AbuTrader

800$'dan Sadece 10 Kopya

günün harika zamanı

---kısaca AbuTrader adlı %100 Otomatik forex robotu oluşturduk (Hiçbir şekilde insan onayına gerek yok)

siz uyurken veya bir hayat yaşarken para kazanabilir



PROP FİRMASI testi geçmek veya gerçek Başarılı hesapları yönetmek için özel Set FILE Tüm Limitler rahat



* herhangi bir Major ve Minor çifti ile çalışır

* Zaman Çerçevesi - PAIR davranışıyla otomatik seçim (H1, H4, M30)

*minimum-400$ depozito tamam

*Herhangi bir sonekle uyumlu herhangi bir Brooker sunucusu

*Risk olmadan yaklaşık %5-10 aylık kazanç

*Haber Filtresi günlük döviz

*Strateji tipi-Ultra sabit kodlu 16000 satırlık kodun tümü derin para yönetimi için, Sinirsel tahmin ve Destek ve direnç Otomatik düğmeleri, ayrıntılı manuel panel ve ayrıca gösterge otomasyonu ile birlikte gelir



- sitemiz AbuMarket'ten satın alırsanız toptan satış için 200$'a kadar fiyat




-mql5'ten satın alırsanız - 5 aktivasyon için 400$




Ödeme türü - 15 yönteme kadar sizin için en kolayı

Dolandırıcılık yok - anında indirme düğmesi

ÜCRETSİZ Tam 3 aylık destek

Sonsuza kadar ÜCRETSİZ Güncellemeler

  ÜCRETSİZ İlk Kurulum (3 aydan sonra 10 dolar)



Are you Short- FBS bağlı özgür ....daha fazla

  (https://t.me/abumarket_support) Eksik misiniz - AbuMarket Bağlı Kuruluşunda veya TG'de SATIŞ için %30 (Komisyon) almamıza yardımcı olun ....daha fazla



