FileFindFirst

Belirtilen filtre ile arama başlatır.

int FileFindFirst(

const string filter,

string& file_name

)

Parametreler

filter

[in] Arama filtresi.

file_name

[out] Bulunana ilk dosya için dizgi referansı.

Dönüş değeri

Başarılı olması durumunda tanıtıcı değere dönüş yapar, bu değer FileFindNext kullanarak yapılacak yeni arama için veya – filtreye karşılık gelen hiçbir dosya yoksa – INVALID_HANDLE dönüşü için kullanılabilir.

Not

Çalışma klasörü, SetCommon() yöntemiyle tanımlanmış olan FILE_COMMON bayrağına bağlıdır.