ReadChar

char veya uchar tipli değişkeni okur.

bool  ReadChar(
   char&  value      // Hedef değişken
   )

Parametreler

value

[in]  char tipli hedef değişkeni.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', veri okunamadıysa 'false'.