Dokümantasyon
MQL5 Referansı Standart Kütüphane Dosyalar CFile BinWriteDouble 

WriteDouble

double tipli bir değişkeni dosyaya yazar.

uint  WriteDouble(
   double  value      // değer
   )

Parametreler

value

[in]  Yazılacak değişken.

Dönüş değeri

Yazılan baytların sayısı.