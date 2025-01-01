DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileBinReadFloat 

ReadFloat

Dosyadan, float tipli bir değişkeni okur.

bool  ReadFloat(
   float&  value      // Hedef değişken
   )

Parametreler

value

[in]  float tipli hedef değişken.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', veri okunamadıysa 'false'.