- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
SetCommon
FILE_COMMON bayrağını ayarlar/temizler.
|
void SetCommon(
Parametreler
common
[in] FILE_COMMON bayrağının yeni değeri.
Not
FILE_UNICODE bayrağı mevcut çalışma klasörünü gösterir. Değer 'false' ise, mevcut çalışma klasörü olarak yerel terminal klasörü kullanılır. Değer 'true' ise, mevcut çalışma klasörü olarak genel klasör kullanılır. Dosya zaten açılmış durumdaysa bayrak değiştirilemez.