CFile

CFile sınıfı; CFileBin ve CFileTxt sınıfları için bir temel sınıftır.

Açıklama

CFile sınıfı, soyundan gelen sınıflar için MQL5 API dosya ve klasör işlemlerine kolay erişim sağlar.

Bildirim

class CFile: public CObject

Başlık

#include <Files\File.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CFile İlk nesil CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Sınıf Yöntemleri

Özellikler Handle Dosya tanıtıcı değerini alır Filename Dosya ismini alır Flags Dosya bayraklarını alır SetUnicode FILE_UNICODE bayrağını ayarlar/temizler SetCommon FILE_COMMON bayrağını ayarlar/temizler Dosyalar için genel yöntemler Open Dosya açar Close Dosya kapar Delete Dosya siler IsExist Dosyanın varlığını denetler Copy Dosyayı kopyalar Move Dosyayı isimlendirir/taşır Size Dosya boyutunu alır Tell Mevcut dosya konumunu alır Seek Mevcut dosya konumunu ayarlar Flush Dosyayı diskten temizler IsEnding Dosya sonunu denetler IsLineEnding Satır sonunu denetler Klasörler için genel yöntemler FolderCreate Klasör oluşturur FolderDelete Klasörü siler FolderClean Klasörü temizler Arama yöntemleri FileFindFirst Dosya araması başlatır FileFindNext Dosya aramasını devam ettirir FileFindClose Arama işlemini sonlandırır