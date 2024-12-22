Synapse Trader MT4

5

Synapse Trader: Ticarette yeni ufuklar açan bir sinir ağı

Piyasayı sadece analiz etmekle kalmayıp, her gün öğrenen ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan bir akıllı asistan haline gelen bir danışman hayal edin. Synapse Trader, gelişmiş sinir ağı teknolojisine dayanan benzersiz bir araçtır ve piyasadaki en ince sinyalleri bile yakalayabilir. Bu sadece bir Uzman Danışman değil, düşünen, tahmin eden ve gelişen bir canlı sinir ağıdır.

Özel Teklif:
Synapse Trader EA, tatil dönemi boyunca sadece 399 $ karşılığında sunulmaktadır. Daha sonra fiyat önemli ölçüde artacaktır. Bu fırsatı kaçırmayın!

Kalan kopyalar: Sadece 5 kopya 399 $ fiyatıyla mevcut.

Özel kanala abone olmak için lütfen bana doğrudan mesaj gönderin.

Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin, danışman ayarları konusunda size yardımcı olabilirim.

Synapse Trader'ın Misyonu
Synapse Trader, ticarette sinir ağlarının tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Yüzlerce faktöre dayalı olarak piyasayı derinlemesine analiz eden ve tüccarların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olan bir araç sunar. Bu sadece bir algoritma değil, ticaretin sinirsel beynidir.

Ana Özellikler:

  • Synaptic Neural Core™: Gizli desenleri algılayan, piyasa döngülerini analiz eden ve her işlemle doğruluğunu artıran güçlü çok katmanlı sinir ağı mimarisi.
  • Dynamic Neural Evolution: Piyasa dalgalanmalarına uyum sağlayan, karmaşık desenleri analiz eden, duygusal trendleri belirleyen ve tahminlerini zamansal değişimlere göre ayarlayan bir teknoloji.
  • Temporal Neural Memory (TNM): Piyasanın kilit olaylarını kaydeder ve bunları geleceği tahmin etmek için kullanır, uzun vadeli trendleri ve geçmiş verileri dikkate alır.

Strateji Modülleri:

  • Altın Hassasiyet Modülü (XAU/USD): Altın-Dolar ticareti için özel olarak tasarlanmıştır. Bu modül, desen analizi, volatilite değerlendirmesi ve bu dinamik piyasada en iyi sonuçları sunmak için hassas ayarlamalar uygular.
  • Euro Analiz Modülü (EUR/USD): EUR/USD çifti için optimize edilmiştir. Dünyanın en çok işlem gören döviz çiftinde güvenilir performans için kişiselleştirilmiş stratejiler sunar.
  • Sterlin Dinamik Modülü (GBP/USD): GBP/USD için özel olarak tasarlanmıştır ve bu çiftin benzersiz dalgalanmalarına ve piyasa özelliklerine uyum sağlar.

Teknik Özellikler:

  • İşlem çiftleri: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
  • Zaman dilimi: H1
  • Minimum depozito: 200 $
  • Önerilen hesap türü: ECN veya Raw Spread
  • Kaldıraç: 1:30 ile 1:1000 arasında

Özellikler:

  • Her işlem Stop Loss ile korunur.
  • Optimal risk yönetimi için otomatik lot hesaplama.
  • Çoğu broker için optimize edilmiş varsayılan ayarlarla kolay kurulum.
  • Strateji testi sonuçları, gerçek ticaret performansıyla mükemmel şekilde örtüşür.
  • Tüm kurumsal ticaret firmalarıyla uyumludur.
  • Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için idealdir.
  • Synaptic Neural Core™ tarafından desteklenmektedir ve tüm brokerlarla sorunsuz çalışır.

Not: Geçmiş performans, sistemin potansiyelini gösterse de, gelecekteki sonuçlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.



İncelemeler 2
Muhammad Faheem Aslam
464
Muhammad Faheem Aslam 2024.12.30 18:03 
 

Hello Passive income Lovers , I just got the Synapes Trader Ea ,One of My Best Friend Purchased this Ea I was monitoring the Ea Performance from 1th Day on my Friend Account , it’s a game changer ,Great Product Excellent Ea, I didn't see this Amazing Type of Ea in the Market Place , Specially Author is Very Very Supportive & Corporative Person.

Sheng Jie Wang
588
Sheng Jie Wang 2024.12.25 10:20 
 

The author patiently answered my question? The software billing logic is also very good! I hope the author will work harder to develop good products to increase his transaction frequency and efficiency

Yazarın diğer ürünleri
Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
Uzman Danışmanlar
NEXOR-Q: Algoritmik Ticarette Adaptif Zeka Şeffaflığa Hazır mısınız? NEXOR-Q, gerçek piyasa verileriyle onaylanmış, disiplin ve uzun vadeli tutarlılığa yapılan bir yatırımdır. Kendiniz Görün: Canlı Sinyal (Live Signal): NEXOR-Q'nun gerçek performansını, kontrollü düşüşlerini ve özkaynak eğrisinin pürüzsüzlüğünü gerçek zamanlı olarak izleyin. NEXOR-Q CANLI SİNYALİ GÖRÜNTÜLE Fiyat: $299 'dan başlayan fiyatlarla. Giriş Expert Advisor'ların (EA'lar) çoğu, statik, tarihsel olarak optimize edilmiş gös
Paradox Flux Trader MT4
Andrei Vlasov
Uzman Danışmanlar
Paradox Flux Trader: Altın (XAU/USD) Ticaretinde Bir Devrim Piyasayı sadece analiz etmekle kalmayıp, ticaret yaklaşımınızı tamamen yeniden tanımlayan bir araç hayal edin.   Paradox Flux Trader, sadece bir Uzman Danışman (EA) değil, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir ticaret sistemidir. Onu piyasadaki diğer tüm çözümlerden ayıran benzersiz teknolojiler kullanır. Sınırlı Süreli Teklif Paradox Flux Trader, sınırlı bir süre için 499$   fiyatla sunulmaktadır. Promos
Executor AI UltraX MT5
Andrei Vlasov
3.89 (18)
Uzman Danışmanlar
Executor AI Ultra X , altın piyasasında algoritmik işlem için tasarlanmış ve bağımsız üç ticaret stratejisi kullanan bir Uzman Danışman'dır. Mimarisinde, yüksek uyarlanabilirlik ve analitik hassasiyet sunan Deep Q-Learning (DQN) ve Zaman Gecikmeli Sinir Ağı (TDNN) gibi gelişmiş derin öğrenme algoritmaları bulunmaktadır. DQN , takviyeli öğrenme tekniklerine dayanarak, geçmiş verileri simüle ederek ve mevcut piyasa koşullarını analiz ederek karar alma algoritmalarını optimize eder. TDNN , zaman ge
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Synapse Trader: Ticarette yeni ufuklar açan bir sinir ağı Piyasayı sadece analiz etmekle kalmayıp, her gün öğrenen ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan bir akıllı asistan haline gelen bir danışman hayal edin. Synapse Trader , gelişmiş sinir ağı teknolojisine dayanan benzersiz bir araçtır ve piyasadaki en ince sinyalleri bile yakalayabilir. Bu sadece bir Uzman Danışman değil, düşünen, tahmin eden ve gelişen bir canlı sinir ağıdır . Özel Teklif: Synapse Trader EA , tatil dönemi boyunca sad
