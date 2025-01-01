DokümantasyonBölümler
Belirtilen filtre ile arama başlatır.

int  FileFindFirst(
   const string  filter,        // Arama filtresi
   string&       file_name      // Dizgi referansı
   )

Parametreler

filter

[in]  Arama filtresi.

file_name

[out]  Bulunana ilk dosya için dizgi referansı.

Dönüş değeri

Başarılı olması durumunda tanıtıcı değere dönüş yapar, bu değer FileFindNext kullanarak yapılacak yeni arama için veya – filtreye karşılık gelen hiçbir dosya yoksa – INVALID_HANDLE dönüşü için kullanılabilir.

Not

Çalışma klasörü, SetCommon() yöntemiyle tanımlanmış olan FILE_COMMON bayrağına bağlıdır.