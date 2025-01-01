DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileBinWriteIntegerArray 

WriteIntegerArray

int veya uint tipli değişkenlerden oluşan bir diziyi dosyaya yazar.

uint  WriteIntegerArray(
   int&  array[],            // Yazılacak dizi
   int   start_item=0,       // Başlangıç elemanı
   int   items_count=-1      // Yazılacak elemanların sayısı
   )

Parametreler

array[]

[in]  Yazılacak dizi.

start_item=0

[in]  Yazmaya başlanacak ilk elemanın indisi.

items_count=-1

[in]  Yazılacak elemanların sayısı (-1 : tüm dizi).

Dönüş değeri

Yazılan baytların sayısı.