DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileBinWriteCharArray 

WriteCharArray

char veya uchar tipli değişkenlerden oluşan bir diziyi dosyaya yazar.

uint  WriteCharArray(
   char&  array[],            // Dizinin referansı
   int    start_item=0,       // Başlangıç elemanı
   int    items_count=-1      // Eleman sayısı
   )

Parametreler

array[]

[in]  Yazılacak dizi.

start_item=0

[in]  Yazmaya başlanacak ilk elemanın indisi.

items_count=-1

[in]  Yazılacak elemanların sayısı (-1 : tüm dizi).

Dönüş değeri

Yazılan baytların sayısı.