DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileBinReadShort 

ReadShort

Dosyadan short veya ushort tipli bir değişken okur.

bool  ReadShort(
   short&  value      
   )

Parametreler

value

[in] short veya ushort tipli hedef değişken.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', veri okunamadıysa 'false'.