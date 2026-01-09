Statistical mt4 scanner dashboard

================================================================================

8 SÜTUNLU İSTATİSTİKSEL AVANTAJ TARAYICI

Saf Matematik. Sıfır Gösterge. Profesyonel Avantaj.

"Kumar oynamayı bırakın. İstatistiklerle işlem yapmaya başlayın."

TRADER'LARIN %95'İ NEDEN BAŞARISIZ OLUR?

Size karşı dürüst olmama izin verin.





Çoğu yatırımcının başarısız olmasının nedeni disiplin eksikliği DEĞİLDİR. Duygusal olmaları DEĞİLDİR. Ve kesinlikle "daha fazla göstergeye" ihtiyaç duymaları DEĞİLDİR.





ASIL sebep basit: İstatistiksel bir avantajları yok.





Diğer herkesle aynı gecikmeli göstergeleri kullanıyorlar:

- RSI: Hareketin ÇOKTAN gerçekleştiğini söyler

- MACD: Piyasayı 14 çubuk geriden takip eder

- Bollinger Bantları: Sadece geçmiş volatiliteyi ölçer

- Hareketli Ortalamalar: 10 mum önce ihtiyacınız olan verileri yumuşatır





Acı gerçek şu: Kaybeden %95 ile aynı araçları kullandığınızda, o %95'in bir parçası olursunuz.





ÇÖZÜM: SAF MATEMATİK

Fiyatın GERİSİNDE KALAN göstergeler yerine...

Fiyatın bir sonraki adımda İSTATİSTİKSEL OLARAK ne yapmasının muhtemel olduğunu görseydiniz nasıl olurdu?





8 SÜTUNLU İSTATİSTİKSEL AVANTAJ TARAYICI ile tanışın — size gerçek bir istatistiksel avantaj sağlamak için SAF MATEMATİK ve 30 YILLIK geçmiş verileri kullanan profesyonel düzeyde bir analiz sistemi.





GÖSTERGE YOK. Sadece olasılık. Sadece istatistik. Sadece matematik.





Bu sadece başka bir "sinyal" hizmeti değil. İşleme girmeden önce avantajınızı hesaplayan bir OLASILIK MOTORUDUR.





⚠️ ÖNEMLİ: 2-3 SÜTUN STRATEJİSİ ⚠️

Profesyonelleri amatörlerden ayıran şey şudur:





❌ YANLIŞ YAKLAŞIM: 8 sütunun hepsini açıp "mükemmel" kurulumları beklemek

✅ DOĞRU YAKLAŞIM: Birbirini TAMAMLAYAN 2-3 sütun seçmek





NEDEN SADECE 2-3 SÜTUN?

1. ÇOK FAZLA SÜTUN = ÇOK AZ İŞLEM (Aşırı filtreleme)

2. HER SÜTUN KENDİ BAŞINA GÜÇLÜDÜR (%70+ avantaj)

3. FARKLI STRATEJİLER İÇİN FARKLI SÜTUNLAR (Swing, Haber veya Kurumsal Akış)





SİHİRLİ SAYI: 2-3 uyumlu sütun. Bu, makul bir işlem sıklığı ile sağlam bir avantaj sağlar.





İSTATİSTİKSEL AVANTAJIN 8 SÜTUNU

SÜTUN 1: GEÇMİŞ MODEL (HIST) ★★★★★

"Geçmiş yalan söylemez. Modeller tekrarlanır."

--------------------------------------------------------------------------------

30 YILA KADAR olan fiyat verilerini analiz eder.

Örnek: EURUSD 52. Hafta, 30 yılın 23'ünde boğa yönlüydü = %76.67 ALIŞ avantajı.





--------------------------------------------------------------------------------

SÜTUN 2: KAZANMA ORANI (WIN) ★★★★★

"Kanıtlanmış performans. Gerçek sonuçlar."

--------------------------------------------------------------------------------

Sinyalleri son 26 dönemin gerçek performansına göre doğrular.

Örnek: 18 Galibiyet / 8 Mağlubiyet = %69.2 kanıtlanmış kazanma oranı.





--------------------------------------------------------------------------------

SÜTUN 3: COT VERİLERİ (COT) ★★★★★

"Akıllı Para ile işlem yapın, ona karşı değil."

--------------------------------------------------------------------------------

CFTC haftalık raporlarından KURUMSAL pozisyonları takip eder. Bankaların gerçekte ne yaptığını görün.





--------------------------------------------------------------------------------

SÜTUN 4: GELİŞMİŞ MEVSİMSELLİK (ADV) ★★★★☆

"Doktora Düzeyinde İstatistiksel Doğrulama"

--------------------------------------------------------------------------------

Gerçek modelleri tesadüflerden ayırmak için Z-Skoru ile istatistiksel anlamlılığı test eder.





--------------------------------------------------------------------------------

SÜTUN 5: ARDIŞIK SERİ (STRK) ★★★★★

"%85-90 Olasılık Tahmincisi"

--------------------------------------------------------------------------------

Aynı yönün ÜST ÜSTE kaç yıl gerçekleştiğini takip eder. 5+ yıllık bir seri, %85-90 devam etme olasılığına sahiptir.





--------------------------------------------------------------------------------

SÜTUN 6: GETİRİ FARKI (YLD) ★★★★☆

"Para, faizin arttığı yere akar"

--------------------------------------------------------------------------------

10 yıllık devlet tahvili getirilerini karşılaştırır. Sermaye akışları her zaman en yüksek getiriyi arar.





--------------------------------------------------------------------------------

SÜTUN 7: BİREYSEL DUYARLILIK (SENT) ★★★★☆

"Küçük yatırımcıların %90'ı kaybeder. Tam tersini yapın."

--------------------------------------------------------------------------------

Kontraryan sinyal. Kalabalığın %80'i alıştaysa, bu bir SATIŞ sinyalidir.





--------------------------------------------------------------------------------

SÜTUN 8: EKONOMİK HABERLER (NEWS) ★★★★☆

"Asla hazırlıksız yakalanmayın"

--------------------------------------------------------------------------------

ForexFactory verilerini entegre eder. Önemli haberlerden hemen önce işleme girmenizi engeller.





🎯 ÖNERİLEN 2-3 SÜTUN KOMBİNASYONLARI 🎯

================================================================================

1. MODEL TRADER: HIST + WIN + STRK (%65-75 kazanma oranı)

2. KURUMSAL TRADER: COT + YLD + SENT (%60-70 kazanma oranı)

3. HABER TRADER: NEWS + SENT + HIST (%55-65 kazanma oranı)





SAF MATEMATİK AVANTAJI

================================================================================

Bu tarayıcı SIFIR geleneksel gösterge kullanır. Bu veri bilimidir, teknik analiz değildir.





NELER DAHİL:

[1] MetaTrader 4 için EA

[2] İnteraktif Panel

[3] Çoklu Zaman Dilimi (W1, D1, MN)

[4] Otomatik COT entegrasyonu

[5] Risk Yönetimi

[6] Akıllı SL/TP Hesaplama

[7] 30+ parite, Altın, Bitcoin, Endeksler





KUMAR OYNAMAYI BIRAKIN. HESAPLAMAYA BAŞLAYIN.

