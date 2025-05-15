Trade Management MT5

"En basit kullanım, yıldırım hızında uygulama ve kesinlikle hassas risk kontrolü ile buluşuyor."

Everything you need:

Trade Management MT5 ticaret başarınız için ne anlama geliyor?

Hayal edin: Artık dikkat dağıtıcı hesaplamalar yok, telaşlı emir yerleştirme yok, uygulama sırasında stres yok. Sadece mükemmel giriş noktasına odaklanın, gerisi için Trade Management MT5 sizin için halleder. Bu, daha fazla netlik, daha iyi kararlar ve sonuçta - daha kârlı işlemler anlamına gelir.

Basitlik ve güç benzersiz kombinasyonu:

Karmaşık şeyler mümkün olduğunca basit olmalıdır, ancak güç ve kalite ile dolu olmalıdır. Grafikler genellikle bilgilerle doludur. Bu EA ile sadece sizin için önemli olanı görürsünüz. Net düşünceler ve net ticaret kararları için net görüş.

  • Kullanımı kolay, ancak uygulamada son derece karmaşık - karmaşıklık makine tarafından üstlenilir

  • Karmaşık hesaplamalar ve uygulamaya değil, işlemlere odaklanın

  • Doğru zamanda, grafikte doğru yerde olmak ve doğru şeyi yapmak için daha fazla odaklanma


İnsan ve makine simbiyozu - deneyiminizi değiştirecek ticaret başarısı için

Trade Management MT5, iki dünyanın en iyisini birleştirir: İnsanın değiştirilemez sezgisi ile makinenin hassasiyeti ve hızı. Siz en önemli ticaret kararlarını verirken, bu olağanüstü yardımcı program karmaşık hesaplamaları ve yıldırım hızında uygulamayı üstlenir ve ticaret fikirlerinizi milisaniyeler içinde her grafikte mükemmel şekilde yerleştirilmiş pozisyonlara dönüştürür!

Hassas risk yönetimi - düşünme çabası olmadan

  • Manuel Mod ve Otomatik Mod arasında seçim

    • Manuel Mod: Anlık İşlemler (Alış/Satış) ve dört Bekleyen Emir için net kullanıcı arayüzü (GUI) ile son derece bireysel ve hassas işlemler için bir satın alma veya satış düğmesi aracılığıyla ticaret alanını açın ve çizgileri hareket ettirerek istediğiniz ticareti yerleştirin - istediğiniz Risk/Ödül oranı ve diğer özel değerlerle

    • Otomatik Mod: iki hassas görsel çizgi her zaman Kâr Al (TP) ve Zarar Durdur (SL) noktalarının tam olarak nereye yerleştirileceğini gösterir - her işlemden önce mükemmel görsel onay için, çizgiler en güncel oynaklığa dayalı özel bir algoritma ile önceden hesaplanır, görüntülenir ve tek bir düşünce harcamanıza gerek kalmadan güncellenir


Diğer risk yönetimi özellikleri

  • En hassas pozisyon büyüklüğü hesaplaması, Bakiye%, Özsermaye% veya sabit Lot arasında esnek seçim yapın

  • Çoklu Lot Özelliği, brokerin lot sınırı ötesinde birden fazla pozisyon açmayı sağlar - sadece tek tıklamayla


Her piyasa hareketinde mutlak güvenlik

  • Eşzamanlı TP ve SL yerleştirme, her işlem aynı anda Kâr Al ve Zarar Durdur ile giriş noktasında açılır - sonradan yerleştirme yok, her zaman korumalı

  • Spread veya slippage durumunda akıllı ayarlama, TP ve SL her zaman başlangıçta amaçlandığı gibi giriş noktasına planlanan mesafeyi otomatik olarak korur

  • Tek Tıkla Başabaş Noktası, komisyonlar için isteğe bağlı ofset ile tüm açık pozisyonlar için

  • Tek Tıkla Hepsini Kapat, tüm pozisyonları sadece bir tıklamayla kapatın

  • Tek Tıkla %50 Kapat, drawdown'ı yarıya indirmek veya kısmen kârı güvence altına almak için hacmi sadece bir tıklamayla azaltın


