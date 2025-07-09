GridSync Pro bir sofistike grid ticareti EA için tasarlanmış MetaTrader 4 birleştiren tam otomatik yürütme ile manuel ticaret esnekliği . Bu akıllı şebeke EA bir uygulama yapar martingale olmayan, gelişmiş grid stratejisi ile hassas risk yönetimi kontrolleri , dahil olmak üzere günlük kar hedefleri, zarar limitleri ve takip eden durdurmalar sermayeyi korumak için değişken piyasa koşulları . Sistem bir önceden aralıklı bekleyen siparişlerin sürekli ızgarası (dur veya sınırla) her iki yönde sınırlar olmadan , sistematik olarak doldurma fiyat farkları her ikisi sırasında değişen ve eğilim gösteren koşullar .

EA bir özelleştirilebilir grid ağı ile ayarlanabilir adım boyutları (3+ pip) Ve emir yoğunluğu (taraf başına 2+ emir) , tüccarların arasında seçim yapmalarına olanak tanır durdurma emirleri, limit emirleri veya hibrit yaklaşımlar . gelişmiş risk yönetimi fiyat tersine döndüğünde zarar eden pozisyonları otomatik olarak kârla kapatır Trend hareketinin %50'si , ihtiyaç ortadan kalkıyor tam geri çekilme . Ek özellikler şunları içerir zaman oturum filtreleri kaçınmak yüksek etkili haber olayları ve destek çoklu çift ticareti (Altın, BTC, Forex majörleri) ile bireysel sihirli sayı takibi .





Temel Özellikler

Esnek Şebeke Yapılandırması: Ayarlamak FirstOrderDistance (4 pip), GridStepSize (3 pip) ve GridOrdersPerSide (2) oynaklığa uyum sağlamak için

Gelişmiş Risk Kontrolleri: Ayarlamak TakeProfit (0,25$/işlem), StopLoss (5$/işlem), DailyProfitTarget (5$) ve DailyLossLimit (10$)

Akıllı Ticaret Yönetimi: İsteğe bağlı takip eden duraklar (TrailStart 1$, TrailRetreat 0,50$) Ve sermaye tabanlı otomatik kapanma

Profesyonel Gösterge Paneli: Gerçek zamanlı izleme bakiye, marj, K/Z (günlük/haftalık/aylık) ile tek tıklamayla manuel geçersiz kılmalar

Düşük Gecikmeli Yürütme: İçin optimize edildi hızlı sipariş doldurma



Bu EA'yı Kimler Kullanmalı?

Grid Trading Tutkunları: Birini arıyorum martingale olmayan, gelişmiş grid stratejisi ile çekme kontrolleri

Altın/BTC Scalper'ları: Sermayeleştirme Gün içi oynaklık XAUUSD veya kripto piyasalarında

Çoklu Çift Yatırımcıları: Koşma paralel ızgaralar Forex, endeksler veya emtialar üzerinde

Riskten Kaçınan Otomatik Yatırımcılar: Kullanarak günlük kar tavanları Ve kayıp limitleri



Optimum Enstrümanlar ve Ayarlar

En İyi Performans Gösterenler: XAUUSD (Altın), BTCUSD, EURUSD ve düşük spreadli majörler

Önerilen Zaman Dilimleri: Tüm zaman dilimlerinde etkili bir şekilde çalışır

Oturum Zamanlaması: Özelleştirilebilir oturum filtreleri yüksek oynaklık dönemlerinden kaçınmaya yardımcı olur



Son Notlar – Modern Bir Şebeke Çözümü

Öncelikli olarak yatırım yapan tüccarlar için tasarlandı risk ayarlı şebeke stratejileri martingale bağımlılığı olmadan, GridSync Pro birleştirir gelişmiş otomasyon ile manuel esneklik aracılığıyla özelleştirilebilir gösterge paneli , karma emir tipleri (stop/limit) ve akıllı oturum filtreleri . Sistemin uyarlanabilir ızgara aralığı değişen koşullara dinamik olarak yanıt verir likidite koşulları , granüler kontroller hassas ayarlamaya izin verir risk parametreleri .

İçin en iyi performans , şiddetle tavsiye ediyoruz önce demo sürümünü indirin ticaret tarzınızla uyumluluğu doğrulamak için. Satın aldıktan sonra, 2-3 hafta boyunca kapsamlı testler bir demo ortamında tanımlamak için ideal yapılandırmalar, dahil ızgara adım boyutları, günlük kar hedefleri, enstrüman seçimi ve düşüş toleransı ile tanışırken kapsamlı gösterge paneli arayüzü .

Bu uzman danışman dağıtıldığında en iyi performansı gösterir ECN brokerları ile dar spreadler , kullanarak muhafazakar başlangıç ayarları (0,01 lot, 0,25 $ kar al) ve zaman tabanlı oturum filtreleri kaçınmak yüksek volatilite dönemleri . Teknik yardıma ihtiyacınız varsa veya operasyonel sorunlarla karşılaşırsanız, soruları yanıtlamak ve gerekli iyileştirmeleri uygulamak için doğrudan özel mesaj yoluyla benimle iletişime geçin .

Birleştirerek şeffaf risk yönetimi ile esnek yürütme modları , GridSync Pro tüccarlara bir teklif sunuyor sofistike ama erişilebilir modern yaklaşım şebeke ticareti karşısında Forex ve CFD piyasaları .



