"En basit kullanım, yıldırım hızında uygulama ve kesinlikle hassas risk kontrolü ile buluşuyor."









Trade Management MT5 ticaret başarınız için ne anlama geliyor?

Hayal edin: Artık dikkat dağıtıcı hesaplamalar yok, telaşlı emir yerleştirme yok, uygulama sırasında stres yok. Sadece mükemmel giriş noktasına odaklanın, gerisi için Trade Management MT5 sizin için halleder. Bu, daha fazla netlik, daha iyi kararlar ve sonuçta - daha kârlı işlemler anlamına gelir.

Basitlik ve güç benzersiz kombinasyonu:

Karmaşık şeyler mümkün olduğunca basit olmalıdır, ancak güç ve kalite ile dolu olmalıdır. Grafikler genellikle bilgilerle doludur. Bu EA ile sadece sizin için önemli olanı görürsünüz. Net düşünceler ve net ticaret kararları için net görüş.

Kullanımı kolay, ancak uygulamada son derece karmaşık - karmaşıklık makine tarafından üstlenilir





Karmaşık hesaplamalar ve uygulamaya değil, işlemlere odaklanın





Doğru zamanda, grafikte doğru yerde olmak ve doğru şeyi yapmak için daha fazla odaklanma







İnsan ve makine simbiyozu - deneyiminizi değiştirecek ticaret başarısı için

Trade Management MT5, iki dünyanın en iyisini birleştirir: İnsanın değiştirilemez sezgisi ile makinenin hassasiyeti ve hızı. Siz en önemli ticaret kararlarını verirken, bu olağanüstü yardımcı program karmaşık hesaplamaları ve yıldırım hızında uygulamayı üstlenir ve ticaret fikirlerinizi milisaniyeler içinde her grafikte mükemmel şekilde yerleştirilmiş pozisyonlara dönüştürür!

Hassas risk yönetimi - düşünme çabası olmadan

Manuel Mod ve Otomatik Mod arasında seçim Manuel Mod: Anlık İşlemler (Alış/Satış) ve dört Bekleyen Emir için net kullanıcı arayüzü (GUI) ile son derece bireysel ve hassas işlemler için bir satın alma veya satış düğmesi aracılığıyla ticaret alanını açın ve çizgileri hareket ettirerek istediğiniz ticareti yerleştirin - istediğiniz Risk/Ödül oranı ve diğer özel değerlerle Otomatik Mod: iki hassas görsel çizgi her zaman Kâr Al (TP) ve Zarar Durdur (SL) noktalarının tam olarak nereye yerleştirileceğini gösterir - her işlemden önce mükemmel görsel onay için, çizgiler en güncel oynaklığa dayalı özel bir algoritma ile önceden hesaplanır, görüntülenir ve tek bir düşünce harcamanıza gerek kalmadan güncellenir









Diğer risk yönetimi özellikleri

En hassas pozisyon büyüklüğü hesaplaması, Bakiye%, Özsermaye% veya sabit Lot arasında esnek seçim yapın

Çoklu Lot Özelliği, brokerin lot sınırı ötesinde birden fazla pozisyon açmayı sağlar - sadece tek tıklamayla







Her piyasa hareketinde mutlak güvenlik

Eşzamanlı TP ve SL yerleştirme , her işlem aynı anda Kâr Al ve Zarar Durdur ile giriş noktasında açılır - sonradan yerleştirme yok, her zaman korumalı



Spread veya slippage durumunda akıllı ayarlama , TP ve SL her zaman başlangıçta amaçlandığı gibi giriş noktasına planlanan mesafeyi otomatik olarak korur

Tek Tıkla Başabaş Noktası , komisyonlar için isteğe bağlı ofset ile tüm açık pozisyonlar için

Tek Tıkla Hepsini Kapat , tüm pozisyonları sadece bir tıklamayla kapatın

Tek Tıkla %50 Kapat, drawdown'ı yarıya indirmek veya kısmen kârı güvence altına almak için hacmi sadece bir tıklamayla azaltın







Maksimum kâr için gelişmiş izleyen stop

Akıllı oynaklık bazlı izleyen stop - Başlangıç değeri ve adım değeri mevcut oynaklık bazında otomatik olarak hesaplanır

Her ticaret sembolüne mükemmel dinamik uyum - yüksek oynaklıklı veya sakin piyasalarda işlem yapıyor olsanız da her zaman optimum oran

GUI'de başlangıç ve adım değerlerinin şeffaf görüntülenmesi, menüde bir faktör üzerinden her zaman basit ve kolay bir şekilde ayarlanabilir







Otomatik filtre izleme

Spread, gecikme ve oynaklık sürekli olarak izlenir - bu parametreleri kendiniz gözlemlemenize gerek yoktur

Ticaret reddedildiğinde anında nedenini görürsünüz - ve bu, işlem verimsiz bir durumda gerçekleştirilmeden önce olur







Modern ve bireysel kullanıcı arayüzü

GUI Boyutu - EA menüsünde her monitöre ve kişisel zevke göre ayarlanabilir

Entegre Grafik Şablonları - optimum görsel netlik ve estetik için

Tamamen özelleştirilebilir, sizin için kişisel olarak önemli olan şeyi tam olarak yapılandırın

Hesaplama göstergelerinin sabit konumlandırılması , diğer yardımcı programlardan belirleyici fark: hareketli bir hesaplama alanını takip etmek zorunda değilsiniz, bunun yerine grafikte sabit bir noktaya odaklanabilirsiniz - ayrıca EA menüsünde her hesaplama göstergesini ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz

Hesaplamaların hızlı gösterimi - her sistem için optimize edilmiş

Kolay EA menü erişimi - F7 tuş kombinasyonu üzerinden

Kolay sembol değişimi - basit düğme tıklamasıyla







Trade Management MT5 kimler için uygundur?

Her trader için - mutlak başlangıçlardan deneyimli profesyonellere kadar. Sezgisel çalışma, anında başlangıç yapmanızı sağlarken, gelişmiş işlevler deneyimli tüccarların gereksinimlerini de karşılar.

Scalp, gün içi ve swing traderlar için idealdir - Para birimi gücü göstergeleri, fiyat hareketi (HH/LL), grafik desenleri, mum formasyonları ve çoklu zaman dilimi analizleri ile birleştirerek optimum sonuçlar için.

Bu yardımcı programla, işlemlerinizin hesaplanması ve uygulanması sorumluluğu tamamen sizden alınır.







Kendiniz görün - hiçbir risk olmadan!

Trade Management MT5'i bir demo hesabında tamamen ve sınırsız olarak test edin. Tüm özellikleri sınırlama olmadan deneyimleyin ve bu aracın ticaretinizi tamamen yeni bir seviyeye nasıl taşıyabileceğini keşfedin.

Hiçbir tuzak yok - tam işlevselliğe sahip demo sürümünün sınırsız kullanımı ile kalitenin sizi ikna etmesine izin verin.







>>> Demoyu şimdi açıklamanın üst kısmındaki bağlantıdan indirin ve Trade Management MT5'in ticaretinizi nasıl devrimleştireceğini deneyimleyin!







İkna olduysanız, bu rakipsiz avantajlarla şu anki fiyattan tam sürümü kendinize hediye edin ve güvence altına alın:

Ticaret deneyiminizde anında iyileştirme





Tekrarlayan ücretler veya gizli maliyetler olmadan ömür boyu erişim





Tüm gelecekteki güncellemeler ücretsiz dahildir





Fiyata zaten dahil olan 10 aktivasyon





Gerçek hesaplarda ticaret etkinleştirildi







>>> Trade Management MT5'in tam sürümünü şu anki fiyattan kendinize hediye edin ve güvence altına alın ve bugün gerçek hesabınızla başlayın!







