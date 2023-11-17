C7x21 Crossing MT4

Présentation de C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personnalisable pour les stratégies de croisement de SMA

Découvrez le potentiel de la stratégie classique mais puissante de croisement de la Moyenne Mobile Simple (SMA) 7/21 avec C7x21 Crossing. Conçu avec expertise pour fonctionner sur un large éventail de marchés et de périodes, cet Expert Advisor (EA) utilise l'approche éprouvée des croisements de SMA, renforcée par la précision ajoutée d'un filtre de l'Indice de Canal des Marchandises (CCI) sur 14 périodes.

Caractéristiques clés :

  • Signaux dynamiques de croisement de SMA : Au cœur de C7x21 Crossing se trouve la stratégie de croisement de deux SMA, utilisant une SMA rapide de 7 périodes et une SMA lente de 21 périodes pour générer des entrées de commerce, vous offrant ainsi la possibilité de capitaliser sur les mouvements de tendance et contre-tendance.
  • Filtre CCI intégré : Renforçant les entrées de commerce, l'EA utilise un CCI de 14 périodes, fournissant un filtre robuste pour identifier les conditions de surachat et de survente, garantissant que vous vous engagez dans des configurations à probabilité plus élevée.
  • Gestion flexible de la position : La personnalisation est primordiale avec des options pour ouvrir des positions longues et courtes, fermer des échanges sur le croisement opposé, et la fonctionnalité innovante pour initier des échanges uniquement lorsque le swap quotidien est positif, optimisant votre stratégie pour la rentabilité à long terme.
  • Contrôle du risque à portée de main : Gérez votre exposition avec des réglages ajustables de prise de profit et de stop loss, et améliorez votre gestion des échanges avec une fonction de stop suiveur optionnelle.
  • Options de taille de trade sur mesure : Que vous préfériez des tailles de lot fixes ou des lots dynamiques basés sur l'effet de levier, C7x21 Crossing s'adapte à votre style de gestion de l'argent, offrant flexibilité et contrôle sur votre risque de trading.

Points forts de la personnalisation :

  • Commutateur de position Longue et Courte : Optimisez votre stratégie pour qu'elle soit en accord avec le sentiment du marché en choisissant de vous engager dans des positions longues (ACHAT) et/ou courtes (VENTE).
  • Mode d'ouverture retardée : Une option d'entrée retardée vous permet d'entrer sur le marché après un signal confirmé, réduisant l'impact du bruit du marché et augmentant la précision de vos entrées.
  • Filtre de Swap positif : Améliorez les échanges à long terme en vous assurant que les positions ne sont ouvertes que lorsque le swap est neutre ou positif, préservant vos profits des coûts de swap.
  • Dimensionnement adaptatif des lots : Utilisez une taille de lot fixe ou adaptez la taille de votre position dynamiquement avec l'effet de levier pour une approche intelligente de l'allocation de capital.
  • Personnalisation du stop suiveur : Protégez activement les gains avec un stop suiveur personnalisable qui se déplace avec le prix, sécurisant les profits tout en laissant de la place pour le mouvement.

Pourquoi C7x21 Crossing ? Conçu pour les traders novices comme expérimentés, C7x21 Crossing est votre compagnon pour naviguer dans les complexités du marché avec une approche stratégique. La capacité de l'EA à s'adapter à votre stratégie unique, combinée à ses fonctionnalités de gestion des risques intégrées, vous offre les outils pour une expérience de trading disciplinée et efficace.

Que vous vous concentriez sur les principales paires de Forex ou que vous diversifiez sur les marchés, C7x21 Crossing est l'avantage stratégique dont vous avez besoin. Avec un soutien complet et des mises à jour régulières, vous n'êtes jamais seul dans votre parcours de trading.

Prêt à expérimenter la puissance de la précision stratégique ? C7x21 Crossing est plus qu'un EA ; c'est la prochaine étape de votre évolution dans le trading. Exploitez la synergie du croisement de SMA et du filtrage CCI pour propulser vos échanges vers de nouveaux sommets.

Des questions ou besoin d'une personnalisation supplémentaire ? N'hésitez pas à nous contacter.

Avertissement : Il ne s'agit pas d'un système entièrement automatisé. Des tests rétrospectifs approfondis sont nécessaires pour déterminer la performance optimale dans des marchés spécifiques.

