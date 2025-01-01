MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileFileFindFirst
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindFirst
Belirtilen filtre ile arama başlatır.
|
int FileFindFirst(
Parametreler
filter
[in] Arama filtresi.
file_name
[out] Bulunana ilk dosya için dizgi referansı.
Dönüş değeri
Başarılı olması durumunda tanıtıcı değere dönüş yapar, bu değer FileFindNext kullanarak yapılacak yeni arama için veya – filtreye karşılık gelen hiçbir dosya yoksa – INVALID_HANDLE dönüşü için kullanılabilir.
Not
Çalışma klasörü, SetCommon() yöntemiyle tanımlanmış olan FILE_COMMON bayrağına bağlıdır.