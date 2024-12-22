Synapse Trader MT4

Synapse Trader: Ticarette yeni ufuklar açan bir sinir ağı

Piyasayı sadece analiz etmekle kalmayıp, her gün öğrenen ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan bir akıllı asistan haline gelen bir danışman hayal edin. Synapse Trader, gelişmiş sinir ağı teknolojisine dayanan benzersiz bir araçtır ve piyasadaki en ince sinyalleri bile yakalayabilir. Bu sadece bir Uzman Danışman değil, düşünen, tahmin eden ve gelişen bir canlı sinir ağıdır.

Özel Teklif:

Synapse Trader EA, tatil dönemi boyunca sadece 399 $ karşılığında sunulmaktadır. Daha sonra fiyat önemli ölçüde artacaktır. Bu fırsatı kaçırmayın! Kalan kopyalar: Sadece 5 kopya 399 $ fiyatıyla mevcut. Özel kanala abone olmak için lütfen bana doğrudan mesaj gönderin. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin, danışman ayarları konusunda size yardımcı olabilirim.

Synapse Trader'ın Misyonu

Synapse Trader, ticarette sinir ağlarının tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Yüzlerce faktöre dayalı olarak piyasayı derinlemesine analiz eden ve tüccarların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olan bir araç sunar. Bu sadece bir algoritma değil, ticaretin sinirsel beynidir.

Ana Özellikler:

Synaptic Neural Core™: Gizli desenleri algılayan, piyasa döngülerini analiz eden ve her işlemle doğruluğunu artıran güçlü çok katmanlı sinir ağı mimarisi.

Dynamic Neural Evolution: Piyasa dalgalanmalarına uyum sağlayan, karmaşık desenleri analiz eden, duygusal trendleri belirleyen ve tahminlerini zamansal değişimlere göre ayarlayan bir teknoloji.

Temporal Neural Memory (TNM): Piyasanın kilit olaylarını kaydeder ve bunları geleceği tahmin etmek için kullanır, uzun vadeli trendleri ve geçmiş verileri dikkate alır.

Strateji Modülleri:

Altın Hassasiyet Modülü (XAU/USD): Altın-Dolar ticareti için özel olarak tasarlanmıştır. Bu modül, desen analizi, volatilite değerlendirmesi ve bu dinamik piyasada en iyi sonuçları sunmak için hassas ayarlamalar uygular.

Euro Analiz Modülü (EUR/USD): EUR/USD çifti için optimize edilmiştir. Dünyanın en çok işlem gören döviz çiftinde güvenilir performans için kişiselleştirilmiş stratejiler sunar.

Sterlin Dinamik Modülü (GBP/USD): GBP/USD için özel olarak tasarlanmıştır ve bu çiftin benzersiz dalgalanmalarına ve piyasa özelliklerine uyum sağlar.

Teknik Özellikler:

İşlem çiftleri: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD Zaman dilimi: H1

H1 Minimum depozito: 200 $

200 $ Önerilen hesap türü: ECN veya Raw Spread

ECN veya Raw Spread Kaldıraç: 1:30 ile 1:1000 arasında

Özellikler:

Her işlem Stop Loss ile korunur.

ile korunur. Optimal risk yönetimi için otomatik lot hesaplama.

Çoğu broker için optimize edilmiş varsayılan ayarlarla kolay kurulum.

Strateji testi sonuçları, gerçek ticaret performansıyla mükemmel şekilde örtüşür.

Tüm kurumsal ticaret firmalarıyla uyumludur.

Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için idealdir.

Synaptic Neural Core™ tarafından desteklenmektedir ve tüm brokerlarla sorunsuz çalışır.

