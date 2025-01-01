FileFindNext

FileFindFirst() fonksiyonu ile başlatılan aramayı devam ettirir.

bool FileFindNext(

int search_handle,

string& file_name

)

Parametreler

search_handle

[in] FileFindFirst() yöntemiyle alınan arama işleyicisi.

file_name

[in] Başarılı şekilde bulunan bir sonraki dosyanın ismi için dizgi referansı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', filtreye karşılık gelen hiçbir dosya yoksa 'false'.