para encontrar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. PROMOÇÃO 1+1:   Compre um expert advisor e ganhe outro grátis! Quantidade limitada! Estrutura de Mercado: O EA CyberPunk identifica extremos de curto prazo (STH/STL), médio prazo (ITH/ITL) e longo prazo
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Indicadores
O indicador Gann Box é uma ferramenta poderosa e versátil projetada para ajudar os traders a identificar e explorar os níveis-chave do mercado. Este indicador permite desenhar um retângulo no gráfico, que é automaticamente dividido em várias zonas com níveis estratégicos 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Quando o preço atinge um desses níveis, alarmes são acionados, oferecendo assim uma ajuda valiosa para as decisões de trading. Você sabe instantaneamente como o mercado está evoluindo em relação à zona q
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Utilitários
A ferramenta RenkoChart cria um símbolo personalizado com tijolos Renko diretamente no gráfico, exibindo preços precisos na respectiva data/hora de abertura para cada tijolo. Essa característica possibilita a aplicação de qualquer expert ao gráfico Renko. Além disso, esta ferramenta permite também o acesso aos dados históricos dos tijolos através de métodos nativos na linguagem de programação MQL5, como iOpen, iHigh, iLow e iClose, por exemplo. Informações Importantes: O renko gerado na inicia
FREE
EasyTrend Pro for MT5
Denis Glaz
3 (1)
Indicadores
Powerful trend indicator provided with all necessary for trade and it is very easy to use. Everyone has probably come across indicators or Expert Advisors that contain numerous input parameters that are difficult to understand. But here, input parameters are simple and it is no need to configure anything — neural network will do all for you. Difference from a classic version The real-time multi time frame panel is added, so you can check a trend for other timeframes without switching the schedu
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
Indicadores
Trend Strength Visualizer A Simple Tool for Trend Analysis This indicator helps you quickly assess the strength of market trends using fast and slow moving averages. It’s designed to give you a clear visual representation of the trend, so you can make better trading decisions. ~Displays: Green Line : Strong uptrend (potential buying opportunities). Red Line : Strong downtrend (potential selling opportunities). ~Values That Can Be Changed: Fast MA period. Slow MA period. Line color for uptrend an
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  EXPANSION ON THE DAILY CHART .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS.   To catch the profits is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of mo
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
BlackWing Signal Provider MT5 to Telegram
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitários
Introducing the BlackWing Signal Provider—an advanced EA designed to enhance your trading experience by facilitating seamless communication between your MetaTrader 5 platform and Telegram channels, groups, or individual users. Key Features: 1. Real-Time Event Notifications: Receive instant alerts on new trades, modified orders, closed positions, and deleted orders. Stay informed and make well-timed decisions. 2. Interactive Chart Snapshots: Share chart snapshots along with new trades and ord
Nova HAR Trader
Anita Monus
Experts
Nova HAR Trader is a disciplined automation combining Heiken Ashi and the Relative Strength Index (RSI) — blending trend smoothing with momentum confirmation for precise trade execution. This EA analyzes Heiken Ashi candles to identify clear trend direction, while RSI confirms overbought or oversold conditions to filter entries and exits. Instead of reacting to every small swing, Nova HAR Trader waits for aligned signals: trades are taken only when Heiken Ashi shows a clear trend and RSI confirm
News Clock for MT5
Victor Klenov
Utilitários
The professional browser of News and Trading Sessions is now available in MetaTrader 5. Now all the most important market information is collected on one dial! News located on the Time scale. Planning your working time has never been so easy and convenient ... The news scale can be switched a day, two, a week, a month forward or backward (see the details in the short video). All news updates in real time. Thanks to the built-in filters, you can configure the display of news by importance, cou
Support Or Resistance Alert Broken
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilitários
"Support or Resistance Alert Broken" is a simple and very intuitive tool that allows you to create or eliminate horizontal and trend supports and / or resistances with a simple click. When the support or resistance line is broken by the closing price at the end of the current candle, the "Support or Resistance Alert Broken" tool will send an alert with sound, as well as a notification to the MT4 or MT5 mobile application. This tool can send alerts from multiple pairs at the same time. Utility
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
