- Tan Au Phuong
- Sürüm: 2.3
- Güncellendi: 9 Kasım 2025
EA Cannon Trend, ticaret sürecindeki kişisel duyguları tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmış güçlü bir ticaret asistanıdır. MQL5 kullanılarak geliştirilen bu EA, tamamen önceden tanımlanmış kurallar ve stratejilere dayalı kararlar alır, böylece tutarlılık ve verimlilik sağlarken insan duygularından etkilenmez.
Cannon Trend’in Öne Çıkan Özellikleri:
- 5 işlem stratejisi modu ile Cannon Trend, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur.
- Tarzınıza göre özelleştirin: Kişiselleştirilmiş bir ticaret stratejisi oluşturmak için parametreleri kolayca ayarlayın.
- Kullanıcı dostu arayüz: Net ve sezgisel bilgi ekranları sayesinde ticaret faaliyetlerinizi zahmetsizce izleyin.
Neden EA Cannon Trend’i Seçmelisiniz?
EA Cannon Trend, basitliği, yüksek doğruluğu ve kanıtlanmış performansı sayesinde hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için ideal bir seçenektir. Bu EA, piyasayı takip etme süresinden tasarruf etmenizi sağlar ve fiyat hareketlerinden doğan fırsatları en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.
Fiyatlar asla sabit kalmaz; her zaman hareket ederler. İster yükselsin ister düşsün, her zaman bir fırsat sunar. Anahtar, piyasa hareketlenmeden önce hesabınızın "yanmasını" önlemek için etkili bir sermaye yönetimine odaklanmaktır!
Recommendations
- Symbol: XAUUSD, BTCUSD, Forex çiftleri, vb.
- Settings: XAUUSD testi için varsayılan ayarlar.
- Recommended capital: İlk 0.01 lot için $2000.
- Account type: Hedge.
- Kaldıraç ve depozito gereksinimleri seçilen ayarlara bağlıdır.
- Ayarlar dışa açıktır ve kullanıcıların robotu tercihlerine göre yapılandırmasına olanak tanır.
EA Cannon Trend Nasıl Kullanılır:
- EA’yı indirin ve MetaTrader 5’e hızlıca yükleyin.
- Tercih ettiğiniz döviz çiftini veya ticaret varlığını seçin.
- Parametreleri istediğiniz şekilde ayarlayın.
- EA’yı etkinleştirin ve geri kalan işi Cannon Trend’e bırakın.
Ticaret Risk Uyarısı
Finansal piyasalarda ticaret, önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırdığınız sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybedebileceğinizi anlamak önemlidir. Ticaret yapmadan önce, ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin.
Not:
EA Cannon Trend, %100 başarılı işlemleri garanti eden bir "sihirli değnek" değildir. Bu EA’yı kendi ticaret bilginizle birleştirin ve gerçek bir hesapta kullanmadan önce her zaman bir demo hesapta test edin.
EA Cannon Trend’in bugün finansal piyasaları fethetmek için güvenilir bir aracınız olmasına izin verin!
Absolutely amazing! This EA was given away completely free of charge, yet the author also provided detailed instructions and setup information for users who wish to customize or experiment further with their own trading ideas. All we need to do is read carefully, study how the EA works and operates, then adjust it until it perfectly fits our personal trading strategy. A huge thank you to the author, Tân Âu Phương, for your generosity and dedication. Wishing you continued success and great achievements in life! 🙏✨