ReadInteger

Dosyadan int veya uint tipli bir değişken okur.

bool  ReadInteger(
   int&  value      // hedef değişken
   )

Parametreler

value

[in]  int veya uint tipli hedef değişken.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', veri okunamadıysa 'false'.