O sistema de negociação AO Trade é especificamente projetado para negociação de tendências, aproveitando os horários de leilão ou de notícias como pontos de referência para comparação com outros horários de ordem específicos para antecipar tendências de mercado. **Todos os parâmetros de tempo utilizados no EA são baseados no horário do seu terminal. Diferentes corretores podem operar em fusos horários GMT diferentes, o que pode variar ainda mais devido a ajustes de Horário de Verão.** **Por fa
Binance real time futures data
Ping You Jiang
Utilitários
Binance é uma bolsa de criptomoedas de renome mundial! A fim de facilitar a análise de dados em tempo real do mercado de moeda digital criptografado, o programa pode importar automaticamente os dados de transação em tempo real do Binance Futures para MT5 para análise. 1. Apoie a criação automática de pares de negociação de futuros de USD-M do Ministério da Segurança de Moeda, e a moeda base também pode ser definida separadamente. A moeda base BaseCurrency está vazia para indicar todas as moeda
Strategy Manager Plus
Erwann Pannerec
Utilitários
Strategy Manager is a  Multi-Time-Frame & Multi-Currency  Dashboard for  Metatrader 4 and 5. Thanks to a free, external graphical user interface, build your own strategy by combining any indicators and loading them into the dashboard to see the result ! In addition, you can precisely  set-up your Auto-trading & Notifications and use indicators for Stop-Loss, partial profit or limit. Filter your automatic trading & notifications with forex calendar and more. Open and Manage your orders directly w
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indicadores
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Medidor de força de moedas com painel visual Multi-Currency Strength Dashboard PRO é um indicador para MetaTrader 5 que mede em tempo real a força relativa de 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) analisando até 28 pares Forex (dependendo dos símbolos disponíveis no seu broker). O objetivo é fornecer uma visão rápida e estruturada da força/fraqueza das moedas, ajudando a selecionar pares para análise (moeda forte contra mo
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Signal Sunrise
Maryna Shulzhenko
Indicadores
The Signal Sunrise channel indicator automatically builds a trend movement support channel. The price is in its trend movement in a certain range, and not a chaotic spread of the price is unclear in which direction. And if the price deviates within a certain range, then this means that the boundaries of these ranges are support and resistance lines and form a channel. It is no secret that the wave theory, like many others, is based on observations, however, one of the most important patterns i
G Channel Indicator
Dinh Hoan Luu
Indicadores
G Channels – Efficient Adaptive Channel Indicator Introduction Channel indicators are widely used in technical analysis, offering valuable insights into price movements, trend identification, and volatility. Most channel-based indicators, such as Bollinger Bands and Keltner Channels, rely on a central tendency estimator (e.g., a moving average) combined with a volatility component to define upper and lower bands. The G Channels indicator takes this concept further by leveraging a highly efficie
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
Utilitários
Precisa abrir múltiplas posições/negociações de uma só vez? Criamos sua solução fácil. Agora você pode inserir várias posições ao mesmo tempo. Você pode definir o tamanho do lote, o número de posições, obter lucro e parar a perda. Por exemplo: você deseja comprar 3, 5, 10 ou qualquer número de posições com um determinado tamanho de lote. Agora você pode fazer isso simplesmente tocando no botão "Comprar". Ou Por exemplo: você deseja vender 3, 5, 10 ou qualquer número de posições com um determina
ZScore Correlation
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
O Z-Score Correlation é uma ferramenta poderosa que une estatística e análise de mercado para oferecer sinais claros tanto em arbitragem quanto em operações de tendência . O que ele faz: Mede a correlação dinâmica entre dois ativos (ex.: EURUSD x GBPUSD). Aplica o Z-Score para detectar desvios fora do padrão estatístico . Identifica oportunidades de arbitragem quando os ativos estão excessivamente descorrelacionados. Gera sinais de tendência através do cruzamento do Z-Score entre os dois par
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Descrição do produto Visão geral VIX Momentum Pro é um sistema de negociação algorítmica sofisticado projetado exclusivamente para Índices Sintéticos VIX75. O algoritmo emprega análise avançada de múltiplos prazos combinada com técnicas proprietárias de detecção de momentum para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade no mercado de volatilidade sintética. Estratégia de negociação O Expert Advisor opera com uma abordagem abrangente baseada em momentum
Os compradores deste produto também adquirem
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitários
Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitários
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitários
