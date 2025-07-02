Ichimoku Strategies EA MT4

Ichimoku Bulut Stratejisi EA MT4, MetaTrader 4 için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir araçtır ve Ichimoku Bulut göstergesini kullanarak altı farklı stratejiye dayalı işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştirerek işlem faaliyetlerini basitleştirir. EA, kilit bölgelerde ters işlem ayarlarını destekler ve işlem yönetiminde çok yönlülük sunar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve gelişmiş risk yönetimi sağlar, minimum sistem kaynağı tüketerek işlemleri verimli bir şekilde yürütür.

Sistem, oturum kontrolü için gün/saat filtreleri içerir ve performans doğrulaması için geçmiş veri testlerini destekler. Gerçek zamanlı bir pano, açık işlemleri, hesap özkaynağını ve sistem metriklerini gösterir, sezgisel giriş menüleri ise yapılandırmayı basitleştirir. Tüm ayarlar için ayrıntılı dokümantasyon sağlanır.

Ayrıntılı dokümantasyon için: Genel Ayarlar/Girdi Kılavuzu | Göstergeler Ayarları/Girdi Kılavuzu | Geri Testler ve Ayar Dosyaları

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: Ichimoku Bulut Stratejisi EA MT5

Ana Özellikler:

Ichimoku Bulut tabanlı işlem sistemi, özelleştirilebilir parametreler (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span)

Esnek işlem için birden fazla zaman dilimini destekler

Çoklu risk yönetimi seçenekleri: Stop-Loss, Take-Profit, takip eden stoplar

Gelişmiş pozisyon büyüklüğü yönetimi ve drawdown koruması

Kontrollü işlem oturumları için zaman/gün filtreleri

Gerçek zamanlı izleme panosu

Açılır pencere, e-posta ve anlık bildirimler

7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Ichimoku Stratejileri:

Kijun Çapraz Stratejisi : Fiyat Kijun-sen’i yukarı yönlü geçtiğinde, Tenkan-sen Kijun-sen’in üzerinde ve fiyat Bulut’un üzerindeyken alım sinyali. Fiyat Kijun-sen’i aşağı yönlü geçtiğinde, Tenkan-sen Kijun-sen’in altında ve fiyat Bulut’un altındayken satım sinyali.

: Fiyat Kijun-sen’i yukarı yönlü geçtiğinde, Tenkan-sen Kijun-sen’in üzerinde ve fiyat Bulut’un üzerindeyken alım sinyali. Fiyat Kijun-sen’i aşağı yönlü geçtiğinde, Tenkan-sen Kijun-sen’in altında ve fiyat Bulut’un altındayken satım sinyali. Bulut Kopuş Stratejisi : Fiyat Bulut’u yukarı yönlü kırdığında ve Senkou Span A, Senkou Span B’nin üzerinde (yükseliş Bulutu) olduğunda alım sinyali. Fiyat Bulut’u aşağı yönlü kırdığında ve Senkou Span B, Senkou Span A’nın üzerinde (düşüş Bulutu) olduğunda satım sinyali.

: Fiyat Bulut’u yukarı yönlü kırdığında ve Senkou Span A, Senkou Span B’nin üzerinde (yükseliş Bulutu) olduğunda alım sinyali. Fiyat Bulut’u aşağı yönlü kırdığında ve Senkou Span B, Senkou Span A’nın üzerinde (düşüş Bulutu) olduğunda satım sinyali. Chikou Span Onay Stratejisi : Chikou Span fiyatı ve Bulut’u yukarı yönlü geçtiğinde, Tenkan-sen Kijun-sen’in üzerinde olduğunda alım sinyali. Chikou Span fiyatı ve Bulut’u aşağı yönlü geçtiğinde, Tenkan-sen Kijun-sen’in altında olduğunda satım sinyali.

: Chikou Span fiyatı ve Bulut’u yukarı yönlü geçtiğinde, Tenkan-sen Kijun-sen’in üzerinde olduğunda alım sinyali. Chikou Span fiyatı ve Bulut’u aşağı yönlü geçtiğinde, Tenkan-sen Kijun-sen’in altında olduğunda satım sinyali. Tenkan-Kijun Çapraz Stratejisi (Kısa Vadeli) : Tenkan-sen Kijun-sen’i yukarı yönlü geçtiğinde, fiyat Bulut’un üzerinde olduğunda alım sinyali. Tenkan-sen Kijun-sen’i aşağı yönlü geçtiğinde, fiyat Bulut’un altında olduğunda satım sinyali.

: Tenkan-sen Kijun-sen’i yukarı yönlü geçtiğinde, fiyat Bulut’un üzerinde olduğunda alım sinyali. Tenkan-sen Kijun-sen’i aşağı yönlü geçtiğinde, fiyat Bulut’un altında olduğunda satım sinyali. Bulut Bükülme Stratejisi : Bulut düşüşten yükselişe döndüğünde (Senkou Span A, Senkou Span B’yi yukarı yönlü geçtiğinde) alım sinyali. Bulut yükselişten düşüşe döndüğünde (Senkou Span B, Senkou Span A’yı yukarı yönlü geçtiğinde) satım sinyali.

: Bulut düşüşten yükselişe döndüğünde (Senkou Span A, Senkou Span B’yi yukarı yönlü geçtiğinde) alım sinyali. Bulut yükselişten düşüşe döndüğünde (Senkou Span B, Senkou Span A’yı yukarı yönlü geçtiğinde) satım sinyali. Senkou Span Çapraz Stratejisi: Senkou Span A, Senkou Span B’yi yukarı yönlü geçtiğinde ve fiyat Bulut’un üzerinde olduğunda alım sinyali. Senkou Span B, Senkou Span A’yı yukarı yönlü geçtiğinde ve fiyat Bulut’un altında olduğunda satım sinyali.

Not: Ichimoku Bulut Stratejisi EA MT4, Ichimoku tabanlı stratejiler kullanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yapılandırılmış stratejilere dayalı olarak işlemleri yürütmek için tasarlanmıştır, ancak kâr garantisi vermez.

Önemli Tavsiye:

Bu profesyonel bir işlem aracıdır, garantili kâr sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmalarını bekleyin:

Önce bir demo hesabında test edin

Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)

Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş ayar dosyaları üç ayda bir yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

