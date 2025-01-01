DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileFolderClean 

FolderClean

Belirtilen klasörü temizler.

bool  FolderClean(
   const string  folder_name      // Klasör ismi
   )

Parametreler

folder_name

[in]  Silinecek klasörün ismi. FILE_COMMON bayrağıyla tanımlanan klasörün bulunduğu adresi içerir.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', dosya silinemediyse 'false'.

Not

Çalışma klasörü, SetCommon() yöntemiyle tanımlanmış olan FILE_COMMON bayrağına bağlıdır.