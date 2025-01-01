DokümantasyonBölümler
FileFindNext

FileFindFirst() fonksiyonu ile başlatılan aramayı devam ettirir.

bool  FileFindNext(
   int      search_handle,     // Arama işleyicisi
   string&  file_name          // Bulunan bir sonraki dosya için dizgi referansı
   )

Parametreler

search_handle

[in]  FileFindFirst() yöntemiyle alınan arama işleyicisi.

file_name

[in]  Başarılı şekilde bulunan bir sonraki dosyanın ismi için dizgi referansı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', filtreye karşılık gelen hiçbir dosya yoksa 'false'.