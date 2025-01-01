SetUnicode

FILE_UNICODE bayrağını ayarlar/temizler.

void SetUnicode(

bool unicode

)

Parametreler

unicode

[in] FILE_UNICODE bayrağının yeni değeri.

Not

Dizgi işlemlerinin sonucu FILE_UNICODE bayrağına bağlıdır. Değer 'false' ise, ANSI kodlaması (bir bitlik semboller) kullanılır. Bayrak ayarlanmışsa UNICODE kodlaması kullanılır (iki bitlik semboller). Dosya zaten açılmış durumdaysa bayrak değiştirilemez.