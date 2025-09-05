SCIPIO AI, finans piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimden sonra oluşturduğum Otomatik işlem BOT'umdur, TİCARET faaliyetinin, girişin, yönetimin, zarar durdurmanın %100'ünü otomatikleştirir, gün geçtikçe TİCARETÇİNİN hiçbir şey yapması gerekmez.





Bu EA aynı anda yalnızca 1 TİCARET açar ve hemen DURDURMA KAYBINI çok yakına ayarlar, ızgara veya martingale kullanmaz, her seferinde bir işlem yapar, böylece büyük DRAW DONW'dan kaçınır.





Son birkaç günün davranışına göre TİCARETİ (UZUN + KISA) açmak için en iyi anı belirlemek için yapay zeka kullanır.





NASIL TİCARET YAPILIR

+ EA'yı grafiğe koymak, OTOMATİK TİCARET'i etkinleştirmek yeterlidir ve başka bir şey yapılması gerekmez.

+ bu EA GBPUSD'de kullanılmak üzere oluşturulmuştur, diğer varlıklar desteklenmez

+ herhangi bir zaman diliminde görülebilir çünkü işlem her zaman diliminde aynıdır, nihai sonuç değişmez. + orta vadede, her gün sabırlı olursanız sonuçlar elde edilir.

+ kullanılacak lotu dikkatlice seçin çünkü bu Ea her zaman aynı lot boyutunu kullanacaktır.

+ lot, ayarlar arayüzünden ayarlanabilir ve istediğiniz zaman değiştirilebilir.

+ SCIPIO EA'yı aktif tutmanız ve PC'yi Londra saatiyle 00.00'dan akşam saatlerine kadar açık tutmanız önerilir, isterseniz bir VPS kullanabilirsiniz.

+ TRADER, TRADES'leri manuel olarak kapatabilir, Ea diğerlerini açmayacaktır, ancak sabırlı olmanız ve EA'nın açma ve kapatma işlemini yapmasına izin vermeniz önerilir.





AYARLAR VE GİRİŞ

+ ÖN TANIMLI ayarlar her zaman iyidir, hiçbir şeyi optimize etmeye gerek yoktur.

+ AI kullanarak bu BOT her seferinde geçerli döneme göre otomatik olarak optimize olur

+ yalnızca ayar: hesap bakiyenize bağlı olarak her işlemde kullanılacak lot.





DAĞITIM

+ MT4 ve MT5'te çalışır

+ yalnızca EURUSD için oluşturulmuştur, diğer varlıklarda kullanımı tarafımızca desteklenmektedir.

- dahil: 5 aktivasyon

- iletişim için: sfscalper.com@gmail.com