Live Forex Signals é projetado para negociação em sinais do site   https://live-forex-signals.com/en e https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parâmetro Nome de usuário e senha se você tiver uma assinatura para sites live-forex-signals.com/foresignal.com. então você deve preencher esses parâmetros com suas credenciais; se não houver assinatura, deixe os campos em branco; Comment   Comentário sobre transações abertas Risk   r
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitários
Transforme a incerteza em um plano de transações claro. O Trade Planner MT5 é uma ferramenta avançada de gestão de capital para MetaTrader 5, projetada para planejar, controlar e analisar múltiplos cenários potenciais da conta. Ela ajuda os traders a avaliar como o equity, a margem livre e o nível de margem podem mudar a qualquer momento e preço — antes de abrir ou modificar operações reais. Além disso, o programa permite antecipar cenários de pior caso. Sem um planejamento adequado, as transaç
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitários
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitários
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitários
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitários
Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitários
Ferramenta de Trading Binance para MT5 1. Este produto inclui gráfico ao vivo via websocket, gráfico histórico, atualizações automáticas ao reiniciar o terminal MT5 para que funcione sem problemas, sem intervenção manual, permitindo-lhe negociar na Binance sem problemas. Negociação, gráfico ao vivo e dados históricos disponíveis para Spot e Futuros Recursos do gráfico: 1. Gráfico OHLC ao vivo via Websocket (WSS) 2. Atualizar histórico via API 3.º Atualizar automaticamente o histórico nos gráf
Mais do autor
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitários
Auxiliar de Média - Este tipo de instrumento auxiliar de negociação ajudará você a calcular a média de suas posições anteriormente não lucrativas usando duas técnicas: média padrão hedge com posterior abertura de posições conforme a tendência O utilitário tem a capacidade   de classificar várias posições abertas em diferentes direções ao mesmo tempo, tanto para compra quanto para venda. Por exemplo, você abriu uma posição para venda e a segunda para compra, e ambas não são lucrativas, ou uma est
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitários
O AI Trade Analyzer   é uma ferramenta inteligente de análise de mercado implementada no formato de indicador. O programa visualiza sinais no gráfico e ajuda o trader a avaliar a situação do mercado com base em indicadores técnicos e notícias de fundo. Principais funções: 1. Análise técnica: Suporte para indicadores populares: EMA (curto/longo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, Pontos de Pivô, Fibonacci. Identificar tendências, divergências e níveis-chave. 2. Trab
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Consultor de Negociação Ice Cube Scalper -         é um day scalper   , que realiza um grande número de negociações diariamente, ganhando vários pontos com cada transação. A estratégia do EA é negociar com a tendência usando o indicador RSI. O EA usa média com um lote multiplicador, você precisa entender isso antes de usar o EA, no entanto, a estratégia teve um bom desempenho tanto no backtesting quanto na negociação ao vivo. Antes de comprar, certifique-se de testar o trabalho do consultor no t
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicadores
O indicador iPump é um indicador versátil que combina as vantagens de três categorias de indicadores. detecção de tendência simultânea em vários TFs definindo zonas de resistência e suporte determinação de zonas de sobrecompra e sobrevenda Funções do indicador: Definindo uma tendência Esta função será necessária para todos os traders que desejam avaliar objetivamente a direção atual do mercado e evitar a subjetividade. Em uma fração de segundo, você será capaz de comparar a direção da tendênci
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicadores
Lógica de trabalho A importância deste indicador reside no fato de que ele permite que você entenda quanto “ainda resta combustível no instrumento”. Imagine a situação, você saiu de um carro com a bateria meio descarregada, em média, essa quantidade de energia costuma ser suficiente para um carro por 250 km, então se você quiser não pode ultrapassar uma distância de 700 km. Assim, para cada instrumento, existe um certo movimento diário de preço e, como resultado de observações estatísticas, foi
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Bem-vindo ao mundo da negociação de ouro inovadora e eficiente com o GoldPro - um robô de negociação avançado projetado especificamente para ajudar você a alcançar o sucesso no mercado de ouro. O consultor utiliza a técnica de média, você deve perceber isso não como bom ou ruim, mas como uma abordagem que funciona no mercado, descartando a crença unipolar de que um método é bom e o outro é ruim, ela existe e pode ser aplicada com sucesso, isso é um fato. Confiabilidade e Experiência: O GoldPr
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitários
