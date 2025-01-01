İsteğin sadece bir kısmı tamamlandı

Sembol üzerindeki emirler ve pozisyonlar için hacim sınırına ulaşıldı

Pozisyonun tamamen veya kısmen kapatılması denendiğinde, önceden tanımlanan ve yeni yerleştirilen kapanış emirlerinin hacimlerinin mevcut pozisyon hacmini aşması durumunda

Bir pozisyonun ters yönlü başka bir pozisyonla kapatılması denendiğinde, önceden tanımlanan bir kapanış emri mevcutsa

Belirtilen pozisyon için zaten bir kapanış emri var. Bu durum hedge'li sistemde ortaya çıkabilir:

10040

TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS