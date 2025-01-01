DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileBinOpen 

Open

Belirtilen ikili dosyayı açar ve açma işlemi başarılı ise dosyayı sınıf örneğine atar.

int  Open(
   const string  file_name,     // dosya ismi
   int           flags          // bayraklar
   )

Parametreler

file_name

[in]  Açılacak dosyanın ismi.

flags

[in]  Dosya açma bayrakları (FILE_BIN bayrağının ayarlanması zorunludur).

Dönüş değeri

Açılan dosyanın tanıtıcı değeri.