  (https://t.me/abumarket_support)Demonuzu şimdi ayırtın

Önerilen ürünler
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Uzman Danışmanlar
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Two Star Galaxy
Lee Ka Ying
Uzman Danışmanlar
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
One Star Galaxy
Lee Ka Ying
Uzman Danışmanlar
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions.
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
Uzman Danışmanlar
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Dorothy Web Spider (MT4) [Subtitle: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] Introduction Dorothy Web Spider (DWS) is not a rigid traditional Expert Advisor. It is an automated trading assistant operating on the "Spider Web" mechanism combined with "HydraFlow" logic . Instead of chasing price with market orders, Dorothy automatically scans market volatility and places smart Pending Orders ("Price Traps") at strate
Xauusd snake
Marco Antonio Dorantes Manrriquez
Uzman Danışmanlar
Here's an attractive English description for your MT4 EA: XAUUSD SNAKE EA - Master Gold Trading with Lethal Precision The Most Intelligent Predator in Automated Trading XAUUSD Snake isn't just another Expert Advisor: it's a precision-engineered machine designed to extract consistent profits from the world's most volatile and lucrative market - GOLD. Key Features: Over 90% Win Rate Proven algorithm with exceptional results Consistent performance across different market conditions Hi
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
AMA Bands EA v2
Emanuel Baltensperger
5 (1)
Uzman Danışmanlar
I had this EA produced by an expert. No grid or martingale , just pure trend following. The arrows of the indicator used on the chart indicate trading signals in trend following. You can find the indicator in the comments. My trading signal is generated when the indicated arrow direction changes. A trade is then kept open until the arrow direction changes again. If the arrow then changes in the opposite direction, the previous position must be closed automatically and a new position opened in th
FREE
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
Uzman Danışmanlar
TradeLogic Pro – The Advanced MT4 EA for Long Term Investing TradeLogic Pro   is an advanced   MetaTrader 4 Expert Advisor (EA)   designed to harness the power of price imbalances in the forex trading markets. Whether you’re a beginner or a professional trader,   TradeLogic Pro   uses sophisticated market analysis to identify high-potential entry points, allowing you to trade smarter and more efficiently. How Does TradeLogic Pro Work? At the core of   TradeLogic Pro   is its ability to   detect
Infinity Break 2 MT4
Evan Pierre Clement
Uzman Danışmanlar
InfinityBreak v2.0 – Premium Breakout EA Akıllı ve stressiz otomasyon ile işlemlerinizi bir üst seviyeye taşıyın. InfinityBreak, ana breakout’ları otomatik tespit eder ve TP, SL ve lot büyüklüğünü hassas bir şekilde yönetir. M1 zaman dilimi ve XAU/USD için önerilir. MT5 Sürümü :   Infinity Break 2 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 Infinity EAs Channel :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Fiyat Bilgisi : Her 10 satın alımda fiy
GoldSuperbotV10
Afjal Hussain Swapan
Uzman Danışmanlar
This Adaptive Forex EA is a fully automatic, Highly Customizable Adaptive Trading EA that is Free to download. Although it may not provide the most immediate plug-and-play solution, its effectiveness and potential are hinged on fine-tuning and optimization. Most EA makes tall claims about their AI, adaptive, intelligent, learning algorithms, but often all are just marketing; there is nothing like that in the EA. However, this Adaptive Trading EA, despite not being AI per se, promises an intellig
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Shmendridge C7MT4 Channel Breaks
Benjamin Dixon
Uzman Danışmanlar
Features Simultaneous Multi-Signals, Multi-Symbols and Multi-Timeframes. Please message me for ALL settings. I am constantly seeking new signals and improving old ones to maintain and improve the edges in my updates to this EA Extraordinarily robust (wide range of settings produces positive results over long testing periods during optimizations and across different broker feeds and timeframes) Built-in anti-curve fitting features for extremely robust optimizations (Time Dilation testing, Monte C
DracoAI
Hua Manh Hung
Uzman Danışmanlar
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Four Star Galaxy
Lee Ka Ying
Uzman Danışmanlar
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Uzman Danışmanlar
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the USDJPY Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Stufic is a result of the long way of development. It was created for use in the management of capital of trading groups. The main idea is to preserve capital through unexpected fluctuations of the markets. It is one of the system that can perform on 90% of currency pairs. It's a participant on World Cup Trading Championship 2016 with real 10K USD. Stufic was also between top five traders in real money contest organized by Fidelis Capital (November 2015, Gain +48%). Why should you have to choos
Platinum Dragon EA
Evgenii Filippov
Uzman Danışmanlar
