DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileOpen 

Open

Belirtilen dosyayı açar ve açma işlemi başarılı ise dosyayı sınıf örneğine atar.

int  Open(
   const string  file_name,       // Dosya ismi
   int           flags,           // Bayraklar
   short         delimiter=9      // Ayraç
   )

Parametreler

file_name

[in]  Açılacak dosyanın ismi.

flags

[in]  Dosya açma bayrakları.

delimiter=9

[in]  CSV dosya ayraçları.

Dönüş değeri

Açılan dosyanın tanıtıcı değeri.

Not

Çalışma klasörü, SetCommon() yöntemiyle tanımlanan FILE_COMMON bayrağına bağlıdır.