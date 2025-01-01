DokümantasyonBölümler
CFile

CFile sınıfı; CFileBin ve CFileTxt sınıfları için bir temel sınıftır.

Açıklama

CFile sınıfı, soyundan gelen sınıflar için MQL5 API dosya ve klasör işlemlerine kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CFile: public CObject

Başlık

   #include <Files\File.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CFile

İlk nesil

CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

Handle

Dosya tanıtıcı değerini alır

Filename

Dosya ismini alır

Flags

Dosya bayraklarını alır

SetUnicode

FILE_UNICODE bayrağını ayarlar/temizler

SetCommon

FILE_COMMON bayrağını ayarlar/temizler

Dosyalar için genel yöntemler

 

Open

Dosya açar

Close

Dosya kapar

Delete

Dosya siler

IsExist

Dosyanın varlığını denetler

Copy

Dosyayı kopyalar

Move

Dosyayı isimlendirir/taşır

Size

Dosya boyutunu alır

Tell

Mevcut dosya konumunu alır

Seek

Mevcut dosya konumunu ayarlar

Flush

Dosyayı diskten temizler

IsEnding

Dosya sonunu denetler

IsLineEnding

Satır sonunu denetler

Klasörler için genel yöntemler

 

FolderCreate

Klasör oluşturur

FolderDelete

Klasörü siler

FolderClean

Klasörü temizler

Arama yöntemleri

 

FileFindFirst

Dosya araması başlatır

FileFindNext

Dosya aramasını devam ettirir

FileFindClose

Arama işlemini sonlandırır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 