Dosya kopyalar.

bool  Copy(
   const string  src_name,      // Kaynak dosya ismi
   int           src_flag,      // Bayrak
   const string  dst_name,      // Kopya dosyanın ismi
   int           dst_flags      // Bayraklar
   )

Parametreler

src_name

[in]  Kopyalanacak dosya.

src_flag

[in]  Kopyalanacak dosyanın bayrakları (sadece FILE_COMMON kullanılır).

dst_name

[in]  Kopya dosyanın ismi.

dst_flags

[in]  Kopya dosyanın bayrakları (sadece FILE_REWRITE ve FILE_COMMON kullanılır).

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', dosya kopyalanamamışsa 'false'.