ReadString

Dosyadan string tipli bir değişken okur.

bool  ReadString(
   string&  value      // Hedef dizgi
   )

Parametreler

value

[in]  string tipli hedef değişken.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', veri okunamadıysa 'false'.

