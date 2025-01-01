DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileBinReadObject 

ReadObject

CObject sınıfının soyundan gelen bir örneğin verilerini okur.

bool  ReadObject(
   CObject*  object      // Nesnenin referansı
   )

Parametreler

object

[in]  Okunacak olan – CObject sınıfının soyundan gelen – örneğin referansı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', veri okunamadıysa 'false'.