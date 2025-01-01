MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileFileFindNext
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindNext
FileFindFirst() fonksiyonu ile başlatılan aramayı devam ettirir.
|
bool FileFindNext(
Parametreler
search_handle
[in] FileFindFirst() yöntemiyle alınan arama işleyicisi.
file_name
[in] Başarılı şekilde bulunan bir sonraki dosyanın ismi için dizgi referansı.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', filtreye karşılık gelen hiçbir dosya yoksa 'false'.