The EA opens two opposite orders, one of which is always closed with a profit , then the next pair of orders is placed. If the price goes in one direction, the adviser starts to increase profits, and losing trades increase the next lot, thereby closing all trades at the minimum profit. The Expert Advisor is well suited for overclocking a deposit on a cent account. Can be used on any pair. Options: Max Spread - Spread limit for opening the first orders. Lot - initial lot. MaxLot - Maximum lot. P
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
SET FILE Manual Guidebook  Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments en
Generator Pro
Sergey Rozhnov
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Jeneratör Pro       ortalamaya dayalı birkaç sanal stratejiden (birden yüzbinlere kadar) oluşan stratejiler oluşturmanıza olanak tanır. Her sanal stratejinin kendi strateji türü (Trend, AntiTrend), sanal para yatırma, sanal pozisyonlar, lotu vardır. EA, tüm sanal stratejilerin işleyişini kontrol eder, tüm işlemleri özetler ve ticaret hesabında ilgili işlemleri yapar. Danışman çalışma modları Dosya_olmadan       - stratejileri olan bir dosya kullanmadan mod. Tüm sanal stratejiler, "   JENERATÖR  
Gilded Egg
Tsoi Chi Kin
Uzman Danışmanlar
Gilded Egg EA  is a fully automated trading system, which is especially effective in trading  XAUUSD  on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into Gilded Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the ma
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Uzman Danışmanlar
Grid Hero is a fully automated EA that uses a revolutionary Grid algorithm (P.A.M.A.) together with a signature synergy of Price Action trading and an Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit. Grid Hero was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" development methodology based on "In-Sample" phase (2012 to 2017) and "Out-Of-Sample" phase (2004 to 2011). It has passed 13 years back test of real tick data and real variable spread (with commission) from 2004 t
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Uzman Danışmanlar
The HERMES specialist is a robot for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET HERMES GOLD PRO FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. TIMEFRAME USAGE RECOMMENDATION: H1 HERMES was developed to work on the American metal XAUUSD (GOLD). HERMES is a long-term Expert in assertive SCALPING, and so, he can stay 1,2,3 days without trading, depending on the value of his "risk (configuration", but, don't worry about that, re
Algolution HK50
Kin Ching Chan
Uzman Danışmanlar
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the HK50 Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users ma
Forex Blow Up Manager
Chun Kit Lee
Uzman Danışmanlar
Forex Blow Up Manager The Spacial Forex Blow up Manager is help you account order on  insufficient margin. Start the program when it reaches the margin level you entered,the system find out maximum profit order & cut off. Avoid the largest loss order closed by the broker due to insufficient margin. The Para Lower Margin Level Start Close Order - if margin level below value, start cut off order Lower Margin Level End Close Order -if margin level greater then value ,stop cut off order Use Open O
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Uzman Danışmanlar
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
EAs Holder
Dimitri Nepomniachtchi
Uzman Danışmanlar
EA's HOLDER - Birden fazla ticaret robotunu tam kontrol altında yönetin EA'nın HOLDER'ı, yatırımcılara yönelik, birden fazla ticaret robotunu (EA) etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan gelişmiş bir sistemdir. Programla robotlarınızı ayrı sanal hesaplara dağıtabilir ve her biri için ayrı riskleri ve ticaret parametrelerini yapılandırabilirsiniz. EA'nın HOLDER'ı nasıl çalışır? EA'nın HOLDER'ı, çok sayıda ticaret robotuna sahip olan veya bunları satın almak isteyen yatırımcıların temel s
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor works on the basis of wave-like changes in price movements. The dynamic regression channel allows you to accurately predict the price movement in the short term. The Expert Advisor uses the indicator in its trading: https://www.mql5.com/en/market/product/64252 Trading instruments (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. The Expert Advisor has been successfully tested with 99% quality quotes, floating spread and random ping since 2003. Optimization of the advisor is not required.
Blocking EA US30
Murodil Eminjonov
Uzman Danışmanlar
We present to your attention an innovative advisor "Blocking EA US30". This advisor is not a martingale. Our new advisor is developed on the basis of hedging instead of stop orders, it blocks a negative order and exits blocking using a smart algorithm. The advisor has a deposit protection trading system. The trading advisor "Blocking MEANS 30" was developed by a team of programmers over several months for trading on the US30 index on a minute timeframe. The advisor was optimized by the broker FP
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Uzman Danışmanlar
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification across pairs. My focus has been on creating an advisor that would use the best indicators combined, albeit with different parameter settings. The s
