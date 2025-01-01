DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileBinWriteLong 

WriteLong

long veya ulong tipli bir değişkeni dosyaya yazar.

uint  WriteLong(
   long  value      // Değer
   )

Parametreler

value

[in]  Yazılacak değişken.

Dönüş değeri

Yazılan baytların sayısı.