Este rastreador permite que você identifique ativos que estão mais do que normalmente sobrecomprados (% de crescimento) ou sobrevendidos (% de queda) dentro de um período de tempo selecionado (período de tempo). O mercado é regido por lei, compre mais barato, venda mais caro, mas sem um scanner automático será muito difícil para você identificar moedas / ações que estão sobrecompradas ou sobrevendidas mais do que o normal, digamos, na semana atual, ou o hora atual ou mês. Pode haver dezenas ou
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitários
Telegram para MT4:   A solução definitiva para cópia de sinais Otimize suas negociações com   o Telegram para MT4   , o utilitário de última geração desenvolvido para copiar sinais de negociação diretamente de canais e chats do Telegram para sua plataforma MetaTrader 4 — sem a necessidade de DLLs. Esta solução robusta garante a execução perfeita de sinais com precisão incomparável e opções de personalização, economizando seu tempo e aumentando sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitários
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT4 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. Funções do consu
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Experts
Bem-vindo ao mundo da negociação de ouro inovadora e eficiente com o GoldPro - um robô de negociação avançado projetado especificamente para ajudar você a alcançar o sucesso no mercado de ouro. O consultor utiliza a técnica de média, você deve perceber isso não como bom ou ruim, mas como uma abordagem que funciona no mercado, descartando a crença unipolar de que um método é bom e o outro é ruim, ela existe e pode ser aplicada com sucesso, isso é um fato. Confiabilidade e Experiência: O GoldPr
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Consultor de Negociação Ice Cube Scalper -           é um cambista do dia       , fazendo um grande número de negócios diariamente, levando vários pontos em cada transação. A estratégia do EA é negociar com a tendência usando o indicador RSI. O EA usa a média com um lote multiplicador, você precisa entender isso antes de usar o EA, no entanto, a estratégia teve um bom desempenho tanto no backtesting quanto na negociação ao vivo. Antes de comprar, certifique-se de testar o trabalho do consultor
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitários
Coppy Master MT5   é uma ferramenta para copiar negociações entre terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Suporta cópia em ambas as direções: de MT5 para MT4, de MT4 para MT5 e também entre contas do mesmo tipo. Para uma operação correta, todos os terminais devem ser iniciados em um computador ou VPS. [ Instruction  and Demo ]  Para copiar para o MetaTrader 4, é necessária uma versão separada do produto -   Coppy Master MT4   . Principais funções: Tipo de conexão Modos Mestre e Receptor. Possibi
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilitários
Coppy Master MT4       é uma ferramenta copiadora de negociações para terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Ela suporta cópia em ambas as direções: de MT4 para MT5, de MT5 para MT4, bem como entre contas do mesmo tipo de MT4 para MT4. Para funcionar corretamente, todos os terminais devem estar rodando no mesmo PC ou VPS. [ Instruction  and Demo ]  Para copiar para o MetaTrader 4, uma versão separada —       Coppy Master MT5       - é necessário. Principais características: Modos de cópia Supor
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
Experts
A negociação automatizada deve ajudar você a aumentar seu capital — não confundi-lo com configurações e teorias infinitas. SPARK   é um Expert Advisor leve, porém eficaz, projetado para dar aos iniciantes um início confiante, com foco em precisão e simplicidade. Por que o SPARK é diferente? Focado em EUR/USD:   O EA é especificamente otimizado para EUR/USD, um dos pares de moedas mais líquidos e estáveis. Construído com base na lógica de rompimento de liquidez:   o SPARK identifica e reage a zon
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilitários
Lógica de trabalho O utilitário Stop Out é um indicador simples, mas muito conveniente, que mostra quantos pontos faltam para o nível Stop Out / Seu benefício reside no fato de que muitos corretores superestimam deliberadamente o risco na negociação em busca de lucro, usam a margem disponível ao máximo, e para este caso é muito importante saber onde o corretor pode fechar suas posições à força. Basta colocar o indicador no gráfico e, dependendo da posição aberta em Compra ou Venda, você verá
PatternEdge AI
Sergey Batudayev
Experts
Pattern Edge AI Robô Inteligente baseado em Padrões de Velas + DCA + Martingale Pattern Edge AI é um robô de trading poderoso e versátil que combina Price Action , níveis de suporte e resistência fractais , um sistema inteligente de média com grade e uma gestão adaptativa de capital. Ideal para traders que buscam entradas com alta probabilidade e controle rigoroso de risco . Destaques do Robô: Os sinais de entrada são baseados em padrões clássicos de velas como Martelo, Padrão Penetrante, Estrel
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicadores
