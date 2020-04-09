Ichimoku Strategies EA MT4

Ichimoku Cloud Strategy EA MT4 è uno strumento avanzato progettato esclusivamente per MetaTrader 4, che semplifica le attività di trading sfruttando l’indicatore Ichimoku Cloud per automatizzare le entrate e le uscite delle operazioni basate su sei strategie distinte. L’EA supporta configurazioni di trading inverso all’interno di zone chiave, offrendo versatilità nella gestione delle operazioni. Ampiamente testato, offre metodi di ingresso precisi, regole di uscita flessibili e una gestione avanzata del rischio, consumando risorse di sistema minime per un’esecuzione efficiente delle operazioni.

Il sistema include filtri di giorno/ora per il controllo delle sessioni e supporta test su dati storici per la validazione delle prestazioni. Un cruscotto in tempo reale mostra le operazioni aperte, il capitale del conto e le metriche di sistema, mentre i menu di input intuitivi semplificano la configurazione. La documentazione dettagliata è fornita per tutte le impostazioni.

Per la documentazione dettagliata: Guida alle Impostazioni Generali | Guida alle Impostazioni degli Indicatori | Backtest e File di Configurazione

Puoi scaricare la versione MT5 qui: Ichimoku Cloud Strategy EA MT5

Caratteristiche principali:

  • Sistema di trading basato su Ichimoku Cloud con parametri personalizzabili (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span)
  • Supporta più timeframe per un trading flessibile
  • Opzioni multiple di gestione del rischio: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stop
  • Gestione avanzata della dimensione della posizione e protezione contro i drawdown
  • Filtri di tempo/giorno per sessioni di trading controllate
  • Cruscotto di monitoraggio in tempo reale
  • Notifiche tramite pop-up, e-mail e push
  • Compatibile con MQL5 VPS per operazioni 24/7

Strategie Ichimoku:

  • Strategia di incrocio Kijun: Segnale di acquisto quando il prezzo incrocia verso l’alto la Kijun-sen, Tenkan-sen è sopra Kijun-sen e il prezzo è sopra la Kumo. Segnale di vendita quando il prezzo incrocia verso il basso la Kijun-sen, Tenkan-sen è sotto Kijun-sen e il prezzo è sotto la Kumo.
  • Strategia di breakout Kumo: Segnale di acquisto quando il prezzo rompe verso l’alto la Kumo con Senkou Span A sopra Senkou Span B (Kumo rialzista). Segnale di vendita quando il prezzo rompe verso il basso la Kumo con Senkou Span B sopra Senkou Span A (Kumo ribassista).
  • Strategia di conferma Chikou Span: Segnale di acquisto quando Chikou Span incrocia verso l’alto prezzo e Kumo, con Tenkan-sen sopra Kijun-sen. Segnale di vendita quando Chikou Span incrocia verso il basso prezzo e Kumo, con Tenkan-sen sotto Kijun-sen.
  • Strategia di incrocio Tenkan-Kijun (breve termine): Segnale di acquisto quando Tenkan-sen incrocia verso l’alto Kijun-sen, prezzo sopra Kumo. Segnale di vendita quando Tenkan-sen incrocia verso il basso Kijun-sen, prezzo sotto Kumo.
  • Strategia di torsione Kumo: Segnale di acquisto quando la Kumo passa da ribassista a rialzista (Senkou Span A incrocia verso l’alto Senkou Span B). Segnale di vendita quando la Kumo passa da rialzista a ribassista (Senkou Span B incrocia verso l’alto Senkou Span A).
  • Strategia di incrocio Senkou Span: Segnale di acquisto quando Senkou Span A incrocia verso l’alto Senkou Span B, prezzo sopra Kumo. Segnale di vendita quando Senkou Span B incrocia verso l’alto Senkou Span A, prezzo sotto Kumo.

Nota: Il Ichimoku Cloud Strategy EA MT4 è uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano strategie basate su Ichimoku, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia user-friendly. È progettato per eseguire operazioni basate su strategie configurate, ma non garantisce profitti.

Consiglio importante:
Questo è uno strumento di trading professionale, non un sistema di profitti garantiti. Aspettati normali fluttuazioni di mercato:

  • Testa sempre prima su un conto demo
  • Inizia con un rischio basso (0,5-1% per operazione)
  • Usa solo il capitale che puoi permetterti di perdere
  • Aggiornamenti regolari e file di configurazione ottimizzati vengono rilasciati trimestralmente. Per le ultime raccomandazioni, consulta il blog MQL5 nella sezione documentazione sopra.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


