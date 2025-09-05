Scipio Ea
- Uzman Danışmanlar
- Stefano Frisetti
- Sürüm: 2.10
- Güncellendi: 5 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
SCIPIO AI, finans piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimden sonra oluşturduğum Otomatik işlem BOT'umdur, TİCARET faaliyetinin, girişin, yönetimin, zarar durdurmanın %100'ünü otomatikleştirir, gün geçtikçe TİCARETÇİNİN hiçbir şey yapması gerekmez.
Bu EA aynı anda yalnızca 1 TİCARET açar ve hemen DURDURMA KAYBINI çok yakına ayarlar, ızgara veya martingale kullanmaz, her seferinde bir işlem yapar, böylece büyük DRAW DONW'dan kaçınır.
Son birkaç günün davranışına göre TİCARETİ (UZUN + KISA) açmak için en iyi anı belirlemek için yapay zeka kullanır.
NASIL TİCARET YAPILIR
+ EA'yı grafiğe koymak, OTOMATİK TİCARET'i etkinleştirmek yeterlidir ve başka bir şey yapılması gerekmez.
+ bu EA GBPUSD'de kullanılmak üzere oluşturulmuştur, diğer varlıklar desteklenmez
+ herhangi bir zaman diliminde görülebilir çünkü işlem her zaman diliminde aynıdır, nihai sonuç değişmez. + orta vadede, her gün sabırlı olursanız sonuçlar elde edilir.
+ kullanılacak lotu dikkatlice seçin çünkü bu Ea her zaman aynı lot boyutunu kullanacaktır.
+ lot, ayarlar arayüzünden ayarlanabilir ve istediğiniz zaman değiştirilebilir.
+ SCIPIO EA'yı aktif tutmanız ve PC'yi Londra saatiyle 00.00'dan akşam saatlerine kadar açık tutmanız önerilir, isterseniz bir VPS kullanabilirsiniz.
+ TRADER, TRADES'leri manuel olarak kapatabilir, Ea diğerlerini açmayacaktır, ancak sabırlı olmanız ve EA'nın açma ve kapatma işlemini yapmasına izin vermeniz önerilir.
AYARLAR VE GİRİŞ
+ ÖN TANIMLI ayarlar her zaman iyidir, hiçbir şeyi optimize etmeye gerek yoktur.
+ AI kullanarak bu BOT her seferinde geçerli döneme göre otomatik olarak optimize olur
+ yalnızca ayar: hesap bakiyenize bağlı olarak her işlemde kullanılacak lot.
DAĞITIM
+ MT4 ve MT5'te çalışır
+ yalnızca EURUSD için oluşturulmuştur, diğer varlıklarda kullanımı tarafımızca desteklenmektedir.
- dahil: 5 aktivasyon
- YOUTUBE Kanalı: https://www.youtube.com/c/SFSCALPER
- iletişim için: sfscalper.com@gmail.com