Indicador de oferta e demanda real       - permitirá que você determine rapidamente a localização dos níveis de resistência e suporte em todos os prazos. O indicador será útil para quem usa análise técnica em suas negociações. O indicador é fácil de usar, basta arrastar e soltar no gráfico e o indicador mostrará os níveis de suporte e resistência mais prováveis. Ao alternar os prazos, você verá os níveis para o período de tempo recém-selecionado. Robot Scalper Recomendado       -       teste  
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
A estratégia do EA é baseada na negociação de Swing , com entradas após impulsos agudos calculados pelo indicador iPump. Conforme mencionado anteriormente, o EA tem a capacidade de abrir negociações manuais com suporte automático. - para uma tendência de baixa ↓ entramos em uma operação após um aumento corretivo no preço, o ativo entra na zona de sobrecompra, vendemos ao longo da tendência. - para uma tendência de alta ↑, entramos em uma operação após uma queda corretiva no preço, o ativo cai
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitários
O utilitário foi projetado para enviar um sinal do MT4 para o Discord. Ele possui diversos recursos exclusivos, permitindo não apenas enviar sinais de negociação, mas também executar as seguintes funções: Envie mensagens diretamente do terminal para o Discord Enviando emojis junto com texto personalizado Envie texto e imagens diretamente do terminal MT4 para o Discord Tudo isso permite que o usuário mantenha um canal com sinais, focando em negociações e encontrando sinais de qualidade. Instructi
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitários
O utilitário foi projetado para enviar um sinal do MT5 para o Discord. Ele possui diversos recursos exclusivos, permitindo não apenas enviar sinais de negociação, mas também executar as seguintes funções: Envie mensagens diretamente do terminal para o Discord Enviando emojis junto com texto personalizado Envie texto e imagens diretamente do terminal MT5 para o Discord Tudo isso permite que o usuário mantenha um canal com sinais, focando em negociações e encontrando sinais de qualidade. Instructi
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilitários
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitários
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
Utilitários
O Smart Grid Set EA é um consultor especialista flexível e fácil de usar para a colocação de ordens pendentes em uma grade. Ele suporta lógica de ponto de equilíbrio, múltiplos modos de trailing stop, posicionamento manual na grade, tamanhos de lote personalizáveis e uma interface intuitiva no gráfico. É ideal para traders que empregam estratégias de grade ou média. Principais características Coloque ordens   Buy Stop   e   Sell Stop   em uma grade personalizável Suporta tamanhos de lote individ
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Descrição do conselheiro O Smart Expert Advisor é um consultor de negociação de grade automática com seleção automática de configurações para cada par de negociação. O Expert Advisor seleciona automaticamente as configurações para cada par de moedas, portanto, você não precisa definir os parâmetros para cada par, os cálculos são baseados na volatilidade do instrumento que está sendo negociado. No momento da negociação, você pode definir a direção dos pontos de entrada. Habilite o filtro por ten
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilitários
O painel tem a interface mais intuitiva que todo iniciante pode usar. Na coluna SLp - você precisa especificar o tamanho do SL em pips. Se o valor ficar cinza e, ao mesmo tempo, os botões Bay / Sell também estiverem inativos, você especificou um valor de SL inferior ao permitido antes de ser definido pelo seu corretor. Na coluna TP% - você indica TP em% do saldo da conta. Nas configurações, você pode escolher com base no que este indicador será calculado, por patrimônio, saldo ou margem livre
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitários
EasyTradePad – Painel de Negociação para MetaTrader 4 O EasyTradePad   é uma ferramenta para negociação manual e semiautomática. O painel permite o gerenciamento rápido de ordens e posições, bem como cálculos de gerenciamento de risco com um clique. Características do painel: Abra e feche negociações com risco predefinido (% ou moeda de depósito) Defina SL e TP em pontos, porcentagens ou valores monetários Calcular automaticamente a relação risco-recompensa Mover stop loss para o ponto de equil
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilitários
Utilitário MetaTrader MTI (Main Trading Info) – mostra as informações básicas de negociação para um trader, a saber: tamanho médio e atual do spread Troque o tamanho por posições curtas e longas Custo de 1 pip para 1 lote de negociação Tamanho do nível de parada (distância mínima para colocar ordens pendentes) Tempo até o final do pregão atual (vermelho) e tempo até o início do próximo pregão (cinza) O tempo até o final da sessão de negociação atual é exibido em vermelho, o tempo até a abertura
Filtro:
Evren Ayyildiz
429
Evren Ayyildiz 2025.11.20 07:55 
 