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Uzman Danışmanlar
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.93 (30)
Uzman Danışmanlar
GÜNCELLEME — ARALIK 2025 Aurum Expert Advisor, Kasım 2024’ün sonunda resmi olarak satışa sunuldu. O tarihten bu yana gerçek piyasa koşullarında — haber filtresi olmadan, ek korumalar olmadan ve karmaşık sınırlamalar kullanmadan — istikrarlı şekilde çalışmaya devam etti. Gerçek piyasada geçen bir yıl, sistemin güvenilirliğini açıkça kanıtladı. Ve yalnızca bu gerçek deneyime ve istatistiklere dayanarak, Aralık 2025’te büyük bir güncelleme yayınladık: Tüm ekran çözünürlüklerine uyumlu, tamamen ye
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Uzman Danışmanlar
ThraeX – M1’de Scalping   (DAX, XAU, etc) Roma döneminin disiplininden ve hassasiyetinden ilham alan ThraeX , MetaTrader 4 için özel olarak tasarlanmış bir uzman danışmandır (Expert Advisor – EA) . Özellikle 1 dakikalık grafik (M1) üzerinde yüksek frekanslı alım satım (High-Frequency Trading) için geliştirilmiştir. Piyasanın ani dalgalanmalarını yönetmek, kısa vadeli fiyat hareketlerini yüksek hız ve uyarlanabilirlikle tespit edip bunlara tepki vermek için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: ️ M
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Forex trading bot ai
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Forex trading bot ai is an artificial intelligence-based robot with self-learning capabilities. This robot initiates its first trades based on the input parameters specified in the settings. Each trade executed by the robot is recorded in a file (memorized). The robot then analyzes all the closed trades and the conditions under which they were closed. If the overall profit of the closed trades is negative, the robot examines the parameters with which they were opened and adjusts them to improve
Zen Flow 2 MT4
Hamza Ashraf
2.33 (6)
Uzman Danışmanlar
BAŞLATMA PROMOSYONU: Mevcut fiyatla sadece birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 1.700$ 1 EA’yı bedava alın (2 ticaret hesabı için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Instruction Blog Link to Channel ZenFlow'e Hoşgeldiniz! ZenFlow, değişen piyasa trendlerine hassasiyet ve hızla uyum sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir EA'dır. XAUUSD( or GOLD) sembolü için optimize edilmiştir ve sadece bir grafik üzerinde çalıştırılmalıdır. Bu EA, yanıltıcı sinyalleri filtrelerken en uygun giriş noktal
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Uzman Danışmanlar
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Uzman Danışmanlar
EvoTrade: Piyasadaki İlk Kendini Öğrenen Ticaret Sistemi EvoTrade’i tanıtayım. Bu, en son bilgisayarlı görme ve veri analizi teknolojileriyle geliştirilmiş benzersiz bir ticaret danışmanıdır. EvoTrade, piyasadaki ilk kendini öğrenen ticaret sistemi olup, gerçek zamanlı olarak çalışır. EvoTrade, piyasa koşullarını analiz eder, stratejileri ayarlar ve değişimlere dinamik bir şekilde uyum sağlayarak her ortamda olağanüstü bir hassasiyet sunar. EvoTrade, Long Short-Term Memory (LSTM) ve Gated Recurr
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Uzman Danışmanlar
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Ekibimiz, MetaTrader terminali için son teknoloji Akıllı Ticaret Uzman Danışmanı olan Trading Robot'u tanıtmaktan büyük heyecan duyuyor. AI Sniper,   hem de   MT4   terminalleri için tasarlanmış akıllı, kendi kendini optimize eden bir ticaret robotudur. Gelişmiş bir algoritma ve en son ticaret metodolojilerini kullanan   AI Sniper,   ticaret optimizasyonunda mükemmelliği temsil eder. Hem borsa hem de borsalarda 15 yıldan fazla kapsamlı deneyime sahip ekibimiz, yenilikçi strateji yönetimi özelli
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ YENİ: Goldbot One satın alın ve 1 EA'yı ücretsiz seçin!! (2 ticaret hesabı için) KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın LIVE SIGNAL Altın piyasası için tasarlanmış son derece gelişmiş bir ticaret robotu olan   Goldbot One'ı   tanıtıyoruz .   Breakout trading'e odaklanan Goldbot One, hem destek hem de direnç seviyelerini kullanarak önemli trading fırsatlarını belirle
Yazarın diğer ürünleri
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
SET FILE Manual Guidebook  Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments en
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin R
BitcoinRobotMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Guidebook Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments ensure continued p
AbuTraderMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Launch promo: Free get 70000 Files + 5000 video courses -> contact me after purchase Hello, I am   Murodillo Eshquvvatov , An EA (Expert Advisor) completely different from all other EAs on the market. You might like trading METALS or Index. But I like to move in most major active pair, flexibility for every broker I like PROFIT. Any currency pair that can provide good long-term profits is where I will focus. That's why this EA focuses on just one currency pair, EURUSD, to understand its price
AnubisMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin R
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt