MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileBinReadIntegerArray
ReadIntegerArray
Dosyadan, int veya uint tipli bir dizi okur.
|
bool ReadIntegerArray(
Parametreler
array[]
[in] int veya uint tipli hedef dizinin referansı.
start_item=0
[in] Okumaya başlanacak ilk eleman.
items_count=-1
[in] Okunacak elemanların sayısı (-1 : dosya sonuna kadar oku).
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', veri okunamadıysa 'false'.