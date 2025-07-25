Emilian MT4

Emilian: L'Expert Advisor pour MetaTrader 4

Aperçu

Rencontrez Emilian, l'Expert Advisor qui utilise des Moyennes Mobiles Exponentielles (MME) et l'Indice de Force Relative (RSI 21) pour ouvrir et fermer des trades.

Offrant des stratégies de gestion des risques personnalisables, Emilian utilise également la True Range Moyenne (ATR 12) ou des valeurs spécifiques en pips pour définir les niveaux de Take Profit et de Stop Loss.

Caractéristiques Clés

Stratégie de Croisement de MME: Utilise des MME rapides et lentes pour les signaux de croisement.
Confirmation RSI 21: Ajoute une couche supplémentaire de confirmation via le RSI 21, réduisant les faux positifs.
Positionnement Flexible: Permet des positions à l'achat et à la vente, entièrement ajustables à vos préférences de trading.

Gestion Dynamique des Risques: Choisissez entre des paramètres de Take Profit et de Stop Loss basés sur l'ATR ou en pips.

Paramètres d'Entrée

LongPositions: Permet l'ouverture de positions LONG/ACHAT.
ShortPositions: Permet l'ouverture de positions SHORT/VENTE.
Lots: Taille de lot standard pour l'ouverture de positions.
EMA_Fast & EMA_Slow: Périodes MME rapides et lentes pour la stratégie de croisement.
StopAndTipByPips: Choix entre Take Profit et Stop Loss basés sur l'ATR ou en pips.
TakeProfit_in_Pips & StoppLoss_in_Pips: Spécifiez le Take Profit et le Stop Loss en pips.
Use_RSI21_asFilter: Option d'utiliser le RSI21 comme filtre de trading.
RSI21_AboveBuy & RSI21_UnderSell: Niveaux de RSI pour les signaux d'achat et de vente.

Emilian offre une approche du trading de marché à la fois complète et flexible. En combinant des stratégies éprouvées et des paramètres personnalisables, il répond aux besoins des traders de tous niveaux d'expérience.

Avertissement : Il ne s'agit pas d'un système automatisé ; vous devriez faire des tests rétrospectifs et entrer les valeurs correctes;

De l'Auteur:

Ajustez les paramètres d'entrée selon votre stratégie de trading et votre tolérance au risque.

Testez l'Expert Advisor sur un compte démo avant de passer en live.

Assurez-vous de faire vos tests rétrospectifs pour le marché spécifique que vous choisissez.



