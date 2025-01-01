SetCommon

FILE_COMMON bayrağını ayarlar/temizler.

void SetCommon(

bool common

)

Parametreler

common

[in] FILE_COMMON bayrağının yeni değeri.

Not

FILE_UNICODE bayrağı mevcut çalışma klasörünü gösterir. Değer 'false' ise, mevcut çalışma klasörü olarak yerel terminal klasörü kullanılır. Değer 'true' ise, mevcut çalışma klasörü olarak genel klasör kullanılır. Dosya zaten açılmış durumdaysa bayrak değiştirilemez.