- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
CFile
CFile sınıfı; CFileBin ve CFileTxt sınıfları için bir temel sınıftır.
Açıklama
CFile sınıfı, soyundan gelen sınıflar için MQL5 API dosya ve klasör işlemlerine kolay erişim sağlar.
Bildirim
|
class CFile: public CObject
Başlık
|
#include <Files\File.mqh>
Sınıf Yöntemleri
|
Özellikler
|
|
Dosya tanıtıcı değerini alır
|
Dosya ismini alır
|
Dosya bayraklarını alır
|
FILE_UNICODE bayrağını ayarlar/temizler
|
FILE_COMMON bayrağını ayarlar/temizler
|
Dosyalar için genel yöntemler
|
|
Dosya açar
|
Dosya kapar
|
Dosya siler
|
Dosyanın varlığını denetler
|
Dosyayı kopyalar
|
Dosyayı isimlendirir/taşır
|
Dosya boyutunu alır
|
Mevcut dosya konumunu alır
|
Mevcut dosya konumunu ayarlar
|
Dosyayı diskten temizler
|
Dosya sonunu denetler
|
Satır sonunu denetler
|
Klasörler için genel yöntemler
|
|
Klasör oluşturur
|
Klasörü siler
|
Klasörü temizler
|
Arama yöntemleri
|
|
Dosya araması başlatır
|
Dosya aramasını devam ettirir
|
Arama işlemini sonlandırır