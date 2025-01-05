Cannon Trend

4.46

EA Cannon Trend, ticaret sürecindeki kişisel duyguları tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmış güçlü bir ticaret asistanıdır. MQL5 kullanılarak geliştirilen bu EA, tamamen önceden tanımlanmış kurallar ve stratejilere dayalı kararlar alır, böylece tutarlılık ve verimlilik sağlarken insan duygularından etkilenmez.

Cannon Trend’in Öne Çıkan Özellikleri:

  • 5 işlem stratejisi modu ile Cannon Trend, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur.
  • Tarzınıza göre özelleştirin: Kişiselleştirilmiş bir ticaret stratejisi oluşturmak için parametreleri kolayca ayarlayın.
  • Kullanıcı dostu arayüz: Net ve sezgisel bilgi ekranları sayesinde ticaret faaliyetlerinizi zahmetsizce izleyin.

.set files and FAQ
https://www.mql5.com/en/blogs/post/760485

Neden EA Cannon Trend’i Seçmelisiniz?
EA Cannon Trend, basitliği, yüksek doğruluğu ve kanıtlanmış performansı sayesinde hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için ideal bir seçenektir. Bu EA, piyasayı takip etme süresinden tasarruf etmenizi sağlar ve fiyat hareketlerinden doğan fırsatları en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Fiyatlar asla sabit kalmaz; her zaman hareket ederler. İster yükselsin ister düşsün, her zaman bir fırsat sunar. Anahtar, piyasa hareketlenmeden önce hesabınızın "yanmasını" önlemek için etkili bir sermaye yönetimine odaklanmaktır!

Guide and explanation of setup parameters
click here

Recommendations

  • Symbol: XAUUSD, BTCUSD, Forex çiftleri, vb.
  • Settings: XAUUSD testi için varsayılan ayarlar.
  • Recommended capital: İlk 0.01 lot için $2000.
  • Account type: Hedge.
  • Kaldıraç ve depozito gereksinimleri seçilen ayarlara bağlıdır.
  • Ayarlar dışa açıktır ve kullanıcıların robotu tercihlerine göre yapılandırmasına olanak tanır.

EA Cannon Trend Nasıl Kullanılır:

  1. EA’yı indirin ve MetaTrader 5’e hızlıca yükleyin.
  2. Tercih ettiğiniz döviz çiftini veya ticaret varlığını seçin.
  3. Parametreleri istediğiniz şekilde ayarlayın.
  4. EA’yı etkinleştirin ve geri kalan işi Cannon Trend’e bırakın.

Ticaret Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda ticaret, önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırdığınız sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybedebileceğinizi anlamak önemlidir. Ticaret yapmadan önce, ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin.

Not:
EA Cannon Trend, %100 başarılı işlemleri garanti eden bir "sihirli değnek" değildir. Bu EA’yı kendi ticaret bilginizle birleştirin ve gerçek bir hesapta kullanmadan önce her zaman bir demo hesapta test edin.

EA Cannon Trend’in bugün finansal piyasaları fethetmek için güvenilir bir aracınız olmasına izin verin!

İncelemeler 86
TUANMopai
14
TUANMopai 2025.11.07 03:45 
 

Absolutely amazing! This EA was given away completely free of charge, yet the author also provided detailed instructions and setup information for users who wish to customize or experiment further with their own trading ideas. All we need to do is read carefully, study how the EA works and operates, then adjust it until it perfectly fits our personal trading strategy. A huge thank you to the author, Tân Âu Phương, for your generosity and dedication. Wishing you continued success and great achievements in life! 🙏✨

shogun1543
374
shogun1543 2025.11.02 03:10 
 

Good!

brooklogans
384
brooklogans 2025.10.29 03:02 
 

Amazing results with this EA! I’ve tested different configurations, but the best so far is gold on M15. It’s reliable and brings steady daily profit. Great work from the developer!

Filtrele:
TUANMopai
14
TUANMopai 2025.11.07 03:45 
 

Absolutely amazing! This EA was given away completely free of charge, yet the author also provided detailed instructions and setup information for users who wish to customize or experiment further with their own trading ideas. All we need to do is read carefully, study how the EA works and operates, then adjust it until it perfectly fits our personal trading strategy. A huge thank you to the author, Tân Âu Phương, for your generosity and dedication. Wishing you continued success and great achievements in life! 🙏✨

shogun1543
374
shogun1543 2025.11.02 03:10 
 

Good!

brooklogans
384
brooklogans 2025.10.29 03:02 
 

Amazing results with this EA! I’ve tested different configurations, but the best so far is gold on M15. It’s reliable and brings steady daily profit. Great work from the developer!

Junaidu Abdulrahman Tanko
178
Junaidu Abdulrahman Tanko 2025.10.27 18:24 
 

This BOT is magical.

Ashen Rukmal Malalasekara
118
Ashen Rukmal Malalasekara 2025.09.25 11:16 
 

this is reallly good, can i have mq5 so i can make some ajustments

Tan Au Phuong
27448
Geliştiriciden yanıt Tan Au Phuong 2025.09.25 12:09
Thank you for your feedback. Please feel free to message me anytime. This is a free tool, and it has been continuously improved with contributions from the community.
5suku
41
5suku 2025.08.12 10:41 
 

its a good EA.. i've tried it on demo and live account and and I think it's pretty good. you just have to try and find the right settings. The latest update is pretty good. I hope there won't be any more significant changes because this version is pretty good and has minimal error

Tan Au Phuong
27448
Geliştiriciden yanıt Tan Au Phuong 2025.08.15 02:22
Thank you. User feedback and the community’s positive reviews are a great motivation for me to keep improving. Wishing you continued success.
Nguyen Tan
18
Nguyen Tan 2025.07.30 06:38 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

TradingFuchs28
39
TradingFuchs28 2025.07.29 09:58 
 

Ich habe diese EA nun seit einigen Monaten mit einem Livekonto laufen gehabt. Grundsätzlich performte die EA relativ gut, auch wenn es sich an einigen Tage ganz schön hochgeschaukelt hatte. Heute war dann aber Schluss, durch das Heding war die Position zu groß und es konnte keine neue Position aufgrund aufgebrachten Kapital mehr eröffnet werden. Sehr schade. Wie gesagt, kann Monate super laufen, wenn der Markt aber spinnt und unglücklich, mehrmals hoch und runter geht ist irgendwann auch mit viel Kapital Schluss. Für mich war es das nun mit diese EA. Trotzdem allen weiterhin viel Glück und Erfolg damit.

Tan Au Phuong
27448
Geliştiriciden yanıt Tan Au Phuong 2025.07.30 02:41
Thank you for your feedback — your assessment is absolutely valid. That’s why, as stated on the last page of the documentation, we strongly advise against running the EA 24/7 without proper risk controls. It is essential to always set a cut-loss in all scenarios to protect the account from potential losses. Please also keep in mind that trading is not for everyone — there will always be both winners and losers in the market. Successful trading requires not only the right tools but also discipline and a clear risk management strategy.
jeet yadav
16
jeet yadav 2025.07.28 15:45 
 

Hey EA is good but i think trailing SL not working ?

Tan Au Phuong
27448
Geliştiriciden yanıt Tan Au Phuong 2025.07.29 01:46
Thank you for your message. Please send me a direct message (inbox), and I will assist you in adjusting the trailing stop to ensure it works properly.
The Crazy Nutcase
18
The Crazy Nutcase 2025.07.22 07:29 
 

Its amazing, got 100+ USDC in a day.

Cường Võ
18
Cường Võ 2025.07.22 03:50 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

mumeeza98
268
mumeeza98 2025.07.21 12:20 
 

Excellent EA,I am using on demo account. later on, i will review and comment on REAL ACCOUNT

Tan Au Phuong
27448
Geliştiriciden yanıt Tan Au Phuong 2025.07.22 01:32
Thank you for your feedback. As a friendly suggestion, when you start using the EA on a real account, please choose appropriate times to turn the bot on and off—instead of running it 24/7—especially if you're still gaining experience with the optimal settings. And always remember to set a cut-loss to manage risks. Wishing you continued success and many profitable trades!
Muhammad Ijaz
36
Muhammad Ijaz 2025.07.18 10:38 
 

its purely Martingale stay away from it sooner and later your account will be washed even if your account of million Doller

Tan Au Phuong
27448
Geliştiriciden yanıt Tan Au Phuong 2025.07.18 14:47
Thank you for your feedback. May I ask what specific issues you encountered? Using a stop loss is always a wise choice in trading. Of course, success in the markets isn’t guaranteed for everyone. I wish you the best in finding a strategy that works well for you.
Olubukola Adewuyi
18
Olubukola Adewuyi 2025.07.14 16:59 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

frankdupo
86
frankdupo 2025.07.12 10:56 
 

Lo uso y me parece que el autor brindo una gran ayudan

Riccardo Bartolini
22
Riccardo Bartolini 2025.07.12 09:12 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Jbakimon
24
Jbakimon 2025.07.12 07:38 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Geoff Dodds
24
Geoff Dodds 2025.07.10 10:09 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Tan Au Phuong
27448
Geliştiriciden yanıt Tan Au Phuong 2025.07.11 02:51
Please check your inbox.
ศราวุฒิ มิ่งขวัญ
18
ศราวุฒิ มิ่งขวัญ 2025.07.06 07:52 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Tan Au Phuong
27448
Geliştiriciden yanıt Tan Au Phuong 2025.07.07 02:24
You can set up the cut lot feature yourselves under “$ Cut Loss Stop Trade in Currency.” If you have any ideas or suggestions to help improve the EA, please feel free to message me anytime. I’m always happy to listen and consider your valuable feedback.
Gilang Nurhudacharmansyah
121
Gilang Nurhudacharmansyah 2025.07.04 03:52 
 

how to add your .set file to your EA?

12345
İncelemeye yanıt