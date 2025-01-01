DokümantasyonBölümler
Dosyadan, float tipli bir diziyi okur

bool  ReadFloatArray(
   float&  array[],            // Hedef dizi
   int     start_item=0,       // Başlangıç elemanı
   int     items_count=-1      // Okunacak eleman sayısı
   )

Parametreler

array[]

[in]  float tipli hedef dizinin referansı.

start_item=0

[in]  Okumaya başlanacak ilk eleman.

items_count=-1

[in]  Okunacak elemanların sayısı (-1 : dosya sonuna kadar oku).

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', veri okunamadıysa 'false'.