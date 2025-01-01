- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Open
Belirtilen dosyayı açar ve açma işlemi başarılı ise dosyayı sınıf örneğine atar.
|
int Open(
Parametreler
file_name
[in] Açılacak dosyanın ismi.
flags
[in] Dosya açma bayrakları.
delimiter=9
[in] CSV dosya ayraçları.
Dönüş değeri
Açılan dosyanın tanıtıcı değeri.
Not
Çalışma klasörü, SetCommon() yöntemiyle tanımlanan FILE_COMMON bayrağına bağlıdır.