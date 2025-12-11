MT5 için Dynamic Fibonacci Grid Dashboard’un en son sürümünü tanıtıyoruz.

Artık birçok yeni özellikle donatılmış olan bu yeni gösterge paneli, ticaret deneyiminizi tamamen değiştirir ve piyasayı ile fiyat hareketlerini tamamen farklı bir bakış açısıyla görmenizi sağlar. Birden fazla zaman dilimi ve sembolün eşzamanlı analizleriyle yeni fırsatları keşfedin. Manuel işlem ve pozisyon yönetimi için kullanıcı dostu arayüz ve önceden tanımlanmış otomatik stratejileri uygulama yeteneğinin genişletilmiş olması. Ayrıca, DFG artık Strategy Tester’da bir ticaret simülatörü olarak tamamen işlevseldir; geçmiş verileri kullanarak farklı ticaret koşullarını yeniden oluşturabilirsiniz. Görsel modda manuel işlem pratiği yapabilir ve yüksek hız modunda otomatik stratejileri test edebilirsiniz.

Temel Özellikler

• Dynamic Fibonacci Bands kavramına dayalı, birden fazla zaman dilimi ve sembol için ileri düzey teknik analiz

Gerçek zamanlı piyasa izleme panomuz ile eşsiz bir verimlilik deneyimi yaşayın. M1, M5, M15 ve H1 grafiklerinden gelen karmaşık verileri kolay anlaşılır ızgara seviyelerine dönüştürüyoruz. Bu benzersiz sunum, yatırımcıların geleneksel grafiklere ihtiyaç duymadan tek bir ekranda 10 farklı sembolün fiyat hareketlerini takip etmelerini sağlar. Sonuç olarak daha hızlı karar verme ve daha temiz, daha düzenli bir ticaret ortamı elde edilir.

• En temel özelliklerle donatılmış, özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu arayüz

Hesap durumu ve bilgileri, hızlı manuel işlem ve pozisyon yönetim butonları ile otomatik stratejileri kontrol etme butonları içerir.

• Yarı otomatik veya tamamen otomatik stratejiler için ön ayar (preset) oluşturma yeteneği

Değişken ızgaralarla karmaşık yönlü ve ters trend stratejilerini uygulama imkanı.

• Strategy Tester içinde işlevsel ticaret simülatörü

Sistemi hızlı modda inceleyebilir, işlevselliğini ve farklı özelliklerini test edebilir, geçmiş verilerle manuel işlem pratiği yapabilir ve farklı otomatik stratejiler ile ön ayarların (preset) geriye dönük testini yapabilirsiniz.

• Dahili Sesli Uyarı Sistemi

Presetlerinize göre potansiyel ticaret sinyallerini sesli ve görsel uyarılar şeklinde sunar. Ayrıca sinyalleri akıllı telefonunuzdaki mobil terminale push bildirim olarak gönderme seçeneği de vardır.

• Ücretsiz ek gösterge — DFG Chart

Bu göstergeyi, her sembol ve zaman dilimi için ızgara seviyelerinin geçmişini ve işlemlerinizin geçmişini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Sistem Gereksinimleri

DFG gösterge paneli, MT5 sunan ve Expert Advisor (EA) ile otomatik işlem yapmaya izin veren herhangi bir broker ile kullanılabilir.

Sistem, başlıca döviz çiftleri için optimize edilmiştir. Ancak diğer sembollerle de çalışmak mümkündür. Önce test etmeniz ve gerekirse ayarları düzenlemeniz veya farklı sembol grupları için farklı şablonlar oluşturmanız önerilir.

Ayarlar ve sembollere bağlı olarak bazı otomatik stratejiler, önemli bir hesap bakiyesi veya daha yüksek kaldıraç ile Non-FIFO hesabı ve hedge yeteneği gerektirebilir.

Teknik destek mevcuttur. Sorularınız veya kurulum desteğine ihtiyacınız olursa mesaj gönderin. Mümkün olan en kısa sürede yanıtlamaya çalışacağım.