The developer is very attentive and kind. I purchased EA six months ago and experienced problems when I switched servers. However, the developer immediately responded and provided a solution. I can now use it without any problems. I'm very happy with this EA, thank you.

Sergey Batudayev
26018
Resposta do desenvolvedor Sergey Batudayev 2025.12.27 11:12
Thank for your feedback!
Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.06 07:41 
 

Yes, it works The creator really helps us adapt what we need

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.09.09 17:31 
 

Beautiful intelligent EASY TO USE (use default) software... Thank you!

Sergey Batudayev
26018
Resposta do desenvolvedor Sergey Batudayev 2025.09.09 18:14
Thank you!
GustavoTeruya
52
GustavoTeruya 2025.04.13 20:05 
 

Sergey is always here when we need support. He replies to questions very quickly. I Recommend the EA!

fselvan2000
256
fselvan2000 2025.03.12 18:36 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Sergey Batudayev
26018
Resposta do desenvolvedor Sergey Batudayev 2025.03.13 18:36
hello! Nice to meet you Fselvan!
Already answer to you in DM. Best regards,
Sergey
56144051
22
56144051 2025.03.03 01:04 
 

Sergey is very helpful with all installation process. its working just fine, be sure to reach out to Sergey for any problems you encounter, he's always on top of anything you have concerns about his product. Thanks. Sergey, I hope you also give out free versions of your products that we can test out. Sorry i have to delete my previous review, i cant change the rating. But anyway this app is amazing and been delivering good results. Thanks.

Shah Rizan Bin Mohd Kasim
236
Shah Rizan Bin Mohd Kasim 2025.02.11 06:12 
 

The software works well and is easy to use. Thank you for creating it.

Abdimalik N
107
Abdimalik N 2025.01.12 23:04 
 

It’s absolutely great software for coping.

Responder ao comentário