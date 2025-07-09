GridSync Pro

GridSync Pro   bir   sofistike grid ticareti EA   için tasarlanmış   MetaTrader 4   birleştiren   tam otomatik yürütme   ile   manuel ticaret esnekliği . Bu   akıllı şebeke EA   bir uygulama yapar   martingale olmayan, gelişmiş grid stratejisi   ile   hassas risk yönetimi kontrolleri , dahil olmak üzere   günlük kar hedefleri, zarar limitleri ve takip eden durdurmalar   sermayeyi korumak için   değişken piyasa koşulları . Sistem bir   önceden aralıklı bekleyen siparişlerin sürekli ızgarası   (dur veya sınırla) her iki yönde   sınırlar olmadan , sistematik olarak doldurma   fiyat farkları   her ikisi sırasında   değişen ve eğilim gösteren koşullar .

EA bir   özelleştirilebilir grid ağı   ile   ayarlanabilir adım boyutları (3+ pip)   Ve   emir yoğunluğu (taraf başına 2+ emir) , tüccarların arasında seçim yapmalarına olanak tanır   durdurma emirleri, limit emirleri veya hibrit yaklaşımlar .   gelişmiş risk yönetimi   fiyat tersine döndüğünde zarar eden pozisyonları otomatik olarak kârla kapatır   Trend hareketinin %50'si , ihtiyaç ortadan kalkıyor   tam geri çekilme . Ek özellikler şunları içerir   zaman oturum filtreleri    kaçınmak   yüksek etkili haber olayları   ve destek   çoklu çift ticareti   (Altın, BTC, Forex majörleri) ile   bireysel sihirli sayı takibi .


Temel Özellikler

  • Esnek Şebeke Yapılandırması:   Ayarlamak   FirstOrderDistance (4 pip), GridStepSize (3 pip) ve GridOrdersPerSide (2)   oynaklığa uyum sağlamak için

  • Gelişmiş Risk Kontrolleri:   Ayarlamak   TakeProfit (0,25$/işlem), StopLoss (5$/işlem), DailyProfitTarget (5$) ve DailyLossLimit (10$)

  • Akıllı Ticaret Yönetimi:   İsteğe bağlı   takip eden duraklar (TrailStart 1$, TrailRetreat 0,50$)   Ve   sermaye tabanlı otomatik kapanma

  • Profesyonel Gösterge Paneli:   Gerçek zamanlı izleme   bakiye, marj, K/Z (günlük/haftalık/aylık)   ile   tek tıklamayla manuel geçersiz kılmalar

  • Düşük Gecikmeli Yürütme:   İçin optimize edildi   hızlı sipariş doldurma


Bu EA'yı Kimler Kullanmalı?

  • Grid Trading Tutkunları:   Birini arıyorum   martingale olmayan, gelişmiş grid stratejisi   ile   çekme kontrolleri

  • Altın/BTC Scalper'ları:   Sermayeleştirme   Gün içi oynaklık   XAUUSD veya kripto piyasalarında

  • Çoklu Çift Yatırımcıları:   Koşma   paralel ızgaralar   Forex, endeksler veya emtialar üzerinde

  • Riskten Kaçınan Otomatik Yatırımcılar:   Kullanarak   günlük kar tavanları   Ve   kayıp limitleri


Optimum Enstrümanlar ve Ayarlar

  • En İyi Performans Gösterenler:   XAUUSD (Altın), BTCUSD, EURUSD ve   düşük spreadli majörler

  • Önerilen Zaman Dilimleri:   Tüm zaman dilimlerinde etkili bir şekilde çalışır

  • Oturum Zamanlaması:   Özelleştirilebilir oturum filtreleri yüksek oynaklık dönemlerinden kaçınmaya yardımcı olur


Son Notlar – Modern Bir Şebeke Çözümü

Öncelikli olarak yatırım yapan tüccarlar için tasarlandı   risk ayarlı şebeke stratejileri   martingale bağımlılığı olmadan,   GridSync Pro   birleştirir   gelişmiş otomasyon   ile   manuel esneklik   aracılığıyla   özelleştirilebilir gösterge paneli ,   karma emir tipleri (stop/limit) ve   akıllı oturum filtreleri . Sistemin   uyarlanabilir ızgara aralığı   değişen koşullara dinamik olarak yanıt verir   likidite koşulları ,   granüler kontroller   hassas ayarlamaya izin verir   risk parametreleri .

İçin   en iyi performans , şiddetle tavsiye ediyoruz   önce demo sürümünü indirin   ticaret tarzınızla uyumluluğu doğrulamak için. Satın aldıktan sonra,   2-3 hafta boyunca kapsamlı testler   bir demo ortamında tanımlamak için   ideal yapılandırmalar, dahil   ızgara adım boyutları, günlük kar hedefleri, enstrüman seçimi ve düşüş toleransı ile tanışırken   kapsamlı gösterge paneli arayüzü .

Bu   uzman danışman   dağıtıldığında en iyi performansı gösterir   ECN brokerları   ile   dar spreadler , kullanarak   muhafazakar başlangıç ayarları   (0,01 lot, 0,25 $ kar al) ve   zaman tabanlı oturum filtreleri   kaçınmak   yüksek volatilite dönemleri . Teknik yardıma ihtiyacınız varsa veya operasyonel sorunlarla karşılaşırsanız, soruları yanıtlamak ve gerekli iyileştirmeleri uygulamak için doğrudan özel mesaj yoluyla benimle iletişime geçin .

Birleştirerek   şeffaf risk yönetimi   ile   esnek yürütme modları ,   GridSync Pro   tüccarlara bir teklif sunuyor   sofistike ama erişilebilir   modern yaklaşım   şebeke ticareti   karşısında   Forex ve CFD piyasaları .


