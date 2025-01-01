- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
SetUnicode
FILE_UNICODE bayrağını ayarlar/temizler.
|
void SetUnicode(
Parametreler
unicode
[in] FILE_UNICODE bayrağının yeni değeri.
Not
Dizgi işlemlerinin sonucu FILE_UNICODE bayrağına bağlıdır. Değer 'false' ise, ANSI kodlaması (bir bitlik semboller) kullanılır. Bayrak ayarlanmışsa UNICODE kodlaması kullanılır (iki bitlik semboller). Dosya zaten açılmış durumdaysa bayrak değiştirilemez.