Maksimum kâr için gelişmiş izleyen stop

  • Akıllı oynaklık bazlı izleyen stop - Başlangıç değeri ve adım değeri mevcut oynaklık bazında otomatik olarak hesaplanır

  • Her ticaret sembolüne mükemmel dinamik uyum - yüksek oynaklıklı veya sakin piyasalarda işlem yapıyor olsanız da her zaman optimum oran

  • GUI'de başlangıç ve adım değerlerinin şeffaf görüntülenmesi, menüde bir faktör üzerinden her zaman basit ve kolay bir şekilde ayarlanabilir


Otomatik filtre izleme

  • Spread, gecikme ve oynaklık sürekli olarak izlenir - bu parametreleri kendiniz gözlemlemenize gerek yoktur

  • Ticaret reddedildiğinde anında nedenini görürsünüz - ve bu, işlem verimsiz bir durumda gerçekleştirilmeden önce olur


Modern ve bireysel kullanıcı arayüzü

  • GUI Boyutu - EA menüsünde her monitöre ve kişisel zevke göre ayarlanabilir

  • Entegre Grafik Şablonları - optimum görsel netlik ve estetik için

  • Tamamen özelleştirilebilir, sizin için kişisel olarak önemli olan şeyi tam olarak yapılandırın

  • Hesaplama göstergelerinin sabit konumlandırılması, diğer yardımcı programlardan belirleyici fark: hareketli bir hesaplama alanını takip etmek zorunda değilsiniz, bunun yerine grafikte sabit bir noktaya odaklanabilirsiniz - ayrıca EA menüsünde her hesaplama göstergesini ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz

  • Hesaplamaların hızlı gösterimi - her sistem için optimize edilmiş

  • Kolay EA menü erişimi - F7 tuş kombinasyonu üzerinden

  • Kolay sembol değişimi - basit düğme tıklamasıyla


Trade Management MT5 kimler için uygundur?

Her trader için - mutlak başlangıçlardan deneyimli profesyonellere kadar. Sezgisel çalışma, anında başlangıç yapmanızı sağlarken, gelişmiş işlevler deneyimli tüccarların gereksinimlerini de karşılar.

Scalp, gün içi ve swing traderlar için idealdir - Para birimi gücü göstergeleri, fiyat hareketi (HH/LL), grafik desenleri, mum formasyonları ve çoklu zaman dilimi analizleri ile birleştirerek optimum sonuçlar için.

Bu yardımcı programla, işlemlerinizin hesaplanması ve uygulanması sorumluluğu tamamen sizden alınır.


Kendiniz görün - hiçbir risk olmadan!

Trade Management MT5'i bir demo hesabında tamamen ve sınırsız olarak test edin. Tüm özellikleri sınırlama olmadan deneyimleyin ve bu aracın ticaretinizi tamamen yeni bir seviyeye nasıl taşıyabileceğini keşfedin.

Hiçbir tuzak yok - tam işlevselliğe sahip demo sürümünün sınırsız kullanımı ile kalitenin sizi ikna etmesine izin verin.


>>> Demoyu şimdi açıklamanın üst kısmındaki bağlantıdan indirin ve Trade Management MT5'in ticaretinizi nasıl devrimleştireceğini deneyimleyin!



İkna olduysanız, bu rakipsiz avantajlarla şu anki fiyattan tam sürümü kendinize hediye edin ve güvence altına alın:

  • Ticaret deneyiminizde anında iyileştirme

  • Tekrarlayan ücretler veya gizli maliyetler olmadan ömür boyu erişim

  • Tüm gelecekteki güncellemeler ücretsiz dahildir

  • Fiyata zaten dahil olan 10 aktivasyon

  • Gerçek hesaplarda ticaret etkinleştirildi


>>> Trade Management MT5'in tam sürümünü şu anki fiyattan kendinize hediye edin ve güvence altına alın ve bugün gerçek hesabınızla başlayın!




Filtrele:
Eirini Stefanidou
125
Eirini Stefanidou 2025.06.29 17:29 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Jonas Elias Ott
341
Geliştiriciden yanıt Jonas Elias Ott 2025.06.30 13:09
Thank you very much for the kind words! If there is any question you are welcome to let me know.
İncelemeye yanıt