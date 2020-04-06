Ichimoku Strategies EA MT4

Ichimoku Cloud Strategy EA MT4 — это продвинутый инструмент, разработанный исключительно для MetaTrader 4, упрощающий торговлю за счет использования индикатора Ишимоку для автоматизации входов и выходов из сделок на основе шести различных стратегий. EA поддерживает обратные торговые установки в ключевых зонах, предлагая универсальный подход к управлению сделками. Тщательно протестированный, он обеспечивает точные методы входа, гибкие правила выхода и продвинутое управление рисками, потребляя минимум системных ресурсов для эффективного исполнения сделок.

Система включает фильтры по дням/времени для контроля сессий и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Панель мониторинга в реальном времени отображает открытые сделки, баланс счета и метрики системы, а интуитивно понятные меню ввода упрощают настройку. Подробная документация предоставляется для всех настроек.

Для подробной документации: Общее руководство по настройкам | Руководство по настройкам индикаторов | Бэктесты и файлы настроек

Вы можете скачать версию для MT5 здесь: Ichimoku Cloud Strategy EA MT5

Основные функции:

Торговая система на основе Ишимоку с настраиваемыми параметрами (Тенкан-сен, Киджун-сен, Сенкоу Спан)

Поддержка нескольких таймфреймов для гибкой торговли

Множественные опции управления рисками: Stop-Loss, Take-Profit, трейлинг-стопы

Расширенное управление размерами позиций и защита от просадок

Фильтры по времени/дням для контроля торговых сессий

Панель мониторинга в реальном времени

Всплывающие окна, email и push-уведомления

Совместимость с MQL5 VPS для работы 24/7

Стратегии Ишимоку:

Стратегия пересечения Киджун : Сигнал на покупку, когда цена пересекает Киджун-сен вверх, Тенкан-сен выше Киджун-сен, а цена выше Кумо. Сигнал на продажу, когда цена пересекает Киджун-сен вниз, Тенкан-сен ниже Киджун-сен, а цена ниже Кумо.

: Сигнал на покупку, когда цена пересекает Киджун-сен вверх, Тенкан-сен выше Киджун-сен, а цена выше Кумо. Сигнал на продажу, когда цена пересекает Киджун-сен вниз, Тенкан-сен ниже Киджун-сен, а цена ниже Кумо. Стратегия прорыва Кумо : Сигнал на покупку, когда цена пробивает Кумо вверх, а Сенкоу Спан А выше Сенкоу Спан Б (бычье Кумо). Сигнал на продажу, когда цена пробивает Кумо вниз, а Сенкоу Спан Б выше Сенкоу Спан А (медвежье Кумо).

: Сигнал на покупку, когда цена пробивает Кумо вверх, а Сенкоу Спан А выше Сенкоу Спан Б (бычье Кумо). Сигнал на продажу, когда цена пробивает Кумо вниз, а Сенкоу Спан Б выше Сенкоу Спан А (медвежье Кумо). Стратегия подтверждения Чикоу Спан : Сигнал на покупку, когда Чикоу Спан пересекает цену и Кумо вверх, а Тенкан-сен выше Киджун-сен. Сигнал на продажу, когда Чикоу Спан пересекает цену и Кумо вниз, а Тенкан-сен ниже Киджун-сен.

: Сигнал на покупку, когда Чикоу Спан пересекает цену и Кумо вверх, а Тенкан-сен выше Киджун-сен. Сигнал на продажу, когда Чикоу Спан пересекает цену и Кумо вниз, а Тенкан-сен ниже Киджун-сен. Стратегия пересечения Тенкан-Киджун (краткосрочная) : Сигнал на покупку, когда Тенкан-сен пересекает Киджун-сен вверх, цена выше Кумо. Сигнал на продажу, когда Тенкан-сен пересекает Киджун-сен вниз, цена ниже Кумо.

: Сигнал на покупку, когда Тенкан-сен пересекает Киджун-сен вверх, цена выше Кумо. Сигнал на продажу, когда Тенкан-сен пересекает Киджун-сен вниз, цена ниже Кумо. Стратегия разворота Кумо : Сигнал на покупку, когда Кумо меняется с медвежьего на бычий (Сенкоу Спан А пересекает Сенкоу Спан Б вверх). Сигнал на продажу, когда Кумо меняется с бычьего на медвежий (Сенкоу Спан Б пересекает Сенкоу Спан А вверх).

: Сигнал на покупку, когда Кумо меняется с медвежьего на бычий (Сенкоу Спан А пересекает Сенкоу Спан Б вверх). Сигнал на продажу, когда Кумо меняется с бычьего на медвежий (Сенкоу Спан Б пересекает Сенкоу Спан А вверх). Стратегия пересечения Сенкоу Спан: Сигнал на покупку, когда Сенкоу Спан А пересекает Сенкоу Спан Б вверх, а цена выше Кумо. Сигнал на продажу, когда Сенкоу Спан Б пересекает Сенкоу Спан А вверх, а цена ниже Кумо.

Примечание: Ichimoku Cloud Strategy EA MT4 — это незаменимый инструмент для трейдеров, использующих стратегии на основе Ишимоку, предоставляющий действенные идеи и удобный интерфейс. Он предназначен для выполнения сделок на основе настроенных стратегий, но не гарантирует прибыль.

Важный совет:

Это профессиональный торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Ожидайте нормальных рыночных колебаний:

Всегда тестируйте на демо-счете сначала

Начинайте с малого риска (0,5-1% на сделку)

Используйте только капитал, который можете позволить себе потерять

Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек выпускаются ежеквартально. Для последних рекомендаций проверяйте блог MQL5 в разделе